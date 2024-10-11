В сети показали, как будет выглядеть ремейк Silent Hill 2 с использованием VR

Ремейк Silent Hill 2 вышел на PS5 под большим впечатлением, но в интернете набирает обороты альтернативная версия игры. Был представлен мод, превращающий камеру от третьего лица в камеру для виртуальной реальности.
В демонстрации, проведенной ютюбером Beardo Banjo, можно увидеть, что представляет собой данная модификация. В ее основе лежит инструмент UEVR, и с каждым днем она приобретает все больше возможностей - на этой неделе появилась поддержка взаимодействия с факелами, оружием ближнего боя и револьверами.
Кроме того, теперь вы можете исследовать апартаменты Вуд-Сайда и параллельный мир, а также столкнуться с Пирамидоголовым. И все это с максимальным погружением в виртуальную реальность, созданную с помощью Meta Quest 3.
Почему я снимаю подобные VR-видео? Есть несколько причин, но в конечном итоге я надеюсь, что разработчики, издатели и те, кто может принимать важные решения, увидят, как невероятно круто их игры смотрятся в VR, и подумают об официальных версиях.
Silent Hill 2 доступна для PS5 и PC.
без реализации управления от 1 лица наверное будет невозможно реализовать управление мувами VR... А VR гарнитура без управления мувами сильно бьёт оп атмосфере погружения.. =(
Так он уже тут джойстиками управляет
Ничего сложного. Программа UEVR + мод от первого лица. Для UEVR уже лежит профиль на nexus.
Можно не надо // Илья Борисов
ощущения не те. без спинки джеймса не то