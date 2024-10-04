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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 338 оценок

В новых роликах ремейка Silent Hill 2 сравнили встречу с Марией и сцену с Анджелой с оригиналом

butcher69
Новости

Ремейк Silent Hill 2, который ранее получил критику за разочаровывающие трейлеры и скепсис фанатов, сумел завоевать доверие благодаря последующим роликам и первым превью. Несмотря на это, не все поклонники остались довольны результатом работы Bloober Team, особенно после утечек розничной сборки игры.

В одном из сравнений, ставшем предметом активных обсуждений, показана первая встреча Джеймса с Марией. Хотя озвучка Джеймса стала лучше, а туманное окружение выглядит зловеще, новая модель Марии лишила её той таинственной жутковатости, которая присутствовала в оригинале. Взаимодействие персонажей также кажется неуклюжим из-за жесткой анимации, что вызвало дополнительные комментарии от фанатов.

Ситуация с другой ключевой сценой, связанной с персонажем Анджелой, также разочаровала игроков. Несмотря на сильную озвучку, анимация и модели персонажей снова оказались слабыми, что усилило сомнения в качестве ремейка.

Тем не менее, есть и позитивные новости: проект уже получил положительную оценку 35/40 от японского издания Famitsu, что говорит о том, что игра обладает своими сильными сторонами. Однако такие оценки не могут скрыть тревогу относительно визуальных решений и анимации.

Silent Hill 2 Remake выйдет 8 октября, а отзывы от критиков начнут появляться уже сегодня, когда закончится эмбарго на публикацию рецензий. Фанаты смогут самостоятельно оценить, как сильно ремейк отличается от культового оригинала.

34
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Firеfuck

Мне кажется, или они намеренно делают огромную челюсть у женщин, чтобы они казались более мужеподобными ?

15
Jarvis666

Мда, в оригинале кат сцена, а в ремейке он тупо стоит от 3 лица.

13
антон фекалис

мария толстой стала

6
jumiel

Годы ожидания до добра не довели:)

11
bubenson

В оригинале взгляд зловещий. Как бы намекающий. А тут как бы нашкодившая жена. Не?

6
vzglydizugla

Не, но присниться во сне - будет по страшнее всяких пирамидоголовых и прочих монстров.

4
BluntZebulon
В одном из сравнений, ставшем предметом активных обсуждений, показана первая встреча Джеймса с Марией. Хотя озвучка Джеймса стала лучше, а туманное окружение выглядит зловеще, новая модель Марии лишила её той таинственной жутковатости, которая присутствовала в оригинале. Взаимодействие персонажей также кажется неуклюжим из-за жесткой анимации, что вызвало дополнительные комментарии от фанатов.
Ситуация с другой ключевой сценой, связанной с персонажем Анджелой, также разочаровала игроков. Несмотря на сильную озвучку, анимация и модели персонажей снова оказались слабыми, что усилило сомнения в качестве ремейка.

Всё так и есть

5
Ardolon

Ну и челюсть у Марии в ремейке, почему так плохо выглядит?

3
IIIXV

Обе страхоуебины

2
ZAUSA

Джеймс из ремейка, который не похож на Джеймса из оригинала, перепутал Марию из ремейка, которая не похожа на Марию из оригинала, с женой из ремейка, которая возможно тоже не похожа на жену из оригинала. Иронично.

1
Гомер11

Ахаха. 👍

1
MrSmoke67

Почему в этих ремейках лица у женщин всегда становятся квадратными?

1
Колесова Людмила

в ремейке Мария такаяже стремная, как на PS2))) К сожалению)) Но тсремная она РЕАЛИСТИЧНО, как продащица в Дикси ,которая рабоатет на кассе 10 лет)

0
Sir Walter

Новые переделанные Персонажи вообще не попадают под характер оригинальных

Ну еще они стали жирнее

0
Maxinick

чет мария вообще ни о чем играет, да и видок

0
vzglydizugla

Ну тут как бы вот; "Ну что ж ты страшная такая" Андрей Алексин.

больше добавить и нечего.

0
Prowix22

Короче, все понятно. Гoвно, как оно есть, в чистом виде

0
Олег Закиров

Нда, тембр голоса у Марии просто постная хуня какая-то в сравнении с оригиналом

0
Ashley33

стриптизерша с шеста - такая мадам 45+)

0
Pаshtinio

Анимация,модельки,ну х.з.. пойдет,т.к. играл в оригинал на первой плойке( ну прям очень давно)). А вот озвучка ремейка мне больше зашла.

0
MEGATAIMAN

мария фигово смотрится - башка огромная на плечах которых почти нет ( зря её и3уродовали ) а вот анджелу они слегка подтянули ( хоть и орали что не будут этого делать ) как раз её внешность стала хотяБ терпимой Н0 проблема огромного числа студий всегда заключается в стандартной балванке ( модельке движка ) когда авторы не хотят потеть над созданием скана лица а берут стандартную тестовую фигуру из самого энджина и морфингом из неё пытаются слепить нового персонажа А черты то всегда будут от стандартной базовой физиономии В0Т вам раскрытый секрет такой угли внешности всех персонажей ( теперь вы знаете в чём подвох )

0
Пользователь ВКонтакте

Саундтрека не хватает // Александр Ковалёв

-1
rmplaton

Оригинальный СХ2 - одна из моих самых любимых игр, и точно любимая часть СХ. Играл в нее ОЧЕНЬ много, так что знаю, о чем говорю. Так вот, если бы мне в начале нулевых предложили играть либо в оригинал, либо вот в этот ремейк, то я бы с радостью играл именно в ремейк. Ну серьезно, отличная же работа получилась! Ну есть мелкие шероховатости - ну и что, а где их нет? Прям в оригинале все было идеально? Конечно, нет. Одно кривое управление и система боя чего стоит. И это я говорию, как тот, кому оригинал все равно очень дорог! Но все равно куплю делюкс издание ремейка, пусть мой комп пока его и не потянет вовсе - хоть на будущее. Однозначно годный ремейк получился, кто бы что ни говорил.

-1
walking_io

лично я ощущаю марию более живой и кокетливой, чем в оригинале. со мной солидарны на реддите

в любом случае рано делать выводы, в воскресенье всё узнаем)

-2
Случайный Игрок

В ремейке вместо главного героя - Петя алкаш из соседнего подъезда))

-3
Гомер11

Джеймс, Мэри, Мария, Анжела, Эдди, Лора, что же пшeки с вами сотворили?

-3
Porsche911GT3RS

Пофиг, я не люблю эту серию

-4
Пользователь ВКонтакте

да это просто тупое стадо, какой-то имбецил захейтил трейлер, а стадо подхватило, хотя объективно всё выглядело шикарно с самого первого трейлера, полностью соответствуя духу оригинала. единственное что действительно не понравилось, так это повторяющаяся анимация удара палкой, но это не повод зacирать весь трейлер. // Victor Upgrade

-7
MadPumpkin2

Зацени как ей плечи отрезали. Головастик получился, как все герои в Dragon Age Veilguard, там тоже все головастики сплошные.

9
Колесова Людмила MadPumpkin2

свали )

-14
HappyWylde MadPumpkin2

да и лицо какое то неистевеное как у манекена в оригинале 2001 года она выглядит куда живее и выразительнее

1