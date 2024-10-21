В Европе у ремейка Silent Hill 2 более сильный запуск, чем у The Callisto Protocol и Alan Wake 2

Konami, похоже, довольна выпуском ремейка Silent Hill 2, недавно заявив, что игра достигла 1 миллиона проданных копий всего за 3 дня. Теперь портал GamesIndustry предоставил некоторые очень интересные данные относительно коммерческих показателей игры.

В Европе у ремейка Silent Hill 2 получился более сильный запуск, чем у The Callisto Protocal и Alan Wake 2, хотя он был немного ниже ремейка Dead Space. Что касается продаж по платформам, то 78% продаж приходится на PS5 и 22% на ПК.

Другие релизы месяца также достигли очень положительных результатов в Европе. Dragon Ball: Sparking Zero стала огромным успехом для Bandai Namco, продав на 140% больше, чем Dragon Ball FighterZ, и став самым крупным релизом во франшизе.

Metaphor: ReFantazio достигла показателей, близких к Dragon's Dogma 2, что означает, что она продалась лучше, чем другие JRPG Atlus, такие как Like a Dragon: Infinite Wealth и Persona 3 Reload. Однако у нее все еще не было такого большого релиза, как у Persona 5 Royal.