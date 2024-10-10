Студия Mundfish поздравила Bloober Team с релизом ремейка Silent Hill 2

Недавно компания CD Projekt RED поздравила студию Bloober Team с релизом ремейка Silent Hill 2. Сегодня к поздравлениям так же присоединилась студия Mundfish, которая в прошлом году выпустила шутер Atomic Heart.

Разработчики поздравили польских коллег c выпуском ремейка и представили тематический арт с роботизированной балериной в костюме медсестры.

Поздравляем всю команду ремейка #SilentHill2 с леденящим душу успешным релизом! Мы с нетерпением ждем встречи со страхами еще раз...

Ремейк Silent Hill 2 вышел на PC и PlayStation 5.