Создатели ремейка Silent Hill 2 рассказали о процессе создания звукового сопровождения игры

Создатели ремейка Silent Hill 2 продолжают делиться видео, в которых рассказывают об интересных моментах при разработке игры.

В этот раз разработчики рассказали о создании музыкального сопровождения игры: помимо музыки, которую написал композитор Акира Ямаока, для игры необходимо было создать множество звуков, которые должны были вызывать постоянное чувство тревоги у игрока.

По замыслу разработчиков игроки во время прохождения должны постоянно испытывать чувство клаустрофобии и дискомфорта, подозревая о наличии опасности даже в казалось бы спокойных игровых моментах.

По словам разработчиков, создавать такие звуки было непростой задачей - в частности по той причине, что некоторые из них уже стали культовыми с момента релиза оригинальной игры. Поэтому в ряде случаев они брали для ремейка оригинальные звуки, но улучшали их качество.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.