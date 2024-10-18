Создатели ремейка Silent Hill 2 готовы поработать над другими проектами по культовой франшизе хорроров

Разработчик ремейка Silent Hill 2, студия Bloober Team, выразила готовность продолжить работу над проектами по франшизе Silent Hill. Они открыты для создания новых ремейков или даже разработки оригинальной игры во вселенной хоррора.

Войцех Пьежко, директор и продюсер студии, отметил в интервью с IGN, что команда рассматривает любые интересные возможности для сотрудничества. Он подчеркнул, что успешный запуск ремейка Silent Hill 2, который состоялся 8 октября и получил положительные отзывы критиков, усилил интерес к продолжению работы с этой франшизой.

Пьежко также намекнул, что окончательное решение будет зависеть от издателя франшизы — компании Konami, которая, по слухам, осталась довольна ремейком. Пока что официальной информации о новом проекте не сообщается.

Кроме того, Bloober Team уже анонсировала свой новый проект — научно-фантастический Cronos: The New Dawn, который выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.