Стал известен актерский состав ремейка Silent Hill 2

Как стало известно, пользователи Reddit смогли определить актеров, которые вероятно участие в предстоящем ремейке Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami.
Официально известно о том, что Люк Робертс исполнит роль Джеймса Сандерленда, а Саломе Гуннарсдоттир - роль Марии. Информация об этом была подтверждена в недавнем ролике о создании игры. Однако исполнители ролей Анжелы и Лоры до сих пор официально не были представлены.
Наиболее вероятно, что британская актриса Джанна Киль сыграла Анжелу Ороско: пользователи обнаружили, что она подписана на Люка Робертса, продюсера студии и официальную страницу Bloober Team.
Так же пользователи уверены в том, что Иви Темплтон исполнит роль Лоры - она подписана на других актеров из игры. Кроме того, между обновленной Лорой и Иви Темплтон прослеживается сильное внешнее сходство.
Среди тех актеров, кто может принимать участие в создании игры, пользователи обнаружили Девору Уайлд, которая озвучила Лаэзель в Baldur's Gate III, и Эйстейна Сигурдарсона - они так же подписаны на актерский состав игры. Их роли неизвестны.
Если на счёт актрисы Анжелы правда, то тут прям уже шаблон: берем вполне симпатичную актрису и уродуем её модель. Что за бодишейминг? Берите сразу страшных!
Выглядит так, будто ей лицо вытянули. Расстояние от глаз до носа больше у игровой модельки
А где пингвин?
Девора Уайлд - неизвестная роль? ПИРАМИДОГОЛОВЫЙ!
Такой красивой только панамку и носить.
Нефиговая у вас планочка
Ага)) с такими бидонами))
Ты туда не смотри, ты сюда смотри!
)))))