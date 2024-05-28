Стали известны обновлённые системные требования к ПК ремейка Silent Hill 2

Помимо того, что Konami анонсировала специальное мероприятие Silent Hill Transmission, которое состоится 31 мая, в ходе которого мы, вероятно, увидим долгожданный ремейк Silent Hill 2, игроки на ПК теперь могут проверить обновленные требования к оборудованию в Steam. Это еще одно доказательство того, что премьера уже близко.
Обновление в основном касается минимальных требований. Если раньше в качестве процессоров были указаны Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X, то теперь Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 3600. Видеокарта от AMD осталась той же, а вот NVIDIA GeForce GTX 1080 заменили на NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti.
Ремейк будет отличаться впечатляющей графикой и напряженной атмосферой, которой заслуживает эта культовая игра. Хотя надо признать, что требования не так велики, как можно было ожидать.
Минимальные:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система.
- Операционная система: Windows 10 x64.
- Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 3600
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700.
- DirectX: версия 12
- Дисковое пространство: 50 ГБ свободного места SSD.
Игра на минимальных требованиях должна позволять играть на настройках качества Низкое/Среднее в FullHD (1080p) при стабильных 30 FPS.
Рекомендуемые:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система.
- Операционная система: Windows 10 x64.
- Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon 6800XT.
- DirectX: версия 12
- Дисковое пространство: 50 ГБ свободного места SSD.
Игра с рекомендуемыми требованиями должна позволить вам играть при настройках среднего качества со скоростью 60 кадров в секунду или настройках высокого качества со скоростью 30 кадров в секунду в FullHD (или 4K с использованием DLSS или аналогичной технологии).
что это значит стали известны?
они уже вроде как пол года назад были написаны
Обновили минимальные
аа
там вроде 1080 была а сейчас 1070ти
я просто в рекомендованные сразу смотрю
а они остались те же
Нормальные системки))
Нет. И вот почему. Оптимизации опять не будет.
Замечательные просто.Для сравнения последний хорайзен тоже 1070 в минималках.Но в сайленте графен то по круче будет.Так что молодцы разрабы.(Сарказм)
под карты 8 летней давности твоей "оптимизации" уже никогда не будет
Смотри 1070 хорайзен последний,Цусима ,сравни с графику с sh2 ....не будет оптимизации никогда))
Отлично! Теперь ждём нормальный геймплей, а не тот высер, что показали и дату релиза!
Ну да, rtx 2080 и 6800 xt - карты прям из 'одной" категории...
Ну так и 4х ядерный интел из 2015 сравнивают с 6ти ядерной рязанью из 2019
Что-то рекомендуемые для графония на UEngine 5 какие-то слабенькие)
Не смогли в оптимизон разрабы. Напомню что в последнем хорайзен тоже 1070 в минималках.
Так системки смех, бомж железо древнее в рекомендуемых, очнись!
Считаешь 720p на низких в 30 fps на 1070,для такой графики... это в целом норм?Пересмотри трейлер ,освежи память.Резик 4 ремейк летает на дровах кстати ,и графен лучше в разы.
Или ты исповедуешь принцип,у меня видяха 4080 подходит и ладно.А все что ниже да и пофиг на этих бомжей .
А почему бы и не норм? Напомню GTX1070 вышла 8 лет назад и не считается прям такой мощной, тем более для нового движка. На носу уже 5000 серия, а ты задаёшь такие вопросы смешные.
Так 1070 давно на помойку выкинуть надо, это же труп, как вообще сейчас это можно называть игровой видеокартой?!
очнись 2024 на дворе.С оптимизацией сейчас везде траблы, да и 1070ой пора на покой
у меня 4080 и олед моник 48 дюймов, но лень играть, просто так комп стоит
Ержан, проснись, тебе пора на работу, сны про 4080 и моники будут потом сниться
Зачем фигню мне пишешь?)
У тебя телефон за 5 тысяч с авито и мелочь на маршрутку, а играть тебе банально не на чем, потому что мамка компуктер не покупают ни в какую!
Кому не пофиг, какой комп у тебя там стоит?