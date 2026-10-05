Создатели культовых хоррор-игр рассказали о самом страшном - авторы Silent Hill и Alone in the Dark про секреты жанра

Недавно в Токио в рамках фестиваля The Tenth Mosaic состоялась знаковая дискуссия, объединившая ключевых создателей и первопроходцев жанра survival horror. На одной сцене встретились Кэйитиро Тояма (Silent Hill, Siren), Фредерик Рейналь (Alone in the Dark), Хифуми Коно (Clock Tower) и Макото Сибата (Fatal Frame / Project Zero), чтобы обсудить природу страха в видеоиграх и эволюцию интерактивного саспенса.

Центральной темой из долгой беседы стал феномен «страха неизвестного». Фредерик Рейналь, создавший в 1992 году первую в истории трехмерную игру в жанре survival horror, отметил, что ключевые законы жанра зародились из-за суровых технических ограничений эпохи. Не имея возможности отображать детализированную картинку, разработчики делали ставку на воображение игрока — гнетущее ощущение, что в темноте за углом кто-то притаился.

Коллеги признали, что эта философия напрямую определила визуальный язык последующих поколений хорроров: от непроглядного тумана Сайлент Хилла у Тоямы до невидимых призраков у Сибаты и леденящего лязга ножниц преследователя у Коно.

Геймдизайнеры также раскрыли обстоятельства рождения своих главных творений:

Фредерик Рейналь - Alone in the Dark

Черпал вдохновение у фильмов Джорджа Ромеро. Зомби стали идеальными врагами для раннего 3D. Они медленно двигались и не вызывали у игрока чувства вины за убийство, поскольку уже были мертвы. Главным правилом геймплея стало спасение бегством, а не истребление чудовищ.

Черпал вдохновение у фильмов Джорджа Ромеро. Зомби стали идеальными врагами для раннего 3D. Они медленно двигались и не вызывали у игрока чувства вины за убийство, поскольку уже были мертвы. Главным правилом геймплея стало спасение бегством, а не истребление чудовищ. Хифуми Коно - Clock Tower

Был заядлым фанатом хоррор-манги Кадзуо Умэдзу. Он поставил себе цель разрушить привычный для видеоигр штамп всесильного протагониста. Сила хоррора — в беспомощности персонажа перед лицом маньяка.

Был заядлым фанатом хоррор-манги Кадзуо Умэдзу. Он поставил себе цель разрушить привычный для видеоигр штамп всесильного протагониста. Сила хоррора — в беспомощности персонажа перед лицом маньяка. Макото Сибата - Fatal Frame

Признался, что с юности верит в потустороннее и утверждает, что периодически видит призраков в реальной жизни. Успех психологического ужаса Silent Hill доказал ему, что игроки готовы к мистике, что привело к созданию концепции исследования заброшенных японских поместий с камерой-обскурой в руках.

Признался, что с юности верит в потустороннее и утверждает, что периодически видит призраков в реальной жизни. Успех психологического ужаса Silent Hill доказал ему, что игроки готовы к мистике, что привело к созданию концепции исследования заброшенных японских поместий с камерой-обскурой в руках. Кэйитиро Тояма - Silent Hill

По его словам, Konami стремилась составить конкуренцию Resident Evil, но понимала бессмысленность прямого копирования экшен-хоррора Capcom. Работая в молодости в книжном магазине, Тояма заметил моду на психологические триллеры и перенес этот опыт в создание туманного города. Разработчик считает, что хорроры держатся на парадоксальном желании человека быть свидетелем пугающих событий и сопереживать героям в моменты смертельной опасности.

Авторы культовых хоррор-игр сошлись во мнении, что, несмотря на развитие реалистичной графики за последние тридцать лет, базовый рецепт ужаса остался неизменным — самые жуткие кошмары всегда дорисовывает собственная фантазия игрока.