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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 338 оценок

Стало известно точное время выхода ремейка Silent Hill 2

monk70
Новости

Мы знаем, что дата выхода Silent Hill 2 — 8-го октября 2024 г., но теперь Konami и Bloober Team также объявили точное время запуска.

В большинстве областей время запуска PS5, как правило, приходится на 12:00 по местному времени 8 октября 2024 г. Это касается таких мест, как Гонконг, Стамбул, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Эр-Рияд, Сан-Паулу, Сидней, Токио и Варшава. Единственным исключением является Лос-Анджелес, где геймеры, купившие PS5-версию Silent Hill 2, смогут начать играть в 21:00 по тихоокеанскому времени 7 октября 2024 года.

Что касается версии игры для ПК, то для в Steam доступ откроется в 07:00 8-го октября. Обладатели Deluxe-издания могут начать играть на 48 часов раньше, то есть в 07:00 6-го октября

81
68
Комментарии: 68
Ваш комментарий
Dark1994

В ру регионе нет, озвучки нет, можно пиратить с чистой совестью. Ваху например купил т.к ру озвучка есть и в ру стиме доступна, к тому же русские ребята делали 😎

17
Карнаж Абрамович

Ну г авно же русская озвучка в вахе. Да и в 99% игр.

-23
timofeigh

главное что субтитры есть, а озвучка у многих убогая русская

2
Jay C

Заходишь на плати ру и спокойно берешь для РУ региона за 3300₽

-4
mambro Jay C

Пишут что без смены региона невозможно получить подарком на ру акк

0
Stas776

В Вахе есть русская озвучка? Если её нельзя вырубить, включив русский текст, то мусор автоматом

-2
hamshut

Два вопроса: есть ли русс сабы и стоит ли денуво?)

6
OneTweak

Сабы есть, денувы нет

17
Marius Ghoh
5
Sinmax OneTweak

увы, но они могут добавить плашку деновы в день релиза. ждите делакс издания 6 октября.

0
Sauron_999 OneTweak

Круто будем качать!

0
spindLLe

У тех у кого делюкс в вс уже будут играть.

2
RickeyIMBA

получается все пираты

-3
Apostol222 RickeyIMBA

надеюсь на релизе добавят сразу денуво, чтобы не скачал никто бесплатно

-10
RickeyIMBA Apostol222

200 руб оффлайн активация, делов то

3
askazanov

Супер. Ждём!!!!

1
the_first

Умники пишут что покупать нужно тк есть русский и без денувы. Сху я ли, если она не доступна в ру регионе? Менять страны? Идите лесом. Был бы ру регион купил бы давно даже если не будет денуво. Вон кепком свободно давали активировать ключи на российский аккаунт, поэтому тот же 4 резик куплен с дополнением. Что мешало поступить также ибучим конами? В данной ситуации абсолютно оправданное пиратство.

1
mambro

Так гифтом на свой акк можно купить, если есть желание

Чёт зашёл глянуть, и похоже нельзя её получить на свой ру акк подарком...

0
the_first mambro

Да, гифт только со сменой региона

0
Kenn1y

На дисках завтра уже будет на площадках.

0
жифорсник

по московскому скажите лучше

0
Serpentrage

В стиме написано для делюкс издания - 1день 19 часов до выхода.

1
SERgik 777

Почему Россию не обозначили на карте?

0
Sciurus989

А зачем?

-5
-Zion-

Потому что нет в продаже.

3
MelodiousKingston

нету росии

-4
ShockingYusuf MelodiousKingston

Поскачи, вырусь убогая.

0
Stas776

Последние 2,5 года в вакууме живёшь?

3
DiverseShazam

круто,у тебя неплохие посты

0
Raijin Channel

во сколько предзагрузка начнется?

0
Aleksoil

Ребят, предзагрузка на ПК при делюксе началась? У меня пишет, что игра выйдет 8ого числа. Странно. но при делюксе должно быть 6ого числа же

0
Aleksoil

У кого делюкс издание тоже пишет, что выход игры 8 ого числа?

0
MadMax11

Тоже самое

0
Aleksoil MadMax11

Ну говорят, что ждите 6 числа и все будет. Если честно херня какая то прям. И предзагрузки не дали)

0
Игрожур

3060 саравно в пролете

-2
Rebecca Allbrook

она до конца твоей жизни не будет в пролете)

0
Юркец

Russia error 404)

-2
Glodus Muspell

На 4 дня раньше игра выйдет у кого делюкс издание итд а как же? Пустословие 4 октября нет?

-3
Kartonkratos

Предзагрузка! а не релиз.

6
Hitrus6

На два дня*

0
iMattz Kartonkratos

То есть, дают скачать раньше, а играть как всем?

0
Stas776 iMattz

Предзагрузка сегодня, играть можно будет послезавтра

У покупателей обычного издания предзагрузка послезавтра, играть дадут 8-го

0
Антон Шуршинов
-8
Mystik_86

где подтверждение по SH2 и DAV, что в них будет Denuvo?

6
PartisanTravis Mystik_86

Не будет защиты, если дали некоторым играть на пк.

5
АLEX86 Mystik_86

Защиты не будет. В стиме нет плашки. Так что поднять паруса 🏴‍☠️

7
TX ZX PartisanTravis

за день перед релизом могут пихнуть

-3
TastelessGerman Mystik_86

Такое покупать надо а не пиратить

-10