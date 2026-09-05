Создатель Пирамидоголового пожалел, что пожертвовал личной жизнью ради Silent Hill

Масахиро Ито, легендарный художник Team Silent и создатель Пирамидоголового, рассказал о цене, которую ему пришлось заплатить за работу над оригинальной трилогией Silent Hill. По словам разработчика, восемь лет, проведённых в Konami за созданием Silent Hill, Silent Hill 2 и Silent Hill 3, практически полностью исключили из его жизни романтические отношения.

Ито написал в соцсетях, что за это время отказался от попыток найти девушку и не сходил даже на одно свидание. Он также рассказал, что жертвовал выходными и настолько много работал, что иногда спал на разложенном на полу картоне. При этом сам Ито признаётся, что никогда не представлял, к каким последствиям для его личной жизни приведёт такой подход к работе.

Теперь художник смотрит на тот период своей жизни иначе. Он заявил, что в последнее время всё чаще думает о том, что был бы счастливее, если бы не пожертвовал личной жизнью, раньше нашёл девушку и создал семью.

При этом карьера Ито оказалась исключительно успешной. Он работал над первой Silent Hill как художник по окружению и монстрам, а в Silent Hill 2 и Silent Hill 3 занимал должность арт-директора и отвечал за дизайн существ. Именно он создал Пирамидоголового — одного из самых узнаваемых персонажей в истории хоррор-игр.

О своей личной жизни во время работы в Konami Ито уже рассказывал в 2024 году. Тогда он говорил, что у него попросту не было времени на отношения из-за разработки игр. Новое заявление отличается тем, что теперь разработчик прямо говорит о возможном сожалении по поводу принесённой ради карьеры жертвы.

Пользователи соцсетей поддержали Ито и оставили множество ободряющих сообщений. Сам разработчик не уточнил подробности своей нынешней личной жизни, однако его слова показывают, насколько серьёзно он воспринимает годы, которые посвятил созданию Silent Hill.