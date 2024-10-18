Создатели ремейка Silent Hill 2 готовы поработать над другими проектами по культовой франшизе хорроров

Разработчик ремейка Silent Hill 2, студия Bloober Team, выразила готовность продолжить работу над проектами по франшизе Silent Hill. Они открыты для создания новых ремейков или даже разработки оригинальной игры во вселенной хоррора.
Войцех Пьежко, директор и продюсер студии, отметил в интервью с IGN, что команда рассматривает любые интересные возможности для сотрудничества. Он подчеркнул, что успешный запуск ремейка Silent Hill 2, который состоялся 8 октября и получил положительные отзывы критиков, усилил интерес к продолжению работы с этой франшизой.
Пьежко также намекнул, что окончательное решение будет зависеть от издателя франшизы — компании Konami, которая, по слухам, осталась довольна ремейком. Пока что официальной информации о новом проекте не сообщается.
Кроме того, Bloober Team уже анонсировала свой новый проект — научно-фантастический Cronos: The New Dawn, который выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
первую часть хорошо бы
*3
3ья это продолжение 1 части. Сначала 1 часть выпустить.
Лишь бы не зазнались, а то это обычно потом боком выходит.
Я был бы не против первую часть увидеть от Блуберов. Ремейк 2 вышел отличный.
То есть они подтвердили, что никакими первыми и четвертыми частями не занимаются 🤔
Атмосферная, проработаная - хороший ремейк. Буду рад если ремейкнул все части Silent Hill. В таком же духе и качестве
Вторая была лучшая. Ещё запомнилась четвёртая. В третью играл, но совершенно не помню, о чём она.
the room и silent hill 3 было бы отлично
Отменённую P.T. (Silent Hills) бы...