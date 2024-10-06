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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 410 оценок

Студия GamesVoice начала сбор средств на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2

butcher69
Новости

Студия GamesVoice начала сбор средств на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2. Для завершения проекта необходимо собрать 480 тысяч рублей. Команда уже изучила техническую часть ремейка и заверила, что проблем, подобных тем, с которыми столкнулись при создании озвучки для ремейка Dead Space, не будет.

Состоялся релиз неофициальной озвучки ремейка Dead Space от студии GamesVoice

Команда подчеркивает важность полной локализации для полного погружения в атмосферу игры, особенно для проектов, ориентированных на эмоциональный отклик. В своем обращении разработчики отметили: «Мы готовы сделать всё, чтобы возрождённая классика получила дубляж, который пройдёт сквозь века. Нам нужна ваша поддержка!».

На момент публикации этой статьи было собрано 10 425 рублей. Выход Silent Hill 2 Remake ожидается 8 октября 2024 года на PS5 и ПК, но игра уже доступна для бесплатного скачивания так как не имеет защиты Denuvo.

PC-версия Silent Hill 2 уже появилась в сети - игра вышла без защиты Denuvo
143
95
Комментарии: 95
Ваш комментарий
KIIIL

Надо подкинуть на общее дело , а дело то хорошее . Правда откладывать перепроход не намерен )

22
Илья_Казаков_93

Там субтитры есть? 😱 тогда стоит поиграть в игру

0
Adamasan Илья_Казаков_93

есть

0
Кей Овальд

Шикарная новость, поддержу!

15
saa0891

Молодцы, как же я рад что для ремейка Dead Space наконец то решили технические проблемы и выпустили.

Поиграю в SH2 если зайдёт то как всегда денег обязательно закину.

14
North235

Верю в ребят! Задонатил чутка, надеюсь, скоро запилят крутоту )

12
igrokboy

Через год, когда в ГТА будем играть👍🏼

-4
North235 igrokboy

Хорошие игры никогда не поздно перепройти ) я вот месяц назад RDR2 закончил перепроходить в третий раз.

9
igrokboy North235

Когда был школьником и в моменты без работы тоже было время перепроходить игры, а сейчас даже раз пройти РДР 2 нет времени( Но на 10-15 часовые игры есть - один раз.

-2
North235 igrokboy

Так не обязательно же проходить их спидраном за 2-3-4 захода. По часику, по два, когда время есть.

8
neumann10 igrokboy

Каждый вечер по несколько часов играл. Было время больше - поигрывал. Потихоньку перепрошёл РДР 2. Месяц ушёл. Даже по миссии одной проходил и вырубал. Сейчас так ведьмака хочу перепройти

0
tvorog8088

200 рублей кинул, будет смысл 2й раз пройти.

11
Ang Dark

Ваша щедрость не знает границ.

-7
tvorog8088 Ang Dark

Могу себе позволить)))

0
Playr One Ang Dark

а сам сколько закинул чтоб так поясничать?

5
ipr0dex Playr One

А он задонатил в геншин на нового перса в рулетку😅

-1
Ang Dark ipr0dex

Отдал все проституткам и поставил на фиолетовое

-1
Fiesta02

Класс. подкинул им на хорошее дело

10
benson2000

Кинул им 5 штук 👍

8
ipr0dex

Сосисок или дошиков?😅😅😅😅

-1
Bait795

у меня есть 5 подшипников надеюсь не потеряют как в анекдоте!

0
Pahant0Ss

Такое не грех поддержать!

6
GoliafJx

Смотрю минусят сторонников озвучки=) Чем вам так не угодили? Не ваши же деньги.

5
ShinobiKast

скорее на оборот сторонники оригинальной озвучки минусят.

13
GoliafJx ShinobiKast

Точно. Забыл об этих шизах, у которых оригинальную озвучку отберут.

1
ldssa jbcfsgfhd GoliafJx

их под дулом пистолета заставляют ставить Русскую озвучку?

1
AssertiveHarvard

просто с таким темпом локализации им не новые игры брать, а старые доделывать.

0
ed1ber

Молодцы , не потерялись ;)

4
kimblee77

Слава богу, надеюсь соберут. Актеры на инглише совсем не понравились особенно Мария.

3
l31415

Зато на нихонго она очень даже ничего)

0
Krio_ru

Ребят, у них до сих пор озвучка джедаев не вышла… Я вообще был в шоке это узнав. Вы посмотрите когда сбор был закончен.

3
Pahant0Ss

Зато на деда спейса выпустили. Да, очень долго делали, жаловались на проблемы интеграции озвучки в игру, на что в ответ от многих слушали какие они - кидалы и т.п. И на джедая сделают. Да и никто ж не заставляет донатить.

6
Кей Овальд

В прошлом году у них 10! озвучек вышло. Когда сделают тогда сделают.

3
simiola

лучше поздно чем никогда. много крутых игр прошел с их качественной озвучкой - без него не получил бы и половины кайфа от этих игр)

1
tvorog8088

Да в декабре выйдет, уже сказали.

0
Aflare

Это отлично

2
SubaruBrzDream

Нормас)

2
LincolnRimes

это хорошо и радует что есть такая возможность переводить игры, но будем честны чтобы дождаться нужно ждать примерно год если не более

1
HuperHunt

Будет повод перепройти

1
Юрий Пенкин

А что за проблемы были с Dead Space Remake?

0
legolaz318

техническая часть игры не была изучена

1
PG Trash

Читайте тут — https://www.playground.ru/dead_space/news/sostoyalsya_reliz_neofitsialnoj_ozvuchki_remejka_dead_space_ot_studii_gamesvoice-1726737#30679041

0
Комментарий удален
Кей Овальд

То есть пофиг что они уже больше 50 озвучек выпустили и 10 за последний год?
Про каких обещалкиных речь вообще? Они выполняют свои обещания.

10
atlantix2000 .

Ты о чем вообще говоришь? Я бы понял, если бы это была ноунейм компания, вылезшая из ниоткуда и начавшая сбор, но эти ребята уже кучу озвучек выпустили! В чем они мутные, в чем они врут?

5
simiola

много игр они озвучили и на дед пейс вышел недавно , хотя кричали что не выйдет никогда или это другое?

4
Janekste

Они работают, словно конвейер, новые крутые озвучки выходят почти ежемесячно. Это легко проверить. Мне непонятно, зачем ты здесь врёшь? Зачем распространяешь ложь об этой студии озвучки? Заняться нечем что ли?

1
Аналиус

за такие слова могут и опустить!

0
TastelessGerman

Ой блин ждать опять, уже так пройду . Мб потом перепройти с озвучкой

0
Brainstoun

Нуууу, ждём через годик полтора, минимум, а я пока так пройду.

0
Mystik_86

возвращайся через полгода, тогда поговорим

-1
OneTweak

Объём ведь меньше чем в ремейке dead space

0
Soler2

Было б очень здорово, но боюсь, мои руки не дождутся озвучки - поиграть хочется сейчас)

0
Комментарий удален
Bait795

если не вмек то есть не плохой перевод от нейронки для дополнения уши не режет! Надеюсь и от нейронки еще выйдет скоро перевод а то такие переводы ждать почти по году такое себе!

-1
SomberDodger Bait795

озвучка для д@унов , с да@унскими интонациями ? не спасибо

-1
DaitoGeroj

пол часа стрима посмотрел, тока время потерял.. нужна озвучка, закину тыщу. ток не подкачали бы, а то не все их озвучки зашли

0
Modern Fear

Это своевременно. С миру по сотке - соберём, не

0
Аналиус

я рэпер я жду озвучку!

0
anzip

ага и ждать хер знает сколько когда игру раз по сто пройдут

-1
saa0891

Так не жди тебя ни кто не заставляет, они уже очень много игр озвучили.

13
TastelessGerman saa0891

И эти по сто раз прошли давно)

-2
erkins007

Хех, а то я думаю чё это они решили таки спустя два года дед спейс выпустить и джедаев в этом году пообещать(только сюжет, хотя собрали бабла на полную).

А тут новый сбор нужно делать, на то что если и выйдет, то спустя пару лет и не в тех объемах, на что собрали.

-1
Mystik_86

не владеешь всей информацией, лучше помолчи или ознакомься с ней в их группе в ВК

1
erkins007 Mystik_86

Да, да, "не все так однозначно". Дедспейс вышел с задержкой больше года? Да. Джедаев собрали на полную, а теперь уже говорят что выпустят только обрезок? Тоже да. Но ты донать дальше.

0
Dark_AssassinUA erkins007

По Survivor.

По Dead Space согласен, почти полтора года прошло с момента первоначальной даты выхода(лето 2023)

0
StarDNikolaevich erkins007
Дедспейс вышел с задержкой больше года?

Простите, а где-то были объявлены сроки выхода локализации Dead Space Remake? Да даже если и были, в чём я очень сомневаюсь, то в руки GamesVoice проект попал относительно недавно. Поэтому, считаю претензия не к месту, они всё сделали вполне своевременно.

Джедаев собрали на полную, а теперь уже говорят что выпустят только обрезок?

Вы совсем походу презентацию не смотрели или не знаете значения слова "предрелизный". В презентации русским языком было сказано, что решено было бросить все силы на локализацию основного сюжета и побочек, дабы каждый смог до конца года ознакомиться с игрой. Никто не говорил, что после этого проект забросят. Понятие "предрелизный" как бы прямо говорит, что эта версия перед релизом - своего рода бета-версия.

Но ты донать дальше.

Так никто ведь не заставляет, это дело добровольное. Вы можете не донатить и продолжать и дальше вести себя так, будто Вам все вокруг должны, как делаете это сейчас.

0
ДолойТолерантность

Что угодно готовы озвучить, только не первый Dishonored...

-1
Dark_AssassinUA

уже отвечали не один раз - все застопорилось на этапе разбора файлов так как непонятно где чьи реплики.

0
Exies27

Думаю к 2026г выйдет озвучка.

-2
Armen 88

Это все прекрасно,но через сколько лет она выйдет.

-3
JackReacher

Через год сделают наверное

-1
Инcайдер

пройди с сабами, а через год с озвучкой еще раз пройдёшь

1
legolaz318

они сказали после сборов несколько месяцев и наверно будет готова

1
Кей Овальд

Без разницы. Всё равно патчи будут, игры Блумеров зачастую плохо играбельны на релизе.
Опять же там уже слухи о ДЛС ходят.

2
shurasick876 Кей Овальд

Конкретно об этой игре говорят, что и оптимизация на высоте.

-1
Пользователь ВКонтакте

лишняя трата денег. // Владимир Бондарев

-5
5uperNova

500к? Там озвучивать то нечего, максимум 200к

-5
ipr0dex

Проходняк русифицировать? Еще и бабки собирать?😅😅😅 я лучше задоначу в пв и куплю 3го императора, чем на это ширпотребство

-5
Satty

так на тебя это и не рассчитано, проходи дальше по коридору

0
ipr0dex Satty

Я так и сделал. Ток не забыл посрать от души на пол,но ты вступил в мое наследие, причем обеими ногами😅😅😅

-2
жифорсник

Можно ещё ии озвучку сделать

-8
igrokboy

Было бы здорово, как правило нейро озвучки оперативно выпускают!

-1
жифорсник igrokboy

Но конечно она проиграет по качеству профи озвучке

2
igrokboy жифорсник

зато выигрывает у «без озвучки»😄

1
Adamasan

В 90-е вообще со словарём в игры на Денди играли и ничего, норм было.

-8
CounterShade

О боже... ЗАЧЕМ???

-8
Аналиус

так надо жи есть!

1
Deveron

Любой шлак готовы озвучивать

-27
Ely Maze

А что по твоему не шлак?

-1
GoliafJx Ely Maze

Этим всё сказано.

4
Ely Maze GoliafJx

ну у BG3 уже есть озвучка зачем еще озвучивать у KB2 тоже есть озвучка

0
6363 GoliafJx

урыл)))

0