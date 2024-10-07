Создатель оригинальной версии Silent Hill 2 очень доволен ремейком

Ремейк Silent Hill 2 от Konami и Bloober Team вызвала большой интерес у игроков и критиков. Несмотря на первоначальный скептицизм, многие с нетерпением ждут возможности поиграть, включая геймдиректора оригинальной игры — Масахаси Цубояму.
Цубояма, создавший Silent Hill 2 в 2001 году, выразил восторг в Twitter, заявив, что ремейк не только преодолеет технические ограничения оригинала, но и познакомит новое поколение игроков с культовой игрой. Он подчеркнул, что ремейк обладает уникальной ценностью: «Игры и технологии развиваются, и это влияет на выразительность. Ремейк позволяет насладиться игрой новым людям, что как создатель я очень приветствую».
Тем не менее, Цубояма раскритиковал маркетинговую кампанию ремейка, отметив, что она не отражает истинную привлекательность игры для тех, кто не знаком с франшизой: «4K, фотореализм и бонусные предметы — это посредственно. Кампания не показывает, чем игра уникальна для нового поколения».
Одним из ключевых изменений, которое Цубояма поддержал, стала новая камера с видом через плечо. Это нововведение, по его словам, значительно улучшит игровой процесс: «Смена камеры влияет на боевую систему, дизайн уровней и многое другое. Хотя сюжет не изменится, новый взгляд на происходящее сделает игру еще более захватывающей».
Он также признал, что фиксированные камеры оригинала были ограничены техническими возможностями того времени: «Честно говоря, я не был доволен камерой 23 года назад. Вид через плечо добавляет игре реализма и создаёт более глубокий игровой опыт».
Silent Hill 2 Remake выходит на PS5 и PC 8 октября 2024 года, а владельцы Deluxe Edition, могут уже наслаждаться игрой. Игра вышла без системы защиты Denuvo и уже доступна в сети для всех желающих.
Bloober Team приятно удивили, думал что они всё всрYт, теперь я надеюсь что они сделают ремейки всех остальных частей , вроде the room следующая , ну надеюсь они и до 1й снизайдут
Почему room следующая? Скорее 1, а потом 3.
В самой игре довольно много намеков на the room
ну это просто мнение , да и если честно сюжетно the room продолжает 2ю чем 3ю и 1ю , т к там несколько действующих лиц из 2й https://www.playground.ru/silent_hill_4_the_room/news/sleduyuschim_remejkom_v_serii_silent_hill_mozhet_obzavestis_silent_hill_4_the_room-1725698
Вроде про 1 говорят, что это самая слабая часть и её лучше даже палкой не трогать. Но это слухи конечно. Сам я кроме ремейка этой 2 части, вообще ни одну часть не трогал из-за того что она ни тогда, ни сейчас не кажется страшной.
Отличный ремейк, всем хейтерам нос утёрли. Мне в том числе, ибо был я уверен,что выйдет лютая хрень. А по факту, оторваться не могу.
Че, реально годнота?
Ну лично для меня на уровне ремейка вторых резидентов, ну в целом все механики те же, бродишь по криповым локам, мочишь монстров ищешь ключи и головоломки. Только как мне показалось в сайленхиле локаций больше, и меньше метроидвании, т.е. нет такого что спустя 3-4 часа игры тебе дают ключ чтобы открыть дверь на первой локации, тут более линейно идешь по локациям.
да
Молодцы, действительно справились. Рад за разрабов и за серию Сайлент Хилл. Наконец то достойная игра по франшизе за долгие годы.
Первая игра за несколько лет, которую я не пробегаю сломя голову лишь бы закончить
Зачем вообще играть, чтобы пробегать игру?
Какой смысл, польза и интерес?
Никакого, но сразу же не знаешь, что игра не понравится. Проходишь некоторое время, потом надоедает, тут либо бросаешь, либо зацепил сюжет или просто думаешь что конец близок и хочется закончить начатое, поэтому и пробегаешь по-быстрому лишь бы увидеть финальные титры.
Если игры быстро надоедают то нужно сменить жанр или сделать паузу.
Я же не говорю, что играю в каждую игру которая в стиме выходит. Просто есть игры, в которые интересно играть от начала и до конца, где видишь, что это законченный продукт (как сабж). А есть проходняк, где разрабы в лучшем случае потрудились, чтобы тебе первые пару часов было интересно лишь бы ты не сделал манибек.
хороший ремейк хорошей игры. по скидке приобрету в коллекцию- тем более к тому времени руская локализация появится
Хороший ремейк, вот только анимации бы получше, замахи доской как биг смоук битой из гта, а весь мувсет гг привет Обливион. Не ужасно, но видно что коряво. До стрельбы не дошел пока, но по геймплею видно что тоже такое себе. Ну и самое ужасное в ремейке это ходьба гг, слишком медленно, засек от машины до лестницы вниз - идет полминуты, а ведь там 10 метров, так что игру только пробегать приходиться.
Насчет дизайна персонажей, черт с ним на самом деле, но почему все чибики с большими головами, что тут, что в будущей Veilguard, новый тренд? Или медсестры, вместо обезображенного лица, какие-то маски похожие на хэдкраба.
Так же есть лок 30 фпс в катсценах и некоторых анимациях. Графон есть, производительность тоже, хотя меню у меня жестко статтерилось, хотя в игре плавно. В принципе для doubleA это всё придирки. Ну и не нравится эта западная постановка, первое появление монстра это цирк, ставят на первый план, спотыкается, падает, окружением приводится в движение, всякие коробки и мусор, кароче меняют медленный интродакшн на динамику ради динамики, поэтому ремейк может напугать наверное только самых впечатлительных.
Работа с окружением вышка, что-что, а это Блуберы умеют делать.
Медленная ходьба во вступлении с отличной музыкой и потрясающим туманом... В этой игре хочется ходить и наслаждаться каждым кадром, а не бегать. :)
Первые несколько часов может быть, потом надоест. В Скуриме тоже атмосфера и музыка, но играть с перегрузом я еще не пробовал. И даже так быстрее будет, чем гг в СХ2.
С анимациями это уже про бюджет. Резиденты в этом плане по дороже сделаны. В целом атмосферу и антураж хорошо передали. И как для первого опыта боёвка нормальная, могло быть хуже.
Ну резинка и бюджет гораздо больше и команда больше и гораздо опытней. В портфолио поляков много игры уровня В, а тут для них первый опыт крупной игры с боевкой. да малех корявые анимации, но как первый опыт они справились прям на ура
Странная какая-то претензия. Вполне комфортная скорость.
С такой скоростью очень удобно осматривать и интерьеры, и экстерьеры, подмечать интересные фишки типа поворота головы на точки интереса.
Первые противники слепые, поэтому неспешная прогулка рядом с ними - хорошо нагоняет тревогу. Я бы сказал, очень правильно сбалансированная скорость.
Для чего может потребоваться более быстрая ходьба? Если уж нужна скорость и ты уверен в отсутствии противников - можно же спринт прожать.
Честно говоря, я не был доволен камерой 23 года назад.Многие неиграли в игру из за этого
Такая камера усложняет управление, но со стороны дизайна особенно для того времени это очень круто
Кому зашла, можете попробовать экз консольный, графика не сильно устарела, по сравнению с предыдущими частями серии, атмосфера на уровне. На торренте есть версия для пк с оптимизированным эмулятором.
Очень жаль что разработчикам не дали времени доделать игру и они выпустили её (сыроватой и очень много чего вырезали- от монстров, до боссов- один из них монокль с растянутым лицом, в трейлере он есть) ноооо несмотря на это я не считаю её прям хренью и провалом, вполне годная история, не бесячие персонажи, открытый город и +- нормальные сайды... нууу дааа монстры однотипны, ну даааа бугимэн- не создает вау эффекта как делал пирамидыч, нооо все-же, как я уже сказал- тупо сроки работы, а так игра ну вот ни чем не хуже того-ж РУМ, а местами яб сказал лучше(ибо ну нафиг страдать бэк-трэкингом что 40% так-то в руме)... Кому-то не зашло , что вместо Акирыча играла группа Корн, а как по мне вполне годный саунд и в тему...
Годнота. Есть криповые места, где можно вообще навалить гору кирпичей.
что за игра то?
почему он похож на Леона? // Марина Баландина
да не особо. Поначалу был на молодого Линча похож
Потомуто в то время это считалось прикольной внешностью.
Но если сравнишь из оригиналов, они сильно отличаются, похожи только цветом волос // Руслан Петров
Хорошо получилось, визгуны истерички оказались защеканами)
Как обновлённая версия очень хорошая. Но по вот игровой процесс устарел. Резьба и Ивел Визин лучше будут.
Тоже разбирает любопытство, какую часть серии BlooberЫ ремейкнут следующей...
они хотели 4 следующую сделать,типа она им так же ближе и понятней как вторая часть, никак они не хотят с 1 и 3 связываться
Возможно хотят так же "руку набить", чтобы прикоснуться к величию) Хотя для кого то и 2 часть такая же.
В первой надо проделать прям колоссальную работу. Нужно дописывать сюжет, режиссировать с нуля все катсцены, оптимизировать весь игровой процесс под современные реали, прописывать и перерисовывать каждого монстра. двойка за счет своей технологичности и CGI катсцен куда проще было перенести на современные рельсы. в первой части и город был крошечный, а тут надо его расширять и делать сайды, чтоб его исследовать
Не буду накидываться на новинку, как только она вышла, поскольку нужно завершить пред. игру перед этим.
Анимация уворота смешная если назад:) и кстати жаль приседать нельзя, чтобы красться.
иди в фортнайти играй
ни разу не играл в сайлент,но римейк очень годный,звуки топовые,графон да и в принципе,только оптимизация не очень
Как-то скучно играется. Пока дошëл только до жилого комплекса Вудсайд, но по пути чуть не уснул. Игровую механику я так понимаю не переработали? И ещë этот лок в 30 fps во время катсцен, консольщиной отдаëт))
Есть ужастики на кумаре есть ужастики на кураже.Оба варианта одинаково хороши.Если хочется ужастика на кураже поиграй например в The Evil Within первую часть.
Зато если бы она вылетала и зависала намертво, грузилась по 2 часа тебя бы устроило. Ведь именнно так игрался оригинальный порт на еку)
Не, я бы тогда её жёстко засрал)
Который чинили 15 лет.
Дальнейшие ожидания 1)Нвидиа дрова, 2)МОД на Анджелу(и похрен что у неё минуты экранного времени), 3)ДЛС (Рожденная Желанием), хотя че сразу не сделать, так-то там геймплея+- 30 минут...
Мы тоже довольны,особенно отсутствием denuvo))))
Спасибо!
хорошим проектам денуво не нужна так как игру и так купят а вот всяким проходнякам аля игра про макаку там да нужна денуво ибо разрабы не уверены что игру покупать будут.
А потом все недовольно удивляются - почему сейчас так мало хороших игр и тем более хорроров.
хорроры нужны ну есть один хоррор правда миссия но она пугающая: заброшенный звездолет республики в игре Star Wars Republic Commando 2005 года, в меню выбора кампании выбираете вторую сюжетку и начинаете играть, уверяю там есть страшные моменты.
Ну как сказать... В отрицательных комментариях встречается укор, что в игре нет Денуво.
что все так любят денуво то? ах да это мамкины куколды- защитники корпораций видимо.
ремейк такой же унылый как и оригинал