В ремейке Silent Hill 2 будет почти в два раза больше достижений, чем в оригинале

После анонса даты релиза ожидаемой обновленной версии хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team в сеть продолжают просачиваться интересные детали. До релиза проекта разработчикам еще предстоит рассказать о его длительности и различиях в сравнении с оригинальной игрой. Последняя утечка достижений намекает на то, что ремейк будет как минимум в два раза больше игры 2001 года.

Внимательные пользователи заметили, что на официальной странице ремейка Silent Hill 2 в Steam появилось отображение точного количества достижений. Если верить утечке, в новом хорроре игроков ждет 43 трофея, связанные с прохождением основного сюжета, разными концовками и различными геймплейными испытаниями. Это почти в два раза больше оригинальной игры, в сборнике ремастеров для Silent Hill 2 было доступно всего 27 достижений.

Чтобы заполучить все заявленные ачивки в оригинальной игре, нужно было потратить порядка 20 часов. У некоторых игроков, из-за особенно сложных условий, на это уходило порой даже до 40 часов. Учитывая, что ремейк Silent Hill 2 станет во многом дружелюбнее к игроку в управлении и понимании происходящего, новые достижения можно будет получить намного проще. Тем не менее их количество говорит о том, что на хоррор может уйти не меньше нескольких десятков часов реального времени.