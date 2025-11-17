В ноябре ожидается презентация Xbox Partner Showcase, где появится ремейк Silent Hill 2

Похоже, Microsoft близка к официальному анонсу давно ожидаемой Xbox Partner Showcase, которая состоится в ноябре 2025 года. Инсайдер NateTheHate ответил на вопрос о мероприятии, заявив, что анонс состоится очень скоро, что подтвердило предыдущие сообщения о том, что компания планирует провести презентацию, ориентированную на сторонних разработчиков, до конца месяца. Эта презентация стала предметом растущего количества спекуляций, особенно после того, как Джез Корден из Windows Central сообщил, что Microsoft готовит Xbox Partner Preview, запланированную на ноябрь.

По словам Кордена, на мероприятии будут представлены игры, разработанные внешними издателями-партнерами Microsoft, с особым акцентом на расширении поддержки Xbox Play Anywhere. Эта инициатива позволяет игрокам, купившим игру один раз, получать к ней доступ на консолях Xbox, ПК и в облачных сервисах с общим прогрессом. Эта стратегия является частью более масштабных усилий Microsoft по укреплению связей между консольными и ПК-платформами в преддверии декабрьской премии The Game Awards и ожидаемого в январе мероприятия Developer Direct.

Одним из самых заметных слухов, связанных с презентацией, стало долгожданное подтверждение выхода ремейка Silent Hill 2 для консолей Xbox Series. Портирование обсуждается уже несколько месяцев после обновлений официального сайта и утечки рейтинга ESRB в начале года. На прошлой неделе в Microsoft Store был кратко указан список версий ремейка для Xbox Series X/S, а также конкретная дата выхода — 21 ноября 2025 года. Это открытие убедительно свидетельствует о том, что версия для Xbox уже готова к анонсу.