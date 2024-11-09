Студия GamesVoice собрала всю необходимую сумму на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2

GamesVoice объявила, что сбор средств на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2 завершён. Студии удалось собрать 480 тыс. рублей. Локализаторы объявили о начале сбора 6 октября, то есть необходимая сумма была собрана за один месяц. Они поблагодарили всех, кто внёс свои лепту в этот проект.
Благодарим всех причастных за неоценимую поддержку! Это ваша очередная блистательная победа, и мы приложим все силы, чтобы оправдать выданные нам авансы. Как, впрочем, и всегда.
Теперь работа над локализацией ремейка Silent Hill 2 переходят в активное производство: студия начнёт запись актёров и надеется удивить выбором исполнителей. Итоговый результат, по словам, студии, может быть представлен в считанные месяцы, а то и недели.
Кайфы
"GamesVoice объявила, что сбор средств на русскую озвучку ремейка Silent Hill 2 завершён."
"Итоговый результат, по словам, студии, может быть представлен в считанные месяцы, а то и недели."
Прекрасная новость.
Неожидал что это произойдёт так быстро.Очень гуд.
Какой у вас проц и видеокарта на сколько % в этой игре загружен ваш проц?Мне это из любопытства важно потому что мой скромный Райзен 3100 в этой игре расслаблен.Что то не так или это нормально..Видео по этому поводу смотреть не хочу потому что это сплошной спойлер.
Ждём
Так ,пожалуй подожду )
Год не раньше
как хотите хоть расшибитесь но сталкер 2 должен быть озвучен в мгновение ока. и войсера бандюков обязательно позвать надо. а то бунт
Тот, кто бандитов озвучивал, — украинский актёр. Вряд ли он с российскими компаниями будет работать.
Ну, для тех, кому важно проходить игры на родном языке - хорошая новость. А мне очень понравилась оригинальная озвучка, актеры точно попали в образы и отыграли с душой, прям приятно их слушать. В общем, каждому свое.
Жаль, что я с ней уже не пройду
Быстрее бы нейросети начали озвучивать как следует, надоели уже эти сумособиратели.
Собрали 480 тысяч рублей, на игру где озвучки кот наплакал, ашалеть какой прикольный бизнес. Ребята которые бесплатно озвучивают по 100500 серий аниме и сериалов наверное в шоке от таких маневров. :)
Так сказал будто им чето занес, а наслаждаться озвучкой от нейросетей тебе никто не мешает)
Так нет пока нормального качества от нейросетей. Есть только эти сумособиратели готовые присосаться к чему угодно.
По твоей логике они должны озвучивать игры бесплатно?
Ага, например как чуваки озвучивающие сериалы и аниме там всякое. В том сайлетхиле2 как раз разговоров как в одной серии аниме. Так они мало того что бабло клянчат, так еще и начинают делать хрен пойми когда(когда денег накидают в шапку), когда игра уже всеми пройдена давно. В отличии от озвучек для сериалов, которые выходят через пару дней после выхода эпизода.
Для меня это тоже самое, что бесплатные и платные моды для игр. Вызывает отвращение, когда ушлый народ пытается клянчить бабки за все что угодно. Наговорил в микрофончик, дайте донатик! Быстрее бы уже нейросети развернулись, чтобы всех этих дармоедов выкинули на мороз.
А ты бы сам, на бесплатном энтузиазме работал ?
Озвучка так же будет ссстатттерить?))