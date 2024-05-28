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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 179 оценок

Стали известны обновлённые системные требования к ПК ремейка Silent Hill 2

monk70
Новости

Помимо того, что Konami анонсировала специальное мероприятие Silent Hill Transmission, которое состоится 31 мая, в ходе которого мы, вероятно, увидим долгожданный ремейк Silent Hill 2, игроки на ПК теперь могут проверить обновленные требования к оборудованию в Steam. Это еще одно доказательство того, что премьера уже близко.

Обновление в основном касается минимальных требований. Если раньше в качестве процессоров были указаны Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X, то теперь Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 3600. Видеокарта от AMD осталась той же, а вот NVIDIA GeForce GTX 1080 заменили на NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti.

Ремейк будет отличаться впечатляющей графикой и напряженной атмосферой, которой заслуживает эта культовая игра. Хотя надо признать, что требования не так велики, как можно было ожидать.

Минимальные:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система.
  • Операционная система: Windows 10 x64.
  • Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 3600
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700.
  • DirectX: версия 12
  • Дисковое пространство: 50 ГБ свободного места SSD.

Игра на минимальных требованиях должна позволять играть на настройках качества Низкое/Среднее в FullHD (1080p) при стабильных 30 FPS.

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система.
  • Операционная система: Windows 10 x64.
  • Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon 6800XT.
  • DirectX: версия 12
  • Дисковое пространство: 50 ГБ свободного места SSD.

Игра с рекомендуемыми требованиями должна позволить вам играть при настройках среднего качества со скоростью 60 кадров в секунду или настройках высокого качества со скоростью 30 кадров в секунду в FullHD (или 4K с использованием DLSS или аналогичной технологии).

19
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
dreamevil2067

что это значит стали известны?

они уже вроде как пол года назад были написаны

5
monk70

Обновили минимальные

5
dreamevil2067 monk70

аа

там вроде 1080 была а сейчас 1070ти

я просто в рекомендованные сразу смотрю

а они остались те же

4
Progammer

Нормальные системки))

4
Jarvis666
Игра с рекомендуемыми требованиями должна позволить вам играть при настройках среднего качества со скоростью 60 кадров в секунду или настройках высокого качества со скоростью 30 кадров в секунду в FullHD

Нет. И вот почему. Оптимизации опять не будет.

3
VIGITAL1

Замечательные просто.Для сравнения последний хорайзен тоже 1070 в минималках.Но в сайленте графен то по круче будет.Так что молодцы разрабы.(Сарказм)

-4
real19911 Jarvis666

под карты 8 летней давности твоей "оптимизации" уже никогда не будет

-3
VIGITAL1 real19911

Смотри 1070 хорайзен последний,Цусима ,сравни с графику с sh2 ....не будет оптимизации никогда))

0
Denv3r 13

Отлично! Теперь ждём нормальный геймплей, а не тот высер, что показали и дату релиза!

4
SleepyGamer

Ну да, rtx 2080 и 6800 xt - карты прям из 'одной" категории...

3
Lucrise

Ну так и 4х ядерный интел из 2015 сравнивают с 6ти ядерной рязанью из 2019

1
hamshut

Что-то рекомендуемые для графония на UEngine 5 какие-то слабенькие)

2
VIGITAL1

Не смогли в оптимизон разрабы. Напомню что в последнем хорайзен тоже 1070 в минималках.

0
neeXXXT

Так системки смех, бомж железо древнее в рекомендуемых, очнись!

-4
VIGITAL1 neeXXXT

Считаешь 720p на низких в 30 fps на 1070,для такой графики... это в целом норм?Пересмотри трейлер ,освежи память.Резик 4 ремейк летает на дровах кстати ,и графен лучше в разы.

Или ты исповедуешь принцип,у меня видяха 4080 подходит и ладно.А все что ниже да и пофиг на этих бомжей .

3
RaptoR BTR VIGITAL1

А почему бы и не норм? Напомню GTX1070 вышла 8 лет назад и не считается прям такой мощной, тем более для нового движка. На носу уже 5000 серия, а ты задаёшь такие вопросы смешные.

-1
neeXXXT VIGITAL1

Так 1070 давно на помойку выкинуть надо, это же труп, как вообще сейчас это можно называть игровой видеокартой?!

-1
SULIK 712 VIGITAL1

очнись 2024 на дворе.С оптимизацией сейчас везде траблы, да и 1070ой пора на покой

1
Гемор

у меня 4080 и олед моник 48 дюймов, но лень играть, просто так комп стоит

-8
IY1982

Ержан, проснись, тебе пора на работу, сны про 4080 и моники будут потом сниться

9
Гемор IY1982

Зачем фигню мне пишешь?)

-5
neeXXXT

У тебя телефон за 5 тысяч с авито и мелочь на маршрутку, а играть тебе банально не на чем, потому что мамка компуктер не покупают ни в какую!

6
InfinityDance

Кому не пофиг, какой комп у тебя там стоит?

4