ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.1 1 207 оценок

В ремейке Silent Hill 2 будет почти в два раза больше достижений, чем в оригинале

Gutsz
Новости

После анонса даты релиза ожидаемой обновленной версии хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team в сеть продолжают просачиваться интересные детали. До релиза проекта разработчикам еще предстоит рассказать о его длительности и различиях в сравнении с оригинальной игрой. Последняя утечка достижений намекает на то, что ремейк будет как минимум в два раза больше игры 2001 года.

Внимательные пользователи заметили, что на официальной странице ремейка Silent Hill 2 в Steam появилось отображение точного количества достижений. Если верить утечке, в новом хорроре игроков ждет 43 трофея, связанные с прохождением основного сюжета, разными концовками и различными геймплейными испытаниями. Это почти в два раза больше оригинальной игры, в сборнике ремастеров для Silent Hill 2 было доступно всего 27 достижений.

Чтобы заполучить все заявленные ачивки в оригинальной игре, нужно было потратить порядка 20 часов. У некоторых игроков, из-за особенно сложных условий, на это уходило порой даже до 40 часов. Учитывая, что ремейк Silent Hill 2 станет во многом дружелюбнее к игроку в управлении и понимании происходящего, новые достижения можно будет получить намного проще. Тем не менее их количество говорит о том, что на хоррор может уйти не меньше нескольких десятков часов реального времени.

-6
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Случайный Игрок

будет почти в два раза больше достижений

Главное достижение у разработчиков: "квадратные и бородатые женщины в игре"

2
r23dom

вы еще не открыли это достижение

0
Alpha_Visky

Вау, вот это дааа (нет)
Никто в это играть не будет, кроме фемок и лгбт любителей.

1
ZAUSA

Люди порой играют в полную парашу, а тут не будут из-за того, что внешность персонажей изменили? Сомневаюсь.

Что касается внешности, то её начали критиковать с самого начала. Уже тогда можно было понять, что что-то не того.

0
r23dom

игра и без этого выглядит куском дерьма, хватит приплетать там где и так все плохо, а то опять начнут ныть что во всем виноваты гомофобы и сексисты

0
Пользователь ВКонтакте

Это что-то новое. Никогда прежде не видел таких комментариев 😑 // Иван Неверов

0
DarkoLay

Нормальный человек не будет заниматься выбиванием ачивок

-1
Алан Битаров

А чего в этом ненормального?

0
ZAUSA

Это раньше все так считали, до того, как геймплей во многих играх, особенно с открытым миром, не превратился в выбивание ачивок.

0