Студия Mundfish поздравила Bloober Team с релизом ремейка Silent Hill 2

Недавно компания CD Projekt RED поздравила студию Bloober Team с релизом ремейка Silent Hill 2. Сегодня к поздравлениям так же присоединилась студия Mundfish, которая в прошлом году выпустила шутер Atomic Heart.
Разработчики поздравили польских коллег c выпуском ремейка и представили тематический арт с роботизированной балериной в костюме медсестры.
Поздравляем всю команду ремейка #SilentHill2 с леденящим душу успешным релизом! Мы с нетерпением ждем встречи со страхами еще раз...
Ремейк Silent Hill 2 вышел на PC и PlayStation 5.
Может ещë KFC поздравит разрабов SH с успехом?
Не, вряд ли)
Твоя мамка поздравит ещё
Она пиарит себя под видом поздравлений! Это уже не первый и не третий раз