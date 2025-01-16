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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 838 оценок

Студия Mechanics VoiceOver выпустила первое обновление для русской озвучки ремейка Silent Hill 2

AceTheKing
Новости

Студия Mechanics VoiceOver объявила о том, что русская озвучка ремейка Silent Hill 2 получила первое обновление 1.1. В нем создатели озвучки внесли правки баланса звука, переозвучили некоторые реплики Мэри и Марии, а так же привели субтитры в соответствие озвучке.

Основной актерский состав озвучки:

  • Джеймс Сандерленд - Андрей Мишутин;
  • Мэри и Мария - Екатерина Дмитрова;
  • Анжела Ороско - Елена Лунина;
  • Лора - Елена Байбикова;
  • Эдди Домбровски - Константин Карасик;
  • Другие роли озвучили Андрей Маслов, Дмитрий Рыбин и Пётр Слепцов.

Русскую озвучку можно скачать с нашего сайта:

Silent Hill 2 Remake "Русификатор звука" [v1.0] {R.G. MVO}
13
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Саша Лайк

Ну прохожу без титров да и прошлая озвучка вполне зашла.Можно не переставлять.

2
EvgeniiV

Даже не знал что есть русская озвучка,придётся проходить заново

0
Саша Лайк

На рутрекере давно с озвучкой раздают,оттуда и прохожу

0
tvorog8088

Была бы она покороче и без лабиринта можно было бы перепройти, да и когда головоломки все помнишь уже не интересно.

-2
брaтанчик

3 рекжима сложности головоломок

1
Бэтмен из Блавикена

А нафига тогда выпускать было, если проблемы со звуком были? Чисто из вредности, чтобы в GV пальцем тыкать?

-4
Brock_Harrison

ну что бы бабло собрать на озвучку, неужели не ясно, бабло привыше всего девиз РФ.

-7
Геральт Батькович Brock_Harrison

Это девиз капитализма, либеpаст ты доморощенный.

1
Juan-Pablo

Это комментарий человека, который никогда ничего не делал своими руками.

Иначе знал бы, что и в готовом продукте всегда есть что исправить и улучшить.

1
10522
А нафига тогда выпускать было, если проблемы со звуком были?

Уж лучше выпускать и потом обновлять, чем делать вот так.

0