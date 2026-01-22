ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 3 725 оценок

В российских кинотеатрах состоялась премьера "Возвращения в Сайлент Хилл" - за день до мировой премьеры

AceTheKing AceTheKing

Сегодня в российских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" - за день до мировой премьеры.

Фильм является экранизацией Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, сломленном после разлуки со своей единственной любовью. Когда таинственное письмо зовет его обратно в Сайлент Хилл на ее поиски, он обнаруживает город преображенный неизвестным злом.

Режиссером стал Кристоф Ган, который снял оригинальный "Сайлент Хилл". Главные роли в фильме Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон.

17
24
Комментарии:  24
Egik81

Нда. Деградация на лицо. Долго придётся это расхлёбывать ещё после.

10
PashkaNice

В деградацию интел хорошо умеет. А это так,мелочь

4
Egik81 PashkaNice

ну, когда компания деградирует это не страшно. Всегда найдётся ей на замену другая. А вот когда вместе с ней деградирует часть её сторонников это уже серьёзно. И одним из признаков последствий этого является запах гари. И вот что странно снова он появился с вашим комментом. Советую задуматся....

3
PashkaNice Egik81
А вот когда вместе с ней деградирует часть её пользователей это уже серьезно

Как хорошо сказал.В точку

2
Xavier_Rich

А когда цифровой релиз?

4
DroopyJaziel

Как только так сразу

3
Punisher1

Через месяц +-

4
Tommy451

bruh look at this dude

4
Kenn1y

Давно в кинотеатре не был, надо посмотреть тот же СХ.

3
jax baron

но увидишь тс

2
Kenn1y jax baron

Потому что пленки и из-за артефактов? Ну тут уж увы, почти всегда в кино такие релизы до того, как впустят в цифре и в 4К.

2
нитгитлистер

веб-рип поди?

2
Barred

Или экранку показывают)

2
Kenn1y

Его официально показывают.

4
ApparentSarnak

тс

1
EmotionalHarvard

На Rottentomatoes 9% и хотя данному ресурсу после Alien Earth я не доверяю, всё же звоночки о том что кино мягко говоря не очень уже есть.

2
Igor Konuh

а мне в город не зовезли фильм а я ждал

1
Денис Сидоров 5

Чет медсестры прям всрато смотрятся