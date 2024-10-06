Студия GamesVoice начала сбор средств на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2. Для завершения проекта необходимо собрать 480 тысяч рублей. Команда уже изучила техническую часть ремейка и заверила, что проблем, подобных тем, с которыми столкнулись при создании озвучки для ремейка Dead Space, не будет.

Команда подчеркивает важность полной локализации для полного погружения в атмосферу игры, особенно для проектов, ориентированных на эмоциональный отклик. В своем обращении разработчики отметили: «Мы готовы сделать всё, чтобы возрождённая классика получила дубляж, который пройдёт сквозь века. Нам нужна ваша поддержка!».

На момент публикации этой статьи было собрано 10 425 рублей. Выход Silent Hill 2 Remake ожидается 8 октября 2024 года на PS5 и ПК, но игра уже доступна для бесплатного скачивания так как не имеет защиты Denuvo.