Стал известен актерский состав ремейка Silent Hill 2

Как стало известно, пользователи Reddit смогли определить актеров, которые вероятно участие в предстоящем ремейке Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami.

Официально известно о том, что Люк Робертс исполнит роль Джеймса Сандерленда, а Саломе Гуннарсдоттир - роль Марии. Информация об этом была подтверждена в недавнем ролике о создании игры. Однако исполнители ролей Анжелы и Лоры до сих пор официально не были представлены.

Наиболее вероятно, что британская актриса Джанна Киль сыграла Анжелу Ороско: пользователи обнаружили, что она подписана на Люка Робертса, продюсера студии и официальную страницу Bloober Team.

Джанна Киль - Анжела Ороско

Так же пользователи уверены в том, что Иви Темплтон исполнит роль Лоры - она подписана на других актеров из игры. Кроме того, между обновленной Лорой и Иви Темплтон прослеживается сильное внешнее сходство.

Иви Темплтон - Лора

Среди тех актеров, кто может принимать участие в создании игры, пользователи обнаружили Девору Уайлд, которая озвучила Лаэзель в Baldur's Gate III, и Эйстейна Сигурдарсона - они так же подписаны на актерский состав игры. Их роли неизвестны.

Девора Уайлд - неизвестная роль