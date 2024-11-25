Сравнение патчей Silent Hill 2 Remake для PS5 Pro показывает улучшения с серьёзным недостатком

Обновление 1.006 для ремейка Silent Hill 2 от Konami и Bloober Team уже доступно, и новое сравнение показывает улучшения, а также серьёзный недостаток на PS5 Pro.

Патч специально направлен на решение проблем с качеством изображения на PS5 Pro, которые появились в обновлении 1.005, добавляющее поддержку PSSR. Однако реализация PSSR привела к тому, что глобальное освещение выглядело некачественным как в движении, так и в статике. Оно также добавило нежелательную дисоклюзию к отражениям в пространстве экрана. Обновление 1.006 решает обе проблемы, но имеет свой собственный недостаток.

Патч улучшил качество изображения на PS5 Pro, изменив технику масштабирования с PSSR на TSR, но только в режиме производительности. Минимальный порог разрешения в этом режиме также был увеличен с 864p до 900p. С другой стороны, режим качества по-прежнему демонстрирует те же проблемы, что и в обновлении 1.005, поскольку в этом режиме все ещё действует PSSR. Более того, довольно разочаровывает то, что вместо того, чтобы попытаться улучшить реализацию PSSR, разработчик Bloober Team решил вернуться к технике масштабирования, используемой в базовой версии игры для PS5.

Другой недостаток заключается в более низкой частоте кадров, наблюдаемой в стрессовых областях после обновления 1.006 по сравнению с версией 1.005. Хотя это и разочаровывает, средняя частота кадров после обновления 1.006 немного выше по сравнению с базовой версией для PS5, работающей в режиме производительности. После нового обновления и PS5 Pro, и базовая PS5 используют TSR для масштабирования.

В целом, улучшения, внесённые обновлением 1.006 для ремейка Silent Hill 2, недостаточны, и необходима дополнительная работа, чтобы в полной мере использовать преимущества PS5 Pro. В идеале реализация PSSR должна быть улучшена и добавлена ​​обратно в режим производительности.