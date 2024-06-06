Судя по всему, внешность Анжелы в ремейке Silent Hill 2 основана на эскизах создателя оригинальной игры

Судя по всему, внешний вид Анжелы в ремейке Silent Hill 2 - это не трюк Bloober Team или компаний, к которым студия обратилась, чтобы как можно бережнее отнестись к определенным темам.
Нет, нынешний образ измученной героини, похоже, основан на оригинальных эскизах Такаёси Сато, который точно представлял себе женщину в брюках, джемпере-водолазке и с физиономией, не склонной к излишней худобе.
Очевидно, именно разработчики Silent Hill 2 внесли изменения, возможно, решив, что фигура с таким травматичным прошлым должна выглядеть более истощенной и «потрепанной», чем на набросках Сато, которые вы можете увидеть ниже.
Эта информация появилась на фоне споров вокруг внешности новой Анжелы, которые многие пользователи восприняли как очередную жертву "woke-культуры". Вопрос с изменением внешности Марии все еще остается открытым.
Что то на набросках она полной не выглядит.
Да и прям четкого сходства я не вижу.
В старой игре даже как то ближе к наброску.
Тут дело не в том какой её задумали 20 лет назад, а в том какой она понравилась фанатам.
Так и у старой версии скулы не то чтобы сильно тоньше. У новой рот уже. Нос отличается у оригинала более острый и тени на глазах.. И еще видны румяны...
Вообще в показе у нее чуть ли не 3 разных модельки с разным лицом мелькало так что хз что там в итоге то будет, надеюсь оставят ту что ты показал а не эту.
красотка слов нет
Тут обработка в ии
Ага, поэтому эскиз этот и не использовался в оригинальной игре. Ок?! Потому что внешка так себе.
Тут ещё большой вопрос, существовали ли наброски 20 лет назад, или их вчера нарисовали, а теперь брешут // Александр Ковалёв
Хорошая попытка, Konami, но нет.
Ну да, теперь давайте врать, что все так и было задумано // Александр Ковалёв
а вот и секретные документики подъехали...
Найтё рассекретили, специально чтоб успокоить фанатов.)
Вот им лень покрасивше перерисовать, отмазки проще лепить.
Поляки так хотели угодить фанатам что 3d модельку делали строго по эскизам концепта оригинала!
И что? Ранние идеи не вошли в оригинал. Если делать ремейк, то опираться нужно на то что известно игрокам оригинала.
А то такими темпами можно будет Half-Life ремейкнуть "чуть-чуть" изменив героя. Ну а чо? Ведь были наброски...
Влияние повесточки на лицо)))Вместо красотки из оригинала они решили сделать страшную бабу крокодила...фууу ска как же теперь с ней общаться (если помнишь красотку с оригинала которая встретила тебя в посреди жуткого пустого мира и тут в новой версии среди жуткого пустого пугающего мира ты встретил крокодила и мир уже не такой жуткий и пустой кажеться на фоне этого крокодайла..))кароче все как всегда испортили урды
Красотка? В оригинале? Ахахаха!!! Смешная шутка! Я когда встретил ее первый раз в оригинале, чуть не забил ее палкой, думал это монстр. Так что разработчики верны оригиналу - сделали ее уродиной в ремейке, такой же как в оригинале.
Хорошо, что я игру прошёл в своё время.
Ещё лучше отбракованный эскиз решили добавить.
Ремейк Анжелы даже в кадре для превью уже не влезает
Тонкие ноги ,широкие бедра и бока , ужасная талия ,тонкие руки , узкие плечи, сутулость , щеки, это что новый стандарт красоты ?
Новая внешность на мой взгляд более подходящая, а эти так сказать "пухлые щёчки" как раз таки более показывают что Анджела еще ребёнок, в отличии от оригинала где она выглядела как будто ей за 30, тут именно ребёнок сбежавший из семьи из-за харасмента и результата того к чему это все привело... И дети на мой взгляд проще переживают данные травмы, плоды данных травм проявляются позже. Внешность Джеймса то же зря как мне кажется изменили, в пред. трейлерах он реально казался человеком съедаемым изнутри горем, сейчас он таким не кажется.
чушь полнейшая..что ты несешь черт побери