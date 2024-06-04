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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.1 1 210 оценок

Стал известен актерский состав ремейка Silent Hill 2

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователи Reddit смогли определить актеров, которые вероятно участие в предстоящем ремейке Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami.

Официально известно о том, что Люк Робертс исполнит роль Джеймса Сандерленда, а Саломе Гуннарсдоттир - роль Марии. Информация об этом была подтверждена в недавнем ролике о создании игры. Однако исполнители ролей Анжелы и Лоры до сих пор официально не были представлены.

Наиболее вероятно, что британская актриса Джанна Киль сыграла Анжелу Ороско: пользователи обнаружили, что она подписана на Люка Робертса, продюсера студии и официальную страницу Bloober Team.

Джанна Киль - Анжела Ороско
Джанна Киль - Анжела Ороско

Так же пользователи уверены в том, что Иви Темплтон исполнит роль Лоры - она подписана на других актеров из игры. Кроме того, между обновленной Лорой и Иви Темплтон прослеживается сильное внешнее сходство.

Иви Темплтон - Лора
Иви Темплтон - Лора

Среди тех актеров, кто может принимать участие в создании игры, пользователи обнаружили Девору Уайлд, которая озвучила Лаэзель в Baldur's Gate III, и Эйстейна Сигурдарсона - они так же подписаны на актерский состав игры. Их роли неизвестны.

Девора Уайлд - неизвестная роль
Девора Уайлд - неизвестная роль
Эйстейн Сигурдарсон - неизвестная роль (возможно Эдди Домбровски)
Эйстейн Сигурдарсон - неизвестная роль (возможно Эдди Домбровски)
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
BluntZebulon

Если на счёт актрисы Анжелы правда, то тут прям уже шаблон: берем вполне симпатичную актрису и уродуем её модель. Что за бодишейминг? Берите сразу страшных!

4
Dikiy_Bill

Выглядит так, будто ей лицо вытянули. Расстояние от глаз до носа больше у игровой модельки

0
Шамиль Смолян

А где пингвин?

1
AchingGarrison

Девора Уайлд - неизвестная роль? ПИРАМИДОГОЛОВЫЙ!

Такой красивой только панамку и носить.

-2
BluntZebulon

Нефиговая у вас планочка

2
Denv3r 13

Ага)) с такими бидонами))

0
Theo Krause Denv3r 13

Ты туда не смотри, ты сюда смотри!

1
Denv3r 13 Theo Krause

)))))

0