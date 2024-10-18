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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 988 оценок

Создатели ремейка Silent Hill 2 готовы поработать над другими проектами по культовой франшизе хорроров

butcher69
Новости

Разработчик ремейка Silent Hill 2, студия Bloober Team, выразила готовность продолжить работу над проектами по франшизе Silent Hill. Они открыты для создания новых ремейков или даже разработки оригинальной игры во вселенной хоррора.

Войцех Пьежко, директор и продюсер студии, отметил в интервью с IGN, что команда рассматривает любые интересные возможности для сотрудничества. Он подчеркнул, что успешный запуск ремейка Silent Hill 2, который состоялся 8 октября и получил положительные отзывы критиков, усилил интерес к продолжению работы с этой франшизой.

Пьежко также намекнул, что окончательное решение будет зависеть от издателя франшизы — компании Konami, которая, по слухам, осталась довольна ремейком. Пока что официальной информации о новом проекте не сообщается.

Кроме того, Bloober Team уже анонсировала свой новый проект — научно-фантастический Cronos: The New Dawn, который выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

17
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Wolfenstein

первую часть хорошо бы

7
Hall_1920

*3

1
ugf16349 Hall_1920

3ья это продолжение 1 части. Сначала 1 часть выпустить.

3
WittyOrvilleton

Лишь бы не зазнались, а то это обычно потом боком выходит.

4
xion76

Я был бы не против первую часть увидеть от Блуберов. Ремейк 2 вышел отличный.

2
opexdisturbed

То есть они подтвердили, что никакими первыми и четвертыми частями не занимаются 🤔

0
jumiel

Атмосферная, проработаная - хороший ремейк. Буду рад если ремейкнул все части Silent Hill. В таком же духе и качестве

0
Ahnx

Вторая была лучшая. Ещё запомнилась четвёртая. В третью играл, но совершенно не помню, о чём она.

0
AZESM

the room и silent hill 3 было бы отлично

0
cuckold

Отменённую P.T. (Silent Hills) бы...

-1