Студия GamesVoice завершила озвучку ремейка Silent Hill 2 - релиз уже завтра

Студия GamesVoice поздравила игроков с завершением первого месяца лета и напомнила, что оно уходит вместе с ощущением спокойствия: опубликован официальный трейлер русской озвучки ремейка Silent Hill 2. Локализация завершена, и команда предлагает подготовиться к грядущему кошмару уже сегодня, заранее установив игру - релиз самой озвучки запланирован на завтра
Русский дубляж стал финальным штрихом в возвращении одного из самых культовых психологических хорроров. Напомним, ремейк Silent Hill 2 вышел 8 октября 2024 года и сразу стал одним из главных релизов года. Теперь он доступен со скидкой 40%.
Игра рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который приезжает в туманный город после получения письма от своей умершей жены. Его ждёт путь сквозь боль, вину и страх — искаженную реальность, наполненную символами утраты. Ремейк предлагает обновлённую боевую систему, вид из-за плеча и современную графику с трассировкой лучей, углубляя и без того мощный психологический ужас оригинала.
Ура! Теперь можно и проиграть 😊
Скорее, уже все прошли и теперь полторы калеки услышат озвучку
не прошел, потому что баг в лабиринте (двери не работали)
а до этого что плохая озвучка была ?
Ого, круто. Теперь можно и качнуть, если есть.
дожили, по две студии озвучивают одну игру , плюс она еще еще и бесплатно в зеленом магазине - просто социализм какой то:)
Мда... Закидайте меня тапками, но эта озвучка ни идёт ни в какое сравнение с оригинальными голосами. Подойдёт для тех, кому лень читать субтитры.
Балдежный ролик с классной ру озвучкой. Спасибо, что вы есть GamesVoice!
у них все озвучки фуфло аххах
Держи в курсе, клоун😊
от механик войс овер давно существует, и голоса у их получше подобраны
Дааа! Вот её я таки ждал! Наконец то. От механиков она хорошая, но эти ребята мне больше нравятся.
Игра блеск, советую всем купить на распродаже
а до этого от кого озвучка была?
Другая группа и нейросетевой дцбляж
Дубляж
До этого была озвучка от R.G. MVO, Mechanics VoiceOver.