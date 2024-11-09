Студия GamesVoice собрала всю необходимую сумму на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2

GamesVoice объявила, что сбор средств на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2 завершён. Студии удалось собрать 480 тыс. рублей. Локализаторы объявили о начале сбора 6 октября, то есть необходимая сумма была собрана за один месяц. Они поблагодарили всех, кто внёс свои лепту в этот проект.

Благодарим всех причастных за неоценимую поддержку! Это ваша очередная блистательная победа, и мы приложим все силы, чтобы оправдать выданные нам авансы. Как, впрочем, и всегда.

Теперь работа над локализацией ремейка Silent Hill 2 переходят в активное производство: студия начнёт запись актёров и надеется удивить выбором исполнителей. Итоговый результат, по словам, студии, может быть представлен в считанные месяцы, а то и недели.