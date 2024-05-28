Стали известны обновлённые системные требования к ПК ремейка Silent Hill 2

Помимо того, что Konami анонсировала специальное мероприятие Silent Hill Transmission, которое состоится 31 мая, в ходе которого мы, вероятно, увидим долгожданный ремейк Silent Hill 2, игроки на ПК теперь могут проверить обновленные требования к оборудованию в Steam. Это еще одно доказательство того, что премьера уже близко.

Обновление в основном касается минимальных требований. Если раньше в качестве процессоров были указаны Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X, то теперь Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 3600. Видеокарта от AMD осталась той же, а вот NVIDIA GeForce GTX 1080 заменили на NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti.

Ремейк будет отличаться впечатляющей графикой и напряженной атмосферой, которой заслуживает эта культовая игра. Хотя надо признать, что требования не так велики, как можно было ожидать.

Минимальные:

Требуется 64-битный процессор и операционная система.

Операционная система: Windows 10 x64.

Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 3600

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700.

DirectX: версия 12

Дисковое пространство: 50 ГБ свободного места SSD.

Игра на минимальных требованиях должна позволять играть на настройках качества Низкое/Среднее в FullHD (1080p) при стабильных 30 FPS.

Рекомендуемые:

Требуется 64-битный процессор и операционная система.

Операционная система: Windows 10 x64.

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon 6800XT.

DirectX: версия 12

Дисковое пространство: 50 ГБ свободного места SSD.

Игра с рекомендуемыми требованиями должна позволить вам играть при настройках среднего качества со скоростью 60 кадров в секунду или настройках высокого качества со скоростью 30 кадров в секунду в FullHD (или 4K с использованием DLSS или аналогичной технологии).