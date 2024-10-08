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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 563 оценки

В ремейке Silent Hill 2 можно получить ачивку, если сразу же попытаться покинуть город в самом начале игры

monk70
Новости

Недавно выпущенный ремейк Silent Hill 2 вознаграждает игроков за попытку покинут город Сайлент-Хилл и досрочно завершить игру.

В начале игры главный герой Джеймс начинает со смотровой площадки с видом на Сайлент-Хилл. Он должен спуститься по лестнице и попасть в город, где и начинается приключение. Однако, как сообщатся, игроки могут вместо этого повернуть направо и попытаться покинуть Сайлент-Хилл, пройдя по дороге в противоположном направлении.

Если они попытаются это сделать, игра в конечном итоге поставит им невидимую стену — Джеймс неизбежно будет вынужден столкнуться с ужасами города — но она, по крайней мере, наградит игроков достижением «Нет пути назад» с описанием: «Попытайтесь покинуть Сайлент-Хилл в районе смотровой площадки».

Silent Hill 2 вышла 8 октября на PS5 и ПК

42
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
VaZZers

Сразу же попробовал так сделать. Из города - не выпускало. Но! Я так просто не сдаюсь. Удалось выйти комбинацией альт+ф4. Вы думали я Вас не переиграю?

37
Колесова Людмила

и уничтожил!

0
xion76

Слабак! А я удалил с диска и выкинул его в окно нахер)

0
muxamor2011

даешь отдельную новость по каждой ачивке.

15
211186

И этому надо посвящать целую новость?

3
Артур Котовой

А как на пиратке получить?

2
dxskk

...

1
BillyVan dxskk

achievement watcher поможет

2
Артур Котовой BillyVan

Слишком заумно, 300 шагов успеха чтобы активировать одну ачивку из 4091

0
VovanVV1982

странно что только сейчас нашли и даже новости это заслужило.

нашёл её сразу как делюкс купленную скачал и запустил не смотря даже списки ачивок. уже после того как поиграл 1й раз полез смотреть что выполнено и что нет

хорошая идея для публикаций на сайте и зарабатывания рейтинга. о каждой ачивке написать

1
askazanov

Моды чё когда будут?)

0
boevayakiska

UE5 не дружит с модами. Так что скорее всего максимум что мы получим это гоморешейды

2
SULIK 712

я сразу же ее получил)

0
Sinmax

а вот в Nier: Automata давали реально свалить) или если почилить 1 час на одном месте в самом начале Witch's House. вот уж где точно хочется остаться в блаженном неведении..

0
GomerSimpson777

А неведение чего?

0
SkyraX

это было первое, что я сделал, просто я думал туда и нужно было идти :D

0
tvorog8088

Я сразу свалить хотел, могли бы невидимую стенку и подальше поставить.

0
Cидoрыч

Она уже на торентах лежит

-1
ze1n_82

надо глянуть, хотя нетб уже поздно)

-4