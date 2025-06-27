ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.9 3 375 оценок

Студия GamesVoice завершила озвучку ремейка Silent Hill 2 - релиз уже завтра

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice поздравила игроков с завершением первого месяца лета и напомнила, что оно уходит вместе с ощущением спокойствия: опубликован официальный трейлер русской озвучки ремейка Silent Hill 2. Локализация завершена, и команда предлагает подготовиться к грядущему кошмару уже сегодня, заранее установив игру - релиз самой озвучки запланирован на завтра

Русский дубляж стал финальным штрихом в возвращении одного из самых культовых психологических хорроров. Напомним, ремейк Silent Hill 2 вышел 8 октября 2024 года и сразу стал одним из главных релизов года. Теперь он доступен со скидкой 40%.

Игра рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который приезжает в туманный город после получения письма от своей умершей жены. Его ждёт путь сквозь боль, вину и страх — искаженную реальность, наполненную символами утраты. Ремейк предлагает обновлённую боевую систему, вид из-за плеча и современную графику с трассировкой лучей, углубляя и без того мощный психологический ужас оригинала.

28
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Exies27

Ура! Теперь можно и проиграть 😊

10
endg

Скорее, уже все прошли и теперь полторы калеки услышат озвучку

XerographicTazan endg

не прошел, потому что баг в лабиринте (двери не работали)

Igor Konuh

а до этого что плохая озвучка была ?

Кей Овальд

Ого, круто. Теперь можно и качнуть, если есть.

7
Hugemozg

дожили, по две студии озвучивают одну игру , плюс она еще еще и бесплатно в зеленом магазине - просто социализм какой то:)

4
Дрочеслав сын Сергея
4
Spectrum777

Мда... Закидайте меня тапками, но эта озвучка ни идёт ни в какое сравнение с оригинальными голосами. Подойдёт для тех, кому лень читать субтитры.

3
Peter t
Viking90

Балдежный ролик с классной ру озвучкой. Спасибо, что вы есть GamesVoice!

2
VengelBryde

у них все озвучки фуфло аххах

3
Viking90 VengelBryde

Держи в курсе, клоун😊

1
алекс20301

от механик войс овер давно существует, и голоса у их получше подобраны

2
Сергей Понащенко

Дааа! Вот её я таки ждал! Наконец то. От механиков она хорошая, но эти ребята мне больше нравятся.

1
JackReacher

Игра блеск, советую всем купить на распродаже

1
3Dart stl

а до этого от кого озвучка была?

XODOK5

Другая группа и нейросетевой дцбляж

XODOK5 XODOK5

Дубляж

PhantomTahm

До этого была озвучка от R.G. MVO, Mechanics VoiceOver.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ