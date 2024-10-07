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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 464 оценки

Создатель оригинальной версии Silent Hill 2 очень доволен ремейком

butcher69
Новости

Ремейк Silent Hill 2 от Konami и Bloober Team вызвала большой интерес у игроков и критиков. Несмотря на первоначальный скептицизм, многие с нетерпением ждут возможности поиграть, включая геймдиректора оригинальной игры — Масахаси Цубояму.

Критики высоко оценили ремейк Silent Hill 2

Цубояма, создавший Silent Hill 2 в 2001 году, выразил восторг в Twitter, заявив, что ремейк не только преодолеет технические ограничения оригинала, но и познакомит новое поколение игроков с культовой игрой. Он подчеркнул, что ремейк обладает уникальной ценностью: «Игры и технологии развиваются, и это влияет на выразительность. Ремейк позволяет насладиться игрой новым людям, что как создатель я очень приветствую».

Тем не менее, Цубояма раскритиковал маркетинговую кампанию ремейка, отметив, что она не отражает истинную привлекательность игры для тех, кто не знаком с франшизой: «4K, фотореализм и бонусные предметы — это посредственно. Кампания не показывает, чем игра уникальна для нового поколения».

Одним из ключевых изменений, которое Цубояма поддержал, стала новая камера с видом через плечо. Это нововведение, по его словам, значительно улучшит игровой процесс: «Смена камеры влияет на боевую систему, дизайн уровней и многое другое. Хотя сюжет не изменится, новый взгляд на происходящее сделает игру еще более захватывающей».

Он также признал, что фиксированные камеры оригинала были ограничены техническими возможностями того времени: «Честно говоря, я не был доволен камерой 23 года назад. Вид через плечо добавляет игре реализма и создаёт более глубокий игровой опыт».

PC-версия Silent Hill 2 уже появилась в сети - игра вышла без защиты Denuvo

Silent Hill 2 Remake выходит на PS5 и PC 8 октября 2024 года, а владельцы Deluxe Edition, могут уже наслаждаться игрой. Игра вышла без системы защиты Denuvo и уже доступна в сети для всех желающих.

58
56
Комментарии: 56
Ваш комментарий
vertehwost

Bloober Team приятно удивили, думал что они всё всрYт, теперь я надеюсь что они сделают ремейки всех остальных частей , вроде the room следующая , ну надеюсь они и до 1й снизайдут

25
bysaturn

Почему room следующая? Скорее 1, а потом 3.

3
Zodyak bysaturn

В самой игре довольно много намеков на the room

0
vertehwost bysaturn

ну это просто мнение , да и если честно сюжетно the room продолжает 2ю чем 3ю и 1ю , т к там несколько действующих лиц из 2й https://www.playground.ru/silent_hill_4_the_room/news/sleduyuschim_remejkom_v_serii_silent_hill_mozhet_obzavestis_silent_hill_4_the_room-1725698

1
Hellparty

Вроде про 1 говорят, что это самая слабая часть и её лучше даже палкой не трогать. Но это слухи конечно. Сам я кроме ремейка этой 2 части, вообще ни одну часть не трогал из-за того что она ни тогда, ни сейчас не кажется страшной.

0
Шаман Шаманыч

Отличный ремейк, всем хейтерам нос утёрли. Мне в том числе, ибо был я уверен,что выйдет лютая хрень. А по факту, оторваться не могу.

9
kolinmah

Че, реально годнота?

0
as1c kolinmah

Ну лично для меня на уровне ремейка вторых резидентов, ну в целом все механики те же, бродишь по криповым локам, мочишь монстров ищешь ключи и головоломки. Только как мне показалось в сайленхиле локаций больше, и меньше метроидвании, т.е. нет такого что спустя 3-4 часа игры тебе дают ключ чтобы открыть дверь на первой локации, тут более линейно идешь по локациям.

3
Шаман Шаманыч kolinmah

да

0
barfly89

Молодцы, действительно справились. Рад за разрабов и за серию Сайлент Хилл. Наконец то достойная игра по франшизе за долгие годы.

7
_RedLion_

Первая игра за несколько лет, которую я не пробегаю сломя голову лишь бы закончить

3
Vurdalak

Зачем вообще играть, чтобы пробегать игру?

Какой смысл, польза и интерес?

2
_RedLion_ Vurdalak

Никакого, но сразу же не знаешь, что игра не понравится. Проходишь некоторое время, потом надоедает, тут либо бросаешь, либо зацепил сюжет или просто думаешь что конец близок и хочется закончить начатое, поэтому и пробегаешь по-быстрому лишь бы увидеть финальные титры.

0
Vurdalak _RedLion_

Если игры быстро надоедают то нужно сменить жанр или сделать паузу.

0
_RedLion_ Vurdalak

Я же не говорю, что играю в каждую игру которая в стиме выходит. Просто есть игры, в которые интересно играть от начала и до конца, где видишь, что это законченный продукт (как сабж). А есть проходняк, где разрабы в лучшем случае потрудились, чтобы тебе первые пару часов было интересно лишь бы ты не сделал манибек.

0
Alex Row

хороший ремейк хорошей игры. по скидке приобрету в коллекцию- тем более к тому времени руская локализация появится

3
Tommy.

Хороший ремейк, вот только анимации бы получше, замахи доской как биг смоук битой из гта, а весь мувсет гг привет Обливион. Не ужасно, но видно что коряво. До стрельбы не дошел пока, но по геймплею видно что тоже такое себе. Ну и самое ужасное в ремейке это ходьба гг, слишком медленно, засек от машины до лестницы вниз - идет полминуты, а ведь там 10 метров, так что игру только пробегать приходиться.

Насчет дизайна персонажей, черт с ним на самом деле, но почему все чибики с большими головами, что тут, что в будущей Veilguard, новый тренд? Или медсестры, вместо обезображенного лица, какие-то маски похожие на хэдкраба.

Так же есть лок 30 фпс в катсценах и некоторых анимациях. Графон есть, производительность тоже, хотя меню у меня жестко статтерилось, хотя в игре плавно. В принципе для doubleA это всё придирки. Ну и не нравится эта западная постановка, первое появление монстра это цирк, ставят на первый план, спотыкается, падает, окружением приводится в движение, всякие коробки и мусор, кароче меняют медленный интродакшн на динамику ради динамики, поэтому ремейк может напугать наверное только самых впечатлительных.

Работа с окружением вышка, что-что, а это Блуберы умеют делать.

3
Никита Краснов

Медленная ходьба во вступлении с отличной музыкой и потрясающим туманом... В этой игре хочется ходить и наслаждаться каждым кадром, а не бегать. :)

2
Tommy. Никита Краснов

Первые несколько часов может быть, потом надоест. В Скуриме тоже атмосфера и музыка, но играть с перегрузом я еще не пробовал. И даже так быстрее будет, чем гг в СХ2.

1
barfly89

С анимациями это уже про бюджет. Резиденты в этом плане по дороже сделаны. В целом атмосферу и антураж хорошо передали. И как для первого опыта боёвка нормальная, могло быть хуже.

0
Zodyak barfly89

Ну резинка и бюджет гораздо больше и команда больше и гораздо опытней. В портфолио поляков много игры уровня В, а тут для них первый опыт крупной игры с боевкой. да малех корявые анимации, но как первый опыт они справились прям на ура

1
drdotmom
Ну и самое ужасное в ремейке это ходьба гг, слишком медленно

Странная какая-то претензия. Вполне комфортная скорость.
С такой скоростью очень удобно осматривать и интерьеры, и экстерьеры, подмечать интересные фишки типа поворота головы на точки интереса.
Первые противники слепые, поэтому неспешная прогулка рядом с ними - хорошо нагоняет тревогу. Я бы сказал, очень правильно сбалансированная скорость.

Для чего может потребоваться более быстрая ходьба? Если уж нужна скорость и ты уверен в отсутствии противников - можно же спринт прожать.

2
Punisher1

Честно говоря, я не был доволен камерой 23 года назад.Многие неиграли в игру из за этого

1
zombijaic

Такая камера усложняет управление, но со стороны дизайна особенно для того времени это очень круто

0
_RedLion_

Кому зашла, можете попробовать экз консольный, графика не сильно устарела, по сравнению с предыдущими частями серии, атмосфера на уровне. На торренте есть версия для пк с оптимизированным эмулятором.

1
Ang Dark

Очень жаль что разработчикам не дали времени доделать игру и они выпустили её (сыроватой и очень много чего вырезали- от монстров, до боссов- один из них монокль с растянутым лицом, в трейлере он есть) ноооо несмотря на это я не считаю её прям хренью и провалом, вполне годная история, не бесячие персонажи, открытый город и +- нормальные сайды... нууу дааа монстры однотипны, ну даааа бугимэн- не создает вау эффекта как делал пирамидыч, нооо все-же, как я уже сказал- тупо сроки работы, а так игра ну вот ни чем не хуже того-ж РУМ, а местами яб сказал лучше(ибо ну нафиг страдать бэк-трэкингом что 40% так-то в руме)... Кому-то не зашло , что вместо Акирыча играла группа Корн, а как по мне вполне годный саунд и в тему...

2
kolinmah

Годнота. Есть криповые места, где можно вообще навалить гору кирпичей.

1
Zit

что за игра то?

0
Пользователь ВКонтакте

почему он похож на Леона? // Марина Баландина

0
BluntZebulon

да не особо. Поначалу был на молодого Линча похож

1
Пользователь ВКонтакте

Потомуто в то время это считалось прикольной внешностью.
Но если сравнишь из оригиналов, они сильно отличаются, похожи только цветом волос // Руслан Петров

0
Колесова Людмила

Хорошо получилось, визгуны истерички оказались защеканами)

0
Farisey

Как обновлённая версия очень хорошая. Но по вот игровой процесс устарел. Резьба и Ивел Визин лучше будут.

0
SlowHeart

Тоже разбирает любопытство, какую часть серии BlooberЫ ремейкнут следующей...

0
Taton

они хотели 4 следующую сделать,типа она им так же ближе и понятней как вторая часть, никак они не хотят с 1 и 3 связываться

1
barfly89 Taton

Возможно хотят так же "руку набить", чтобы прикоснуться к величию) Хотя для кого то и 2 часть такая же.

1
Zodyak Taton

В первой надо проделать прям колоссальную работу. Нужно дописывать сюжет, режиссировать с нуля все катсцены, оптимизировать весь игровой процесс под современные реали, прописывать и перерисовывать каждого монстра. двойка за счет своей технологичности и CGI катсцен куда проще было перенести на современные рельсы. в первой части и город был крошечный, а тут надо его расширять и делать сайды, чтоб его исследовать

1
Vurdalak

Не буду накидываться на новинку, как только она вышла, поскольку нужно завершить пред. игру перед этим.

0
bohdan2015

Анимация уворота смешная если назад:) и кстати жаль приседать нельзя, чтобы красться.

0
Аналиус

иди в фортнайти играй

1
Alcatraz74

ни разу не играл в сайлент,но римейк очень годный,звуки топовые,графон да и в принципе,только оптимизация не очень

0
Jarvis666

Как-то скучно играется. Пока дошëл только до жилого комплекса Вудсайд, но по пути чуть не уснул. Игровую механику я так понимаю не переработали? И ещë этот лок в 30 fps во время катсцен, консольщиной отдаëт))

-1
B e s i k

Есть ужастики на кумаре есть ужастики на кураже.Оба варианта одинаково хороши.Если хочется ужастика на кураже поиграй например в The Evil Within первую часть.

1
Uilenspiegel

Зато если бы она вылетала и зависала намертво, грузилась по 2 часа тебя бы устроило. Ведь именнно так игрался оригинальный порт на еку)

0
Jarvis666 Uilenspiegel

Не, я бы тогда её жёстко засрал)

0
Uilenspiegel Jarvis666

Который чинили 15 лет.

0
Ang Dark

Дальнейшие ожидания 1)Нвидиа дрова, 2)МОД на Анджелу(и похрен что у неё минуты экранного времени), 3)ДЛС (Рожденная Желанием), хотя че сразу не сделать, так-то там геймплея+- 30 минут...

-1
koolzera

Мы тоже довольны,особенно отсутствием denuvo))))

Спасибо!

-4
Brock_Harrison

хорошим проектам денуво не нужна так как игру и так купят а вот всяким проходнякам аля игра про макаку там да нужна денуво ибо разрабы не уверены что игру покупать будут.

-5
MistaSpider

А потом все недовольно удивляются - почему сейчас так мало хороших игр и тем более хорроров.

-2
Brock_Harrison MistaSpider

хорроры нужны ну есть один хоррор правда миссия но она пугающая: заброшенный звездолет республики в игре Star Wars Republic Commando 2005 года, в меню выбора кампании выбираете вторую сюжетку и начинаете играть, уверяю там есть страшные моменты.

-1
Fayrus Brock_Harrison

Ну как сказать... В отрицательных комментариях встречается укор, что в игре нет Денуво.

0
Brock_Harrison Fayrus

что все так любят денуво то? ах да это мамкины куколды- защитники корпораций видимо.

1
ldssa jbcfsgfhd

ремейк такой же унылый как и оригинал

-15