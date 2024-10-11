Создатели ремейка Silent Hill 2 рассказали о процессе создания звукового сопровождения игры

Создатели ремейка Silent Hill 2 продолжают делиться видео, в которых рассказывают об интересных моментах при разработке игры.
В этот раз разработчики рассказали о создании музыкального сопровождения игры: помимо музыки, которую написал композитор Акира Ямаока, для игры необходимо было создать множество звуков, которые должны были вызывать постоянное чувство тревоги у игрока.
По замыслу разработчиков игроки во время прохождения должны постоянно испытывать чувство клаустрофобии и дискомфорта, подозревая о наличии опасности даже в казалось бы спокойных игровых моментах.
По словам разработчиков, создавать такие звуки было непростой задачей - в частности по той причине, что некоторые из них уже стали культовыми с момента релиза оригинальной игры. Поэтому в ряде случаев они брали для ремейка оригинальные звуки, но улучшали их качество.
Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.
И у них это отлично получилось. Не знаю как кому, но мне лично жутко играть в эту игру из за этих всяких звуков, особенно ночью
а не рассказали как они создают патч оптимизирующий игру? просто даже на ПС5 она выглядит как хромая лошадь
Нет генирации кадров и движок гг поное оптимизоа нет савсем на 3060 лагала 76 фпс до 43 фпс
На 3070 в FullHD отлично работает.
На 4060 в Full HD тоже отлично работает
Самый большой минус этого римейка заключается в том что нет возможности переключить музыку на оригинал, как это в римейках резидента 2 и 4. Зато насовали трешанины в виде шапок и фильтров... А новые каверы и ремиксы той музыки и близко не вызывают тех же эмоций что оригинальные мелодии. В общем не нужно было чинить что и так работало. Акира обгадился тут жиденько.