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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 717 оценок

Создатели ремейка Silent Hill 2 рассказали о процессе создания звукового сопровождения игры

AceTheKing
Новости

Создатели ремейка Silent Hill 2 продолжают делиться видео, в которых рассказывают об интересных моментах при разработке игры.

В этот раз разработчики рассказали о создании музыкального сопровождения игры: помимо музыки, которую написал композитор Акира Ямаока, для игры необходимо было создать множество звуков, которые должны были вызывать постоянное чувство тревоги у игрока.

По замыслу разработчиков игроки во время прохождения должны постоянно испытывать чувство клаустрофобии и дискомфорта, подозревая о наличии опасности даже в казалось бы спокойных игровых моментах.

По словам разработчиков, создавать такие звуки было непростой задачей - в частности по той причине, что некоторые из них уже стали культовыми с момента релиза оригинальной игры. Поэтому в ряде случаев они брали для ремейка оригинальные звуки, но улучшали их качество.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Константин335

И у них это отлично получилось. Не знаю как кому, но мне лично жутко играть в эту игру из за этих всяких звуков, особенно ночью

0
super zomb

а не рассказали как они создают патч оптимизирующий игру? просто даже на ПС5 она выглядит как хромая лошадь

-1
Игрожур

Нет генирации кадров и движок гг поное оптимизоа нет савсем на 3060 лагала 76 фпс до 43 фпс

-3
Wing42

На 3070 в FullHD отлично работает.

0
Константин335

На 4060 в Full HD тоже отлично работает

0
Roayal cat

Самый большой минус этого римейка заключается в том что нет возможности переключить музыку на оригинал, как это в римейках резидента 2 и 4. Зато насовали трешанины в виде шапок и фильтров... А новые каверы и ремиксы той музыки и близко не вызывают тех же эмоций что оригинальные мелодии. В общем не нужно было чинить что и так работало. Акира обгадился тут жиденько.

-7