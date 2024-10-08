В ремейке Silent Hill 2 можно получить ачивку, если сразу же попытаться покинуть город в самом начале игры

Недавно выпущенный ремейк Silent Hill 2 вознаграждает игроков за попытку покинут город Сайлент-Хилл и досрочно завершить игру.
В начале игры главный герой Джеймс начинает со смотровой площадки с видом на Сайлент-Хилл. Он должен спуститься по лестнице и попасть в город, где и начинается приключение. Однако, как сообщатся, игроки могут вместо этого повернуть направо и попытаться покинуть Сайлент-Хилл, пройдя по дороге в противоположном направлении.
Если они попытаются это сделать, игра в конечном итоге поставит им невидимую стену — Джеймс неизбежно будет вынужден столкнуться с ужасами города — но она, по крайней мере, наградит игроков достижением «Нет пути назад» с описанием: «Попытайтесь покинуть Сайлент-Хилл в районе смотровой площадки».
Silent Hill 2 вышла 8 октября на PS5 и ПК
Сразу же попробовал так сделать. Из города - не выпускало. Но! Я так просто не сдаюсь. Удалось выйти комбинацией альт+ф4. Вы думали я Вас не переиграю?
и уничтожил!
Слабак! А я удалил с диска и выкинул его в окно нахер)
даешь отдельную новость по каждой ачивке.
И этому надо посвящать целую новость?
А как на пиратке получить?
...
achievement watcher поможет
Слишком заумно, 300 шагов успеха чтобы активировать одну ачивку из 4091
странно что только сейчас нашли и даже новости это заслужило.
нашёл её сразу как делюкс купленную скачал и запустил не смотря даже списки ачивок. уже после того как поиграл 1й раз полез смотреть что выполнено и что нет
хорошая идея для публикаций на сайте и зарабатывания рейтинга. о каждой ачивке написать
Моды чё когда будут?)
UE5 не дружит с модами. Так что скорее всего максимум что мы получим это гоморешейды
я сразу же ее получил)
а вот в Nier: Automata давали реально свалить) или если почилить 1 час на одном месте в самом начале Witch's House. вот уж где точно хочется остаться в блаженном неведении..
А неведение чего?
это было первое, что я сделал, просто я думал туда и нужно было идти :D
Я сразу свалить хотел, могли бы невидимую стенку и подальше поставить.
Она уже на торентах лежит
надо глянуть, хотя нетб уже поздно)