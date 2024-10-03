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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 338 оценок

В новом ролике ремейка Silent Hill 2 показали сражение с Пирамидоголовым

butcher69

В новом ролике ремейка Silent Hill 2 показали эпичное сражение с культовым Пирамидоголовым. Журналисты, которые уже успели попробовать игру, поделятся своими отзывами завтра вечером.

Некоторые игроки получили диск раньше официальной даты и остались довольны качеством проекта.

Создатели ремейка Silent Hill 2 показали битву с боссом и новый облик Лоры

Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября 2024 года, с субтитрами на русском языке. Однако обладатели расширенного издания смогут начать прохождение уже 6 октября, за два дня до мирового релиза.

30
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
ParsimoniousPtolemyx

И всё-таки какой же он маленький... Совсем не внушает страх коротышка...

15
Hitrus6

Он всегда таким был, это киношники из него гиганта сделали

9
Денис Сидоров 5 Hitrus6

Но в первом фильме всё таки прикольно он около церкви с бабы кожу содрал

10
Ingvarr Kai

Зачем нужно стрелять в гигантскую металлическую хреновину, закрывающую его голову? меха такая?

10
vertehwost

Чтобы вызвать мигрень, мигрень очень хреновая штука

17
Аспиринчик

Так работает автонаводка на консолях )

4
Комментарий удален
Sinmax chmonya007

в оригинале гг стрелял ТОЛЬКО в голову, но мемов из этого что-то не вышло.

0
OneTweak

в фильме был норм размер

6
cuckold

Недоросль.

3
антон фекалис

эммм чё та не очень, стреляет ему в железку эту когда очевидно что туда стрелять бесполезно

1
Serpentrage

Ему вообще всюду стрелять бесполезно, это не физический монстр посути а палач гг. Они только сами себя убить могут.

0
жифорсник

Сценарий за Марию будет ?

1
HellmaN69

Был бы он размером с Колосса из Резидента было бы лучше я думаю

1
Dasdag

вот ты классический пример конченых фанатов дерьма, радуйся хрена ли и терпи, такова твоя участь.

0
HellmaN69 Dasdag

Ты классический пример спермотоксикозника. Ты что такой злой иди вздрочни

0
vidyssss

как чайный пакетик

1
Макс Макс 007

Сранй ужин!

0
Elaugaghar Maduis

Вроде и придраться особо не к чему, а вроде как-то и ничего особенного.

0
Пользователь ВКонтакте

Да блин. Уже нет интриги ни какой. Всё показали и рассказали. // Fog Fin

0
ValSpain

тебя никто не заставлял смотреть

0
PartisanTravis

нечего было смотреть , сам виноват. Я не смотрел и кайфану 6 ого числа.

0
Dasdag

Ты вообще видел куда зашел? Это очередной помойный ремастер-мейк который "нужно" купить за 100000 денег... кушай

0
SERGEY-SP

Зачем по нему стреляли не понятно!Он сам сваливает в определёный момент!

-1
Stas776

1. Не все это знают
2. Не факт, что в ремейке будет так

0
raib3rg

ну вот допустим ты впервые проходишь игру, откуда тебе знать, свалит он просто так или нет?

2
alex8ball

Жеймс вообще спецназовец стал. Ну чисто ханк из РЕ.и колется и модно перезарежает. Думаю такого кренделя события СХ 2 не шибко колыхнули...

-1
Dasdag

Как там, запах чувствуется? или ты привык?

0
XOJIODHbIU

Ну а смысл, с ним не надо сражаться)

-1
Dasdag

смысл в ремейке этого дерьма?

0
Dasdag

Тупорылая чушь

-4
vidyssss

да ,особенно драться куском доски

0
Dasdag vidyssss

особенно те гoвноеды минусующие радуют, ну пусть жрут что им, не привыкать

0