Сценарист Bloober Team тизерит дополнение Born From A Wish и Xbox-версию для ремейка Silent Hill 2

Как стало известно, сценарист Bloober Team Гжегож Лайк намекает на предстоящий анонс дополнения Born From A Wish и Xbox-версии для ремейка Silent Hill 2.

Лайк не сказал об этом напрямую, но прокомментировал слухи о DLC и Xbox-версии, саркастично написав "Какой сюрприз!". Сценарист не сказал когда именно состоится анонс, но учитывая то, что Xbox-версия уже получила возрастной рейтинг от ESRB, вероятно это произойдет скоро.

Так же на разработку дополнения Born From A Wish ранее намекали актёры Silent Hill 2:

Пользователи считают, что анонс, скорее всего, состоится уже 10 ноября на Xbox Partner Showcase, где будут представлены игры от сторонних издателей - идеальное мероприятие для анонса Xbox-версии игры и DLC.