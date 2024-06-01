В ремейке Silent Hill 2 представят новые боевые действия, атаки врагов и головоломки

Bloober Team заявляет, что ее предстоящий ремейк Silent Hill 2 не будет вносить слишком много изменений в сюжет, хотя, учитывая, сколько времени прошло с момента выхода оригинальной игры, неудивительно, что в плане игрового процесса ремейк будет гораздо более амбициозным с внесенными изменениями. В дополнение к недавнему объявлению даты релиза и обширной демонстрации игрового процесса, Bloober Team и Konami поделились новыми подробностями о Silent Hill 2 в сообщении в блоге PlayStation, обсуждая некоторые новые элементы, которые будут добавлены в ремейк.

Например, в бою, хотя главный герой Джеймс не совсем опытный боец ​​и, как таковой, имеет только ограниченный набор доступных атак, в ремейке будут представлены новые действия, которые игроки смогут использовать, и которые не были представлены в оригинальной игре.

«Битва в этом ремейке разработана так, чтобы обеспечить более широкий спектр подходов — арсенал действий игрока был расширен, при этом также сохранилось ощущение игры за неопытного обывателя», — говорит креативный директор Матеуш Ленарт.

Помимо Джеймса, враги, с которыми он сталкивается, также будут иметь новые атаки и анимации, которые были созданы с нуля для ремейка.

«Предоставление Джеймсу большего количества возможностей привело к изменениям в том, как сражаются враги, с которыми он сталкивается. Ему по-прежнему придется иметь дело со знакомыми противниками из оригинальной игры, но игравшие в оригинал игроки заметят, как их движения и атаки были конкретизированы, чтобы сделать их более отличительными и непредсказуемыми в боевых сценах», — говорит Ленарт.

Кроме того, игроки могут ожидать подобных изменений и в головоломках, не только с изменением возвращающихся головоломок, но и с введением новых головоломок. Однако для Bloober Team основное внимание было уделено сохранению сути оригинальной игры в этой области, в частности, учитывая, насколько важны головоломки для геймплея.

«Мы приложили все усилия, чтобы опираться на память об оригинальной Silent Hill 2, иногда искажая и сбивая с толку ожидания игроков в отношении определенных решений головоломок, в своего рода дань уважения изобретательности и игривости оригинальной игры», — говорит Ленарт.



«Мы считаем, что этот подход, наряду с многочисленными и часто удивительными отсылками к оригиналу, присутствующими в игре, принесет радость поклонникам классической Silent Hill 2, в то же время предлагая им что-то новое и интересное для решения. Нам нравится думать об этом как о нашем способе выразить любовь к оригинальной игре — обогащая опыт, при этом помня о сохранении ее сути».

Silent Hill 2 выходит 8 октября на PS5 и ПК.