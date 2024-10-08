В ремейке Silent Hill 2 можно получить ачивку, если сразу же попытаться покинуть город в самом начале игры

Недавно выпущенный ремейк Silent Hill 2 вознаграждает игроков за попытку покинут город Сайлент-Хилл и досрочно завершить игру.

В начале игры главный герой Джеймс начинает со смотровой площадки с видом на Сайлент-Хилл. Он должен спуститься по лестнице и попасть в город, где и начинается приключение. Однако, как сообщатся, игроки могут вместо этого повернуть направо и попытаться покинуть Сайлент-Хилл, пройдя по дороге в противоположном направлении.

Если они попытаются это сделать, игра в конечном итоге поставит им невидимую стену — Джеймс неизбежно будет вынужден столкнуться с ужасами города — но она, по крайней мере, наградит игроков достижением «Нет пути назад» с описанием: «Попытайтесь покинуть Сайлент-Хилл в районе смотровой площадки».

Silent Hill 2 вышла 8 октября на PS5 и ПК