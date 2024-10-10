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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 628 оценок

Студия Mundfish поздравила Bloober Team с релизом ремейка Silent Hill 2

AceTheKing
Новости

Недавно компания CD Projekt RED поздравила студию Bloober Team с релизом ремейка Silent Hill 2. Сегодня к поздравлениям так же присоединилась студия Mundfish, которая в прошлом году выпустила шутер Atomic Heart.

CD Projekt поздравила Bloober Team с успешным запуском ремейка Silent Hill 2

Разработчики поздравили польских коллег c выпуском ремейка и представили тематический арт с роботизированной балериной в костюме медсестры.

Поздравляем всю команду ремейка #SilentHill2 с леденящим душу успешным релизом! Мы с нетерпением ждем встречи со страхами еще раз...

Ремейк Silent Hill 2 вышел на PC и PlayStation 5.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Jarvis666

Может ещë KFC поздравит разрабов SH с успехом?

9
Nell_0071

Не, вряд ли)

0
TastelessGerman

Твоя мамка поздравит ещё

-4
Юркец

Она пиарит себя под видом поздравлений! Это уже не первый и не третий раз

1