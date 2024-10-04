В новых роликах ремейка Silent Hill 2 сравнили встречу с Марией и сцену с Анджелой с оригиналом

Ремейк Silent Hill 2, который ранее получил критику за разочаровывающие трейлеры и скепсис фанатов, сумел завоевать доверие благодаря последующим роликам и первым превью. Несмотря на это, не все поклонники остались довольны результатом работы Bloober Team, особенно после утечек розничной сборки игры.
В одном из сравнений, ставшем предметом активных обсуждений, показана первая встреча Джеймса с Марией. Хотя озвучка Джеймса стала лучше, а туманное окружение выглядит зловеще, новая модель Марии лишила её той таинственной жутковатости, которая присутствовала в оригинале. Взаимодействие персонажей также кажется неуклюжим из-за жесткой анимации, что вызвало дополнительные комментарии от фанатов.
Ситуация с другой ключевой сценой, связанной с персонажем Анджелой, также разочаровала игроков. Несмотря на сильную озвучку, анимация и модели персонажей снова оказались слабыми, что усилило сомнения в качестве ремейка.
Тем не менее, есть и позитивные новости: проект уже получил положительную оценку 35/40 от японского издания Famitsu, что говорит о том, что игра обладает своими сильными сторонами. Однако такие оценки не могут скрыть тревогу относительно визуальных решений и анимации.
Silent Hill 2 Remake выйдет 8 октября, а отзывы от критиков начнут появляться уже сегодня, когда закончится эмбарго на публикацию рецензий. Фанаты смогут самостоятельно оценить, как сильно ремейк отличается от культового оригинала.
Мне кажется, или они намеренно делают огромную челюсть у женщин, чтобы они казались более мужеподобными ?
Мда, в оригинале кат сцена, а в ремейке он тупо стоит от 3 лица.
мария толстой стала
Годы ожидания до добра не довели:)
В оригинале взгляд зловещий. Как бы намекающий. А тут как бы нашкодившая жена. Не?
Не, но присниться во сне - будет по страшнее всяких пирамидоголовых и прочих монстров.
Всё так и есть
Ну и челюсть у Марии в ремейке, почему так плохо выглядит?
Обе страхоуебины
Джеймс из ремейка, который не похож на Джеймса из оригинала, перепутал Марию из ремейка, которая не похожа на Марию из оригинала, с женой из ремейка, которая возможно тоже не похожа на жену из оригинала. Иронично.
Ахаха. 👍
Почему в этих ремейках лица у женщин всегда становятся квадратными?
в ремейке Мария такаяже стремная, как на PS2))) К сожалению)) Но тсремная она РЕАЛИСТИЧНО, как продащица в Дикси ,которая рабоатет на кассе 10 лет)
Новые переделанные Персонажи вообще не попадают под характер оригинальных
Ну еще они стали жирнее
чет мария вообще ни о чем играет, да и видок
Ну тут как бы вот; "Ну что ж ты страшная такая" Андрей Алексин.
больше добавить и нечего.
Короче, все понятно. Гoвно, как оно есть, в чистом виде
Нда, тембр голоса у Марии просто постная хуня какая-то в сравнении с оригиналом
стриптизерша с шеста - такая мадам 45+)
Анимация,модельки,ну х.з.. пойдет,т.к. играл в оригинал на первой плойке( ну прям очень давно)). А вот озвучка ремейка мне больше зашла.
мария фигово смотрится - башка огромная на плечах которых почти нет ( зря её и3уродовали ) а вот анджелу они слегка подтянули ( хоть и орали что не будут этого делать ) как раз её внешность стала хотяБ терпимой Н0 проблема огромного числа студий всегда заключается в стандартной балванке ( модельке движка ) когда авторы не хотят потеть над созданием скана лица а берут стандартную тестовую фигуру из самого энджина и морфингом из неё пытаются слепить нового персонажа А черты то всегда будут от стандартной базовой физиономии В0Т вам раскрытый секрет такой угли внешности всех персонажей ( теперь вы знаете в чём подвох )
Саундтрека не хватает // Александр Ковалёв
Оригинальный СХ2 - одна из моих самых любимых игр, и точно любимая часть СХ. Играл в нее ОЧЕНЬ много, так что знаю, о чем говорю. Так вот, если бы мне в начале нулевых предложили играть либо в оригинал, либо вот в этот ремейк, то я бы с радостью играл именно в ремейк. Ну серьезно, отличная же работа получилась! Ну есть мелкие шероховатости - ну и что, а где их нет? Прям в оригинале все было идеально? Конечно, нет. Одно кривое управление и система боя чего стоит. И это я говорию, как тот, кому оригинал все равно очень дорог! Но все равно куплю делюкс издание ремейка, пусть мой комп пока его и не потянет вовсе - хоть на будущее. Однозначно годный ремейк получился, кто бы что ни говорил.
лично я ощущаю марию более живой и кокетливой, чем в оригинале. со мной солидарны на реддите
в любом случае рано делать выводы, в воскресенье всё узнаем)
В ремейке вместо главного героя - Петя алкаш из соседнего подъезда))
Джеймс, Мэри, Мария, Анжела, Эдди, Лора, что же пшeки с вами сотворили?
Пофиг, я не люблю эту серию
да это просто тупое стадо, какой-то имбецил захейтил трейлер, а стадо подхватило, хотя объективно всё выглядело шикарно с самого первого трейлера, полностью соответствуя духу оригинала. единственное что действительно не понравилось, так это повторяющаяся анимация удара палкой, но это не повод зacирать весь трейлер. // Victor Upgrade
Зацени как ей плечи отрезали. Головастик получился, как все герои в Dragon Age Veilguard, там тоже все головастики сплошные.
свали )
да и лицо какое то неистевеное как у манекена в оригинале 2001 года она выглядит куда живее и выразительнее