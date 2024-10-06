Студия GamesVoice начала сбор средств на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2. Для завершения проекта необходимо собрать 480 тысяч рублей. Команда уже изучила техническую часть ремейка и заверила, что проблем, подобных тем, с которыми столкнулись при создании озвучки для ремейка Dead Space, не будет.
Команда подчеркивает важность полной локализации для полного погружения в атмосферу игры, особенно для проектов, ориентированных на эмоциональный отклик. В своем обращении разработчики отметили: «Мы готовы сделать всё, чтобы возрождённая классика получила дубляж, который пройдёт сквозь века. Нам нужна ваша поддержка!».
На момент публикации этой статьи было собрано 10 425 рублей. Выход Silent Hill 2 Remake ожидается 8 октября 2024 года на PS5 и ПК, но игра уже доступна для бесплатного скачивания так как не имеет защиты Denuvo.
Надо подкинуть на общее дело , а дело то хорошее . Правда откладывать перепроход не намерен )
Там субтитры есть? 😱 тогда стоит поиграть в игру
есть
Шикарная новость, поддержу!
Молодцы, как же я рад что для ремейка Dead Space наконец то решили технические проблемы и выпустили.
Поиграю в SH2 если зайдёт то как всегда денег обязательно закину.
Верю в ребят! Задонатил чутка, надеюсь, скоро запилят крутоту )
Через год, когда в ГТА будем играть👍🏼
Хорошие игры никогда не поздно перепройти ) я вот месяц назад RDR2 закончил перепроходить в третий раз.
Когда был школьником и в моменты без работы тоже было время перепроходить игры, а сейчас даже раз пройти РДР 2 нет времени( Но на 10-15 часовые игры есть - один раз.
Так не обязательно же проходить их спидраном за 2-3-4 захода. По часику, по два, когда время есть.
Каждый вечер по несколько часов играл. Было время больше - поигрывал. Потихоньку перепрошёл РДР 2. Месяц ушёл. Даже по миссии одной проходил и вырубал. Сейчас так ведьмака хочу перепройти
200 рублей кинул, будет смысл 2й раз пройти.
Ваша щедрость не знает границ.
Могу себе позволить)))
а сам сколько закинул чтоб так поясничать?
А он задонатил в геншин на нового перса в рулетку😅
Отдал все проституткам и поставил на фиолетовое
Класс. подкинул им на хорошее дело
Кинул им 5 штук 👍
Сосисок или дошиков?😅😅😅😅
у меня есть 5 подшипников надеюсь не потеряют как в анекдоте!
Такое не грех поддержать!
Смотрю минусят сторонников озвучки=) Чем вам так не угодили? Не ваши же деньги.
скорее на оборот сторонники оригинальной озвучки минусят.
Точно. Забыл об этих шизах, у которых оригинальную озвучку отберут.
их под дулом пистолета заставляют ставить Русскую озвучку?
просто с таким темпом локализации им не новые игры брать, а старые доделывать.
Молодцы , не потерялись ;)
Слава богу, надеюсь соберут. Актеры на инглише совсем не понравились особенно Мария.
Зато на нихонго она очень даже ничего)
Ребят, у них до сих пор озвучка джедаев не вышла… Я вообще был в шоке это узнав. Вы посмотрите когда сбор был закончен.
Зато на деда спейса выпустили. Да, очень долго делали, жаловались на проблемы интеграции озвучки в игру, на что в ответ от многих слушали какие они - кидалы и т.п. И на джедая сделают. Да и никто ж не заставляет донатить.
В прошлом году у них 10! озвучек вышло. Когда сделают тогда сделают.
лучше поздно чем никогда. много крутых игр прошел с их качественной озвучкой - без него не получил бы и половины кайфа от этих игр)
Да в декабре выйдет, уже сказали.
Это отлично
Нормас)
это хорошо и радует что есть такая возможность переводить игры, но будем честны чтобы дождаться нужно ждать примерно год если не более
Будет повод перепройти
А что за проблемы были с Dead Space Remake?
техническая часть игры не была изучена
Читайте тут — https://www.playground.ru/dead_space/news/sostoyalsya_reliz_neofitsialnoj_ozvuchki_remejka_dead_space_ot_studii_gamesvoice-1726737#30679041
То есть пофиг что они уже больше 50 озвучек выпустили и 10 за последний год?
Про каких обещалкиных речь вообще? Они выполняют свои обещания.
Ты о чем вообще говоришь? Я бы понял, если бы это была ноунейм компания, вылезшая из ниоткуда и начавшая сбор, но эти ребята уже кучу озвучек выпустили! В чем они мутные, в чем они врут?
много игр они озвучили и на дед пейс вышел недавно , хотя кричали что не выйдет никогда или это другое?
Они работают, словно конвейер, новые крутые озвучки выходят почти ежемесячно. Это легко проверить. Мне непонятно, зачем ты здесь врёшь? Зачем распространяешь ложь об этой студии озвучки? Заняться нечем что ли?
за такие слова могут и опустить!
Ой блин ждать опять, уже так пройду . Мб потом перепройти с озвучкой
Нуууу, ждём через годик полтора, минимум, а я пока так пройду.
возвращайся через полгода, тогда поговорим
Объём ведь меньше чем в ремейке dead space
Было б очень здорово, но боюсь, мои руки не дождутся озвучки - поиграть хочется сейчас)
если не вмек то есть не плохой перевод от нейронки для дополнения уши не режет! Надеюсь и от нейронки еще выйдет скоро перевод а то такие переводы ждать почти по году такое себе!
озвучка для д@унов , с да@унскими интонациями ? не спасибо
пол часа стрима посмотрел, тока время потерял.. нужна озвучка, закину тыщу. ток не подкачали бы, а то не все их озвучки зашли
Это своевременно. С миру по сотке - соберём, не
я рэпер я жду озвучку!
ага и ждать хер знает сколько когда игру раз по сто пройдут
Так не жди тебя ни кто не заставляет, они уже очень много игр озвучили.
И эти по сто раз прошли давно)
Хех, а то я думаю чё это они решили таки спустя два года дед спейс выпустить и джедаев в этом году пообещать(только сюжет, хотя собрали бабла на полную).
А тут новый сбор нужно делать, на то что если и выйдет, то спустя пару лет и не в тех объемах, на что собрали.
не владеешь всей информацией, лучше помолчи или ознакомься с ней в их группе в ВК
Да, да, "не все так однозначно". Дедспейс вышел с задержкой больше года? Да. Джедаев собрали на полную, а теперь уже говорят что выпустят только обрезок? Тоже да. Но ты донать дальше.
По Survivor.
По Dead Space согласен, почти полтора года прошло с момента первоначальной даты выхода(лето 2023)
Простите, а где-то были объявлены сроки выхода локализации Dead Space Remake? Да даже если и были, в чём я очень сомневаюсь, то в руки GamesVoice проект попал относительно недавно. Поэтому, считаю претензия не к месту, они всё сделали вполне своевременно.
Вы совсем походу презентацию не смотрели или не знаете значения слова "предрелизный". В презентации русским языком было сказано, что решено было бросить все силы на локализацию основного сюжета и побочек, дабы каждый смог до конца года ознакомиться с игрой. Никто не говорил, что после этого проект забросят. Понятие "предрелизный" как бы прямо говорит, что эта версия перед релизом - своего рода бета-версия.
Так никто ведь не заставляет, это дело добровольное. Вы можете не донатить и продолжать и дальше вести себя так, будто Вам все вокруг должны, как делаете это сейчас.
Что угодно готовы озвучить, только не первый Dishonored...
уже отвечали не один раз - все застопорилось на этапе разбора файлов так как непонятно где чьи реплики.
Думаю к 2026г выйдет озвучка.
Это все прекрасно,но через сколько лет она выйдет.
Через год сделают наверное
пройди с сабами, а через год с озвучкой еще раз пройдёшь
они сказали после сборов несколько месяцев и наверно будет готова
Без разницы. Всё равно патчи будут, игры Блумеров зачастую плохо играбельны на релизе.
Опять же там уже слухи о ДЛС ходят.
Конкретно об этой игре говорят, что и оптимизация на высоте.
лишняя трата денег. // Владимир Бондарев
500к? Там озвучивать то нечего, максимум 200к
Проходняк русифицировать? Еще и бабки собирать?😅😅😅 я лучше задоначу в пв и куплю 3го императора, чем на это ширпотребство
так на тебя это и не рассчитано, проходи дальше по коридору
Я так и сделал. Ток не забыл посрать от души на пол,но ты вступил в мое наследие, причем обеими ногами😅😅😅
Можно ещё ии озвучку сделать
Было бы здорово, как правило нейро озвучки оперативно выпускают!
Но конечно она проиграет по качеству профи озвучке
зато выигрывает у «без озвучки»😄
В 90-е вообще со словарём в игры на Денди играли и ничего, норм было.
О боже... ЗАЧЕМ???
так надо жи есть!
Любой шлак готовы озвучивать
А что по твоему не шлак?
Этим всё сказано.
ну у BG3 уже есть озвучка зачем еще озвучивать у KB2 тоже есть озвучка
урыл)))