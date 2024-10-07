Создатель оригинальной версии Silent Hill 2 очень доволен ремейком

Ремейк Silent Hill 2 от Konami и Bloober Team вызвала большой интерес у игроков и критиков. Несмотря на первоначальный скептицизм, многие с нетерпением ждут возможности поиграть, включая геймдиректора оригинальной игры — Масахаси Цубояму.

Цубояма, создавший Silent Hill 2 в 2001 году, выразил восторг в Twitter, заявив, что ремейк не только преодолеет технические ограничения оригинала, но и познакомит новое поколение игроков с культовой игрой. Он подчеркнул, что ремейк обладает уникальной ценностью: «Игры и технологии развиваются, и это влияет на выразительность. Ремейк позволяет насладиться игрой новым людям, что как создатель я очень приветствую».

Тем не менее, Цубояма раскритиковал маркетинговую кампанию ремейка, отметив, что она не отражает истинную привлекательность игры для тех, кто не знаком с франшизой: «4K, фотореализм и бонусные предметы — это посредственно. Кампания не показывает, чем игра уникальна для нового поколения».

Одним из ключевых изменений, которое Цубояма поддержал, стала новая камера с видом через плечо. Это нововведение, по его словам, значительно улучшит игровой процесс: «Смена камеры влияет на боевую систему, дизайн уровней и многое другое. Хотя сюжет не изменится, новый взгляд на происходящее сделает игру еще более захватывающей».

Он также признал, что фиксированные камеры оригинала были ограничены техническими возможностями того времени: «Честно говоря, я не был доволен камерой 23 года назад. Вид через плечо добавляет игре реализма и создаёт более глубокий игровой опыт».

Silent Hill 2 Remake выходит на PS5 и PC 8 октября 2024 года, а владельцы Deluxe Edition, могут уже наслаждаться игрой. Игра вышла без системы защиты Denuvo и уже доступна в сети для всех желающих.