В Европе у ремейка Silent Hill 2 более сильный запуск, чем у The Callisto Protocol и Alan Wake 2

Konami, похоже, довольна выпуском ремейка Silent Hill 2, недавно заявив, что игра достигла 1 миллиона проданных копий всего за 3 дня. Теперь портал GamesIndustry предоставил некоторые очень интересные данные относительно коммерческих показателей игры.
В Европе у ремейка Silent Hill 2 получился более сильный запуск, чем у The Callisto Protocal и Alan Wake 2, хотя он был немного ниже ремейка Dead Space. Что касается продаж по платформам, то 78% продаж приходится на PS5 и 22% на ПК.
Другие релизы месяца также достигли очень положительных результатов в Европе. Dragon Ball: Sparking Zero стала огромным успехом для Bandai Namco, продав на 140% больше, чем Dragon Ball FighterZ, и став самым крупным релизом во франшизе.
Metaphor: ReFantazio достигла показателей, близких к Dragon's Dogma 2, что означает, что она продалась лучше, чем другие JRPG Atlus, такие как Like a Dragon: Infinite Wealth и Persona 3 Reload. Однако у нее все еще не было такого большого релиза, как у Persona 5 Royal.
хорошей игре, хороших продаж
ждем еще ремейки по sh
Отличная игра, прошел с удовольствием, хороших ей продаж
Неудивительно, Alan Woke 2 до сих пор вроде как не окупился
Возможно у DS не так и плохо с продажами, просто EA заныла.
Вот что делает продажа игры без защиты - она хорошо продается)
The Callisto Protocol — отличная игра.
Ну так это два куска уг, а не игры. Первый кривой клон деда с ужасной мили боевкой, второй кривой клон резака без стрельбы
Кто вообще в своём уме может предположить, что может взлететь тупейшая игра, где нужно играть негритянкой?