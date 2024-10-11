В сети показали, как будет выглядеть ремейк Silent Hill 2 с использованием VR

Ремейк Silent Hill 2 вышел на PS5 под большим впечатлением, но в интернете набирает обороты альтернативная версия игры. Был представлен мод, превращающий камеру от третьего лица в камеру для виртуальной реальности.

В демонстрации, проведенной ютюбером Beardo Banjo, можно увидеть, что представляет собой данная модификация. В ее основе лежит инструмент UEVR, и с каждым днем она приобретает все больше возможностей - на этой неделе появилась поддержка взаимодействия с факелами, оружием ближнего боя и револьверами.

Кроме того, теперь вы можете исследовать апартаменты Вуд-Сайда и параллельный мир, а также столкнуться с Пирамидоголовым. И все это с максимальным погружением в виртуальную реальность, созданную с помощью Meta Quest 3.

Почему я снимаю подобные VR-видео? Есть несколько причин, но в конечном итоге я надеюсь, что разработчики, издатели и те, кто может принимать важные решения, увидят, как невероятно круто их игры смотрятся в VR, и подумают об официальных версиях.

Silent Hill 2 доступна для PS5 и PC.