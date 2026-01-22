В российских кинотеатрах состоялась премьера "Возвращения в Сайлент Хилл" - за день до мировой премьеры

Сегодня в российских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" - за день до мировой премьеры.

Фильм является экранизацией Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, сломленном после разлуки со своей единственной любовью. Когда таинственное письмо зовет его обратно в Сайлент Хилл на ее поиски, он обнаруживает город преображенный неизвестным злом.

Режиссером стал Кристоф Ган, который снял оригинальный "Сайлент Хилл". Главные роли в фильме Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон.