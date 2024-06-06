Судя по всему, внешность Анжелы в ремейке Silent Hill 2 основана на эскизах создателя оригинальной игры

Судя по всему, внешний вид Анжелы в ремейке Silent Hill 2 - это не трюк Bloober Team или компаний, к которым студия обратилась, чтобы как можно бережнее отнестись к определенным темам.

Нет, нынешний образ измученной героини, похоже, основан на оригинальных эскизах Такаёси Сато, который точно представлял себе женщину в брюках, джемпере-водолазке и с физиономией, не склонной к излишней худобе.

Очевидно, именно разработчики Silent Hill 2 внесли изменения, возможно, решив, что фигура с таким травматичным прошлым должна выглядеть более истощенной и «потрепанной», чем на набросках Сато, которые вы можете увидеть ниже.

Эта информация появилась на фоне споров вокруг внешности новой Анжелы, которые многие пользователи восприняли как очередную жертву "woke-культуры". Вопрос с изменением внешности Марии все еще остается открытым.