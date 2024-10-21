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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 026 оценок

В Европе у ремейка Silent Hill 2 более сильный запуск, чем у The Callisto Protocol и Alan Wake 2

monk70
Новости

Konami, похоже, довольна выпуском ремейка Silent Hill 2, недавно заявив, что игра достигла 1 миллиона проданных копий всего за 3 дня. Теперь портал GamesIndustry предоставил некоторые очень интересные данные относительно коммерческих показателей игры.

Продажи ремейка Silent Hill 2 превысили 1 миллион копий за 3 дня после релиза

В Европе у ремейка Silent Hill 2 получился более сильный запуск, чем у The Callisto Protocal и Alan Wake 2, хотя он был немного ниже ремейка Dead Space. Что касается продаж по платформам, то 78% продаж приходится на PS5 и 22% на ПК.

Другие релизы месяца также достигли очень положительных результатов в Европе. Dragon Ball: Sparking Zero стала огромным успехом для Bandai Namco, продав на 140% больше, чем Dragon Ball FighterZ, и став самым крупным релизом во франшизе.

Metaphor: ReFantazio достигла показателей, близких к Dragon's Dogma 2, что означает, что она продалась лучше, чем другие JRPG Atlus, такие как Like a Dragon: Infinite Wealth и Persona 3 Reload. Однако у нее все еще не было такого большого релиза, как у Persona 5 Royal.

-3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
kazak119

хорошей игре, хороших продаж

ждем еще ремейки по sh

9
Юркец

Отличная игра, прошел с удовольствием, хороших ей продаж

7
ka27

Неудивительно, Alan Woke 2 до сих пор вроде как не окупился

6
shit again
В Европе у ремейка Silent Hill 2 получился более сильный запуск, чем у The Callisto Protocal и Alan Wake 2, хотя он был немного ниже ремейка Dead Space

Возможно у DS не так и плохо с продажами, просто EA заныла.

Вот что делает продажа игры без защиты - она хорошо продается)

2
Tiger Goose

The Callisto Protocol — отличная игра.

1
Диванный Боец
чем у The Callisto Protocol и Alan Wake 2

Ну так это два куска уг, а не игры. Первый кривой клон деда с ужасной мили боевкой, второй кривой клон резака без стрельбы

-4
Ahnx

Кто вообще в своём уме может предположить, что может взлететь тупейшая игра, где нужно играть негритянкой?

-7