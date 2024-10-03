Стало известно точное время выхода ремейка Silent Hill 2

Мы знаем, что дата выхода Silent Hill 2 — 8-го октября 2024 г., но теперь Konami и Bloober Team также объявили точное время запуска.

В большинстве областей время запуска PS5, как правило, приходится на 12:00 по местному времени 8 октября 2024 г. Это касается таких мест, как Гонконг, Стамбул, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Эр-Рияд, Сан-Паулу, Сидней, Токио и Варшава. Единственным исключением является Лос-Анджелес, где геймеры, купившие PS5-версию Silent Hill 2, смогут начать играть в 21:00 по тихоокеанскому времени 7 октября 2024 года.

Что касается версии игры для ПК, то для в Steam доступ откроется в 07:00 8-го октября. Обладатели Deluxe-издания могут начать играть на 48 часов раньше, то есть в 07:00 6-го октября