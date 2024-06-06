ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 215 оценок

Судя по всему, внешность Анжелы в ремейке Silent Hill 2 основана на эскизах создателя оригинальной игры

butcher69
Новости

Судя по всему, внешний вид Анжелы в ремейке Silent Hill 2 - это не трюк Bloober Team или компаний, к которым студия обратилась, чтобы как можно бережнее отнестись к определенным темам.

Нет, нынешний образ измученной героини, похоже, основан на оригинальных эскизах Такаёси Сато, который точно представлял себе женщину в брюках, джемпере-водолазке и с физиономией, не склонной к излишней худобе.

Очевидно, именно разработчики Silent Hill 2 внесли изменения, возможно, решив, что фигура с таким травматичным прошлым должна выглядеть более истощенной и «потрепанной», чем на набросках Сато, которые вы можете увидеть ниже.

Эта информация появилась на фоне споров вокруг внешности новой Анжелы, которые многие пользователи восприняли как очередную жертву "woke-культуры". Вопрос с изменением внешности Марии все еще остается открытым.

-21
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
XalimoV

Что то на набросках она полной не выглядит.

Да и прям четкого сходства я не вижу.

В старой игре даже как то ближе к наброску.

8
svyznoy

Тут дело не в том какой её задумали 20 лет назад, а в том какой она понравилась фанатам.

0
Roayal cat

Так и у старой версии скулы не то чтобы сильно тоньше. У новой рот уже. Нос отличается у оригинала более острый и тени на глазах.. И еще видны румяны...

0
XalimoV Roayal cat

Вообще в показе у нее чуть ли не 3 разных модельки с разным лицом мелькало так что хз что там в итоге то будет, надеюсь оставят ту что ты показал а не эту.

0
Grognac

красотка слов нет

0
жифорсник

Тут обработка в ии

0
PersonaR8

Ага, поэтому эскиз этот и не использовался в оригинальной игре. Ок?! Потому что внешка так себе.

5
Пользователь ВКонтакте

Тут ещё большой вопрос, существовали ли наброски 20 лет назад, или их вчера нарисовали, а теперь брешут // Александр Ковалёв

1
rmplaton

Хорошая попытка, Konami, но нет.

5
Пользователь ВКонтакте

Ну да, теперь давайте врать, что все так и было задумано // Александр Ковалёв

3
Дворф

а вот и секретные документики подъехали...

3
Sp1Ls

Найтё рассекретили, специально чтоб успокоить фанатов.)

0
tvorog8088

Вот им лень покрасивше перерисовать, отмазки проще лепить.

2
Porsche911GT3RS

Поляки так хотели угодить фанатам что 3d модельку делали строго по эскизам концепта оригинала!

2
Аристов--Черный

И что? Ранние идеи не вошли в оригинал. Если делать ремейк, то опираться нужно на то что известно игрокам оригинала.

А то такими темпами можно будет Half-Life ремейкнуть "чуть-чуть" изменив героя. Ну а чо? Ведь были наброски...

1
Grognac

Влияние повесточки на лицо)))Вместо красотки из оригинала они решили сделать страшную бабу крокодила...фууу ска как же теперь с ней общаться (если помнишь красотку с оригинала которая встретила тебя в посреди жуткого пустого мира и тут в новой версии среди жуткого пустого пугающего мира ты встретил крокодила и мир уже не такой жуткий и пустой кажеться на фоне этого крокодайла..))кароче все как всегда испортили урды

1
Авраам Линкольн

Красотка? В оригинале? Ахахаха!!! Смешная шутка! Я когда встретил ее первый раз в оригинале, чуть не забил ее палкой, думал это монстр. Так что разработчики верны оригиналу - сделали ее уродиной в ремейке, такой же как в оригинале.

0
ZAUSA

Хорошо, что я игру прошёл в своё время.

0
tvorog8088

Ещё лучше отбракованный эскиз решили добавить.

0
Patrick Jones

Ремейк Анжелы даже в кадре для превью уже не влезает

0
Ильич Ильич

Тонкие ноги ,широкие бедра и бока , ужасная талия ,тонкие руки , узкие плечи, сутулость , щеки, это что новый стандарт красоты ?

0
A E
-2
EmotionalHarvard

Новая внешность на мой взгляд более подходящая, а эти так сказать "пухлые щёчки" как раз таки более показывают что Анджела еще ребёнок, в отличии от оригинала где она выглядела как будто ей за 30, тут именно ребёнок сбежавший из семьи из-за харасмента и результата того к чему это все привело... И дети на мой взгляд проще переживают данные травмы, плоды данных травм проявляются позже. Внешность Джеймса то же зря как мне кажется изменили, в пред. трейлерах он реально казался человеком съедаемым изнутри горем, сейчас он таким не кажется.

-3
Grognac

чушь полнейшая..что ты несешь черт побери

2