В новых роликах ремейка Silent Hill 2 сравнили встречу с Марией и сцену с Анджелой с оригиналом

Ремейк Silent Hill 2, который ранее получил критику за разочаровывающие трейлеры и скепсис фанатов, сумел завоевать доверие благодаря последующим роликам и первым превью. Несмотря на это, не все поклонники остались довольны результатом работы Bloober Team, особенно после утечек розничной сборки игры.

В одном из сравнений, ставшем предметом активных обсуждений, показана первая встреча Джеймса с Марией. Хотя озвучка Джеймса стала лучше, а туманное окружение выглядит зловеще, новая модель Марии лишила её той таинственной жутковатости, которая присутствовала в оригинале. Взаимодействие персонажей также кажется неуклюжим из-за жесткой анимации, что вызвало дополнительные комментарии от фанатов.

Ситуация с другой ключевой сценой, связанной с персонажем Анджелой, также разочаровала игроков. Несмотря на сильную озвучку, анимация и модели персонажей снова оказались слабыми, что усилило сомнения в качестве ремейка.

Тем не менее, есть и позитивные новости: проект уже получил положительную оценку 35/40 от японского издания Famitsu, что говорит о том, что игра обладает своими сильными сторонами. Однако такие оценки не могут скрыть тревогу относительно визуальных решений и анимации.

Silent Hill 2 Remake выйдет 8 октября, а отзывы от критиков начнут появляться уже сегодня, когда закончится эмбарго на публикацию рецензий. Фанаты смогут самостоятельно оценить, как сильно ремейк отличается от культового оригинала.