В российских кинотеатрах состоялась премьера "Возвращения в Сайлент Хилл" - за день до мировой премьеры

Сегодня в российских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" - за день до мировой премьеры.
Фильм является экранизацией Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, сломленном после разлуки со своей единственной любовью. Когда таинственное письмо зовет его обратно в Сайлент Хилл на ее поиски, он обнаруживает город преображенный неизвестным злом.
Режиссером стал Кристоф Ган, который снял оригинальный "Сайлент Хилл". Главные роли в фильме Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон.
Нда. Деградация на лицо. Долго придётся это расхлёбывать ещё после.
В деградацию интел хорошо умеет. А это так,мелочь
ну, когда компания деградирует это не страшно. Всегда найдётся ей на замену другая. А вот когда вместе с ней деградирует часть её сторонников это уже серьёзно. И одним из признаков последствий этого является запах гари. И вот что странно снова он появился с вашим комментом. Советую задуматся....
Как хорошо сказал.В точку
А когда цифровой релиз?
Как только так сразу
Через месяц +-
bruh look at this dude
Давно в кинотеатре не был, надо посмотреть тот же СХ.
но увидишь тс
Потому что пленки и из-за артефактов? Ну тут уж увы, почти всегда в кино такие релизы до того, как впустят в цифре и в 4К.
веб-рип поди?
Или экранку показывают)
Его официально показывают.
тс
На Rottentomatoes 9% и хотя данному ресурсу после Alien Earth я не доверяю, всё же звоночки о том что кино мягко говоря не очень уже есть.
а мне в город не зовезли фильм а я ждал
Чет медсестры прям всрато смотрятся