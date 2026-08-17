Создатель Пирамидоголового и Silent Hill случайно разозлил фанатов Мадонны

Масахиро Ито, культовый дизайнер и иллюстратор, подаривший миру самых узнаваемых монстров Silent Hil, включая Пирамидоголового и знаменитых Медсестер из второй части, неожиданно для себя оказался в центре скандала. Оппонентами японского художника стали не привередливые геймеры или завистливые колеги разработчики, а армия фанатов американской поп-певицы Мадонны.

Вся эта курьезная история началась с давнего комментария разработчика. Еще в 2019 году Ито рассказал об источниках своего вдохновения при создании жутких и ломаных движений знаменитых монстров. Он отметил, что опирался на хореографию из клипа Мадонны 1999 года на песню «Nothing Really Matters». В этом видео танцоры использовали эстетику Буто — авангардного японского танца, зародившегося после Второй мировой войны, который отличается искаженными, медленными движениями и белым гримом на лицах.

Про эту необычную деталь игр забыли бы и никакого скандала не было, если бы один из фанатов певицы не решил недавно вспомнить это высказывать в несколько искаженном стиле. Пользователь написал в соцсетях, что «Мадонна буквально стала главным вдохновением для создания всей атмосферы Silent Hill 2!». Масахиро Ито, славящийся своей щепетильностью к деталям, решил поправить фаната.

Я говорил, что вдохновлялся видео "Nothing Really Matters". Но я имел в виду именно японские танцы в стиле Буто в исполнении танцоров на фоне, а вовсе не саму Мадонну или её музыку. Это была лишь одна из зацепок для создания анимаций. Вот и всё. Пожалуйста, не делайте поспешных выводов.

— пояснил геймдизайнер.

К несчастью, это уточнение разъярило поклонников исполнительницы. В адрес разработчика полетели обвинения в неуважении. Фанатская база Мадонны обрушилась на Ито, упрекая его в «высокомерии» и попытках намеренно откреститься от влияния их кумира: «Видеоряд был концепцией самой Мадонны, так зачем ты сейчас ведешь себя так грубо?», — возмущались фанаты в комментариях.

Конфликт начался еще в мае и растянулся на месяцы. Даже сейчас, в августе, Ито продолжает получать сообщения с нападками от преданных защитников певицы и троллей. Японскому автору хорроров пришлось перенять радикальную тактику защиты у своего коллеги по индустрии Хидэки Камии — разработчик начал жестко и без ответов отправлять в перманентный бан всех агрессивных комментаторов. Он резко охарактеризовал нападающих как «типичных фанатиков с низким IQ, которые первыми начинают конфликт, а затем строят из себя жертву».