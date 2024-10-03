В новом ролике ремейка Silent Hill 2 показали сражение с Пирамидоголовым

В новом ролике ремейка Silent Hill 2 показали эпичное сражение с культовым Пирамидоголовым. Журналисты, которые уже успели попробовать игру, поделятся своими отзывами завтра вечером.
Некоторые игроки получили диск раньше официальной даты и остались довольны качеством проекта.
Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября 2024 года, с субтитрами на русском языке. Однако обладатели расширенного издания смогут начать прохождение уже 6 октября, за два дня до мирового релиза.
И всё-таки какой же он маленький... Совсем не внушает страх коротышка...
Он всегда таким был, это киношники из него гиганта сделали
Но в первом фильме всё таки прикольно он около церкви с бабы кожу содрал
Зачем нужно стрелять в гигантскую металлическую хреновину, закрывающую его голову? меха такая?
Чтобы вызвать мигрень, мигрень очень хреновая штука
Так работает автонаводка на консолях )
в оригинале гг стрелял ТОЛЬКО в голову, но мемов из этого что-то не вышло.
в фильме был норм размер
Недоросль.
эммм чё та не очень, стреляет ему в железку эту когда очевидно что туда стрелять бесполезно
Ему вообще всюду стрелять бесполезно, это не физический монстр посути а палач гг. Они только сами себя убить могут.
Сценарий за Марию будет ?
Был бы он размером с Колосса из Резидента было бы лучше я думаю
вот ты классический пример конченых фанатов дерьма, радуйся хрена ли и терпи, такова твоя участь.
Ты классический пример спермотоксикозника. Ты что такой злой иди вздрочни
как чайный пакетик
Сранй ужин!
Вроде и придраться особо не к чему, а вроде как-то и ничего особенного.
Да блин. Уже нет интриги ни какой. Всё показали и рассказали. // Fog Fin
тебя никто не заставлял смотреть
нечего было смотреть , сам виноват. Я не смотрел и кайфану 6 ого числа.
Ты вообще видел куда зашел? Это очередной помойный ремастер-мейк который "нужно" купить за 100000 денег... кушай
Зачем по нему стреляли не понятно!Он сам сваливает в определёный момент!
1. Не все это знают
2. Не факт, что в ремейке будет так
ну вот допустим ты впервые проходишь игру, откуда тебе знать, свалит он просто так или нет?
Жеймс вообще спецназовец стал. Ну чисто ханк из РЕ.и колется и модно перезарежает. Думаю такого кренделя события СХ 2 не шибко колыхнули...
Как там, запах чувствуется? или ты привык?
Ну а смысл, с ним не надо сражаться)
смысл в ремейке этого дерьма?
Тупорылая чушь
да ,особенно драться куском доски
особенно те гoвноеды минусующие радуют, ну пусть жрут что им, не привыкать