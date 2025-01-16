Студия Mechanics VoiceOver выпустила первое обновление для русской озвучки ремейка Silent Hill 2

Студия Mechanics VoiceOver объявила о том, что русская озвучка ремейка Silent Hill 2 получила первое обновление 1.1. В нем создатели озвучки внесли правки баланса звука, переозвучили некоторые реплики Мэри и Марии, а так же привели субтитры в соответствие озвучке.
Основной актерский состав озвучки:
- Джеймс Сандерленд - Андрей Мишутин;
- Мэри и Мария - Екатерина Дмитрова;
- Анжела Ороско - Елена Лунина;
- Лора - Елена Байбикова;
- Эдди Домбровски - Константин Карасик;
- Другие роли озвучили Андрей Маслов, Дмитрий Рыбин и Пётр Слепцов.
Русскую озвучку можно скачать с нашего сайта:
Ну прохожу без титров да и прошлая озвучка вполне зашла.Можно не переставлять.
Даже не знал что есть русская озвучка,придётся проходить заново
На рутрекере давно с озвучкой раздают,оттуда и прохожу
Была бы она покороче и без лабиринта можно было бы перепройти, да и когда головоломки все помнишь уже не интересно.
3 рекжима сложности головоломок
А нафига тогда выпускать было, если проблемы со звуком были? Чисто из вредности, чтобы в GV пальцем тыкать?
ну что бы бабло собрать на озвучку, неужели не ясно, бабло привыше всего девиз РФ.
Это девиз капитализма, либеpаст ты доморощенный.
Это комментарий человека, который никогда ничего не делал своими руками.
Иначе знал бы, что и в готовом продукте всегда есть что исправить и улучшить.
Уж лучше выпускать и потом обновлять, чем делать вот так.