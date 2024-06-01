В ремейке Silent Hill 2 будут "слегка измененные" диалоги, что связано с использованием захвата движений

Предстоящий ремейк Silent Hill 2 наконец-то получил свой долгожданный геймплей вместе с объявлением даты релиза. В дополнение к недавней презентации Konami и разработчик Bloober Team также опубликовали новое обновление в официальном блоге PlayStation, раскрывая новые подробности о долгожданном ремейке.

Как Bloober Team несколько раз подчеркивала, ремейк Silent Hill 2 будет довольно точно воссоздавать историю оригинальной игры, но хотя разработчик не стремится слишком сильно отклоняться от исходного материала, кое-где все равно будут некоторые незначительные изменения. Например, некоторые диалоги в ремейке были «слегка изменены», что, по словам креативного директора Матеуша Ленарта, сводится к более тонкой актерской игре всех персонажей (все они были переделаны) благодаря захвату движений.

«Центральные персонажи из оригинальной истории, Джеймс и Мария, также находятся в центре нашего ремейка. Их эмоциональные дуги были сохранены, с большим вниманием к демонстрации их эмоций с помощью технологии захвата движений», — говорит Ленарт. «Это позволяет нам чаще использовать приемы «показывать, а не рассказывать», поэтому некоторые диалоги были немного изменены, чтобы добавить дополнительный уровень нюансов в динамику персонажей».

Однако, когда дело доходит до игрового процесса, можно ожидать, что ремейк представит множество новых элементов, особенно в бою.

Silent Hill 2 выходит на PS5 и ПК 8 октября.