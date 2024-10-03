Стало известно точное время выхода ремейка Silent Hill 2

Мы знаем, что дата выхода Silent Hill 2 — 8-го октября 2024 г., но теперь Konami и Bloober Team также объявили точное время запуска.
В большинстве областей время запуска PS5, как правило, приходится на 12:00 по местному времени 8 октября 2024 г. Это касается таких мест, как Гонконг, Стамбул, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Эр-Рияд, Сан-Паулу, Сидней, Токио и Варшава. Единственным исключением является Лос-Анджелес, где геймеры, купившие PS5-версию Silent Hill 2, смогут начать играть в 21:00 по тихоокеанскому времени 7 октября 2024 года.
Что касается версии игры для ПК, то для в Steam доступ откроется в 07:00 8-го октября. Обладатели Deluxe-издания могут начать играть на 48 часов раньше, то есть в 07:00 6-го октября
В ру регионе нет, озвучки нет, можно пиратить с чистой совестью. Ваху например купил т.к ру озвучка есть и в ру стиме доступна, к тому же русские ребята делали 😎
Ну г авно же русская озвучка в вахе. Да и в 99% игр.
главное что субтитры есть, а озвучка у многих убогая русская
Заходишь на плати ру и спокойно берешь для РУ региона за 3300₽
Пишут что без смены региона невозможно получить подарком на ру акк
В Вахе есть русская озвучка? Если её нельзя вырубить, включив русский текст, то мусор автоматом
Два вопроса: есть ли русс сабы и стоит ли денуво?)
Сабы есть, денувы нет
увы, но они могут добавить плашку деновы в день релиза. ждите делакс издания 6 октября.
Круто будем качать!
У тех у кого делюкс в вс уже будут играть.
получается все пираты
надеюсь на релизе добавят сразу денуво, чтобы не скачал никто бесплатно
200 руб оффлайн активация, делов то
Супер. Ждём!!!!
Умники пишут что покупать нужно тк есть русский и без денувы. Сху я ли, если она не доступна в ру регионе? Менять страны? Идите лесом. Был бы ру регион купил бы давно даже если не будет денуво. Вон кепком свободно давали активировать ключи на российский аккаунт, поэтому тот же 4 резик куплен с дополнением. Что мешало поступить также ибучим конами? В данной ситуации абсолютно оправданное пиратство.
Так гифтом на свой акк можно купить, если есть желание
Чёт зашёл глянуть, и похоже нельзя её получить на свой ру акк подарком...
Да, гифт только со сменой региона
На дисках завтра уже будет на площадках.
по московскому скажите лучше
В стиме написано для делюкс издания - 1день 19 часов до выхода.
Почему Россию не обозначили на карте?
А зачем?
Потому что нет в продаже.
нету росии
Поскачи, вырусь убогая.
Последние 2,5 года в вакууме живёшь?
круто,у тебя неплохие посты
во сколько предзагрузка начнется?
Ребят, предзагрузка на ПК при делюксе началась? У меня пишет, что игра выйдет 8ого числа. Странно. но при делюксе должно быть 6ого числа же
У кого делюкс издание тоже пишет, что выход игры 8 ого числа?
Тоже самое
Ну говорят, что ждите 6 числа и все будет. Если честно херня какая то прям. И предзагрузки не дали)
3060 саравно в пролете
она до конца твоей жизни не будет в пролете)
Russia error 404)
На 4 дня раньше игра выйдет у кого делюкс издание итд а как же? Пустословие 4 октября нет?
Предзагрузка! а не релиз.
На два дня*
То есть, дают скачать раньше, а играть как всем?
Предзагрузка сегодня, играть можно будет послезавтра
У покупателей обычного издания предзагрузка послезавтра, играть дадут 8-го
где подтверждение по SH2 и DAV, что в них будет Denuvo?
Не будет защиты, если дали некоторым играть на пк.
Защиты не будет. В стиме нет плашки. Так что поднять паруса 🏴☠️
за день перед релизом могут пихнуть
Такое покупать надо а не пиратить