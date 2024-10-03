В новом ролике ремейка Silent Hill 2 показали сражение с Пирамидоголовым

В новом ролике ремейка Silent Hill 2 показали эпичное сражение с культовым Пирамидоголовым. Журналисты, которые уже успели попробовать игру, поделятся своими отзывами завтра вечером.

Некоторые игроки получили диск раньше официальной даты и остались довольны качеством проекта.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября 2024 года, с субтитрами на русском языке. Однако обладатели расширенного издания смогут начать прохождение уже 6 октября, за два дня до мирового релиза.