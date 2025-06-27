Студия GamesVoice завершила озвучку ремейка Silent Hill 2 - релиз уже завтра

Студия GamesVoice поздравила игроков с завершением первого месяца лета и напомнила, что оно уходит вместе с ощущением спокойствия: опубликован официальный трейлер русской озвучки ремейка Silent Hill 2. Локализация завершена, и команда предлагает подготовиться к грядущему кошмару уже сегодня, заранее установив игру - релиз самой озвучки запланирован на завтра

Русский дубляж стал финальным штрихом в возвращении одного из самых культовых психологических хорроров. Напомним, ремейк Silent Hill 2 вышел 8 октября 2024 года и сразу стал одним из главных релизов года. Теперь он доступен со скидкой 40%.

Игра рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который приезжает в туманный город после получения письма от своей умершей жены. Его ждёт путь сквозь боль, вину и страх — искаженную реальность, наполненную символами утраты. Ремейк предлагает обновлённую боевую систему, вид из-за плеча и современную графику с трассировкой лучей, углубляя и без того мощный психологический ужас оригинала.