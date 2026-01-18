Создатели "Возвращения в Сайлент Хилл" старались не использовать графику при создании монстров

Создатели "Возвращения в Сайлент Хилл" раскрыли секреты создания монстров для фильма. Команда сделала акцент на практических эффектах, использовании живых актеров, танцоров и каскадеров, сводя применение компьютерной графики к минимуму.

Режиссер Кристоф Ган подчеркнул, что фильм напрямую опирается на дизайн существ из оригинальной Silent Hill 2. Однако, по его словам, оригинальные образы во многом определялись техническими ограничениями консоли, тогда как экранизация позволила переосмыслить их без этих рамок, сохранив узнаваемость. Все изменения при этом согласовывались с Konami.

По словам креативного дизайнера Патрика Татопулуса, монстры в фильме являются теми же, но в немного обновленном виде. Все эскизы он разрабатывал вручную, рисуя карандашом, что позволило работать более интуитивно, не теряя связи с источником.

Одной из ключевых идей стало использование танцоров, акробатов и каскадеров вместо полностью цифровых моделей. Все существа в кадре - реальные люди с особой пластикой, что, по мнению создателей, придает образам пугающую человечность. Актриса Ханна Эмили Андерсен, игравшая Марию, призналась, что сцены преследования были настолько напряженными, что ей несколько дней снились кошмары после съемок.

В свою очередь Роберт Стрэндж, сыгравший Пирамидоголового, отметил, что физически осязаемые существа выглядят убедительнее полностью цифровых. Особое внимание также было уделено хореографии медсестер, над которой работал хореограф Роберто Компонелло. Режиссер Ган стремился найти красоту в ужасе и ужас в красоте, считая этот контраст основой визуального языка фильма.

VFX-супервайзер Мануэль Хуфшмид утверждает, что наличие живых исполнителей значительно упростило работу с визуальными эффектами - например, безрукий монстр был создан на основе реального актера, а затем лишь доработан в постпродакшене.

Премьера "Возвращения в Сайлент Хилл" в российских кинотеатрах состоится 22 января.