Теперь в ремейк Silent Hill 2 можно играть от первого лица с полной поддержкой VR

Для игроков на ПК, у которых есть Silent Hill 2 Remake и гарнитура VR вышел мод, созданный Praydog, обеспечивающий полную поддержку VR в игре, позволяя вам также играть в нее от первого лица.

Мод поддерживает двуручное оружие и имеет полную поддержку ближнего боя. Таким образом, игроки могут бить своих врагов по ногам, чтобы на короткое время вывести их из строя, заставляя их падать на колени от боли. Физические импульсы также точно применяются в областях попадания, заставляя конечности двигаться при попадании.

Мало того, есть поддержка 6DOF Roomscale с плавным движением. Игроки VR также могут ожидать правильно спроецированного перекрестия в трехмерном пространстве. Мод отключит функции VR в кат-сценах для лучшего и более плавного игрового процесса.

Карта прикреплена к обеим рукам, чтобы имитировать удержание карты в реальной жизни. С другой стороны, все предметы прикреплены к правой руке при осмотре или получении.

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