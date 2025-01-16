Студия Mechanics VoiceOver выпустила первое обновление для русской озвучки ремейка Silent Hill 2

Студия Mechanics VoiceOver объявила о том, что русская озвучка ремейка Silent Hill 2 получила первое обновление 1.1. В нем создатели озвучки внесли правки баланса звука, переозвучили некоторые реплики Мэри и Марии, а так же привели субтитры в соответствие озвучке.

Основной актерский состав озвучки:

Джеймс Сандерленд - Андрей Мишутин;

Мэри и Мария - Екатерина Дмитрова;

Анжела Ороско - Елена Лунина;

Лора - Елена Байбикова;

Эдди Домбровски - Константин Карасик;

Другие роли озвучили Андрей Маслов, Дмитрий Рыбин и Пётр Слепцов.

Русскую озвучку можно скачать с нашего сайта: