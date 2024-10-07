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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 464 оценки

В свежем видео Silent Hill 2 Remake сравнению версии для PC и PlayStation 5

Simple Jack
Новости

Канал ElAnalistaDeBits на YouTube выпустил новое видео, которое посвящено сравнению версии Silent Hill 2 Remake для PC и PlayStation 5. Как обычно, в центре внимания оказались такие аспекты, как разрешение, частота кадров, отражения, освещение, текстуры и тени.

Для версии на PS5 проводилось сравнение между режимами качества и производительности. В свою очередь, на ПК исследовались различные графические настройки: низкие, средние и высокие параметры в сочетании с опциями технологий DLSS, TSR и другими.

Кроме того, в отдельном видео ElAnalistaDeBits показал, как выглядит ремейк с включенной трассировкой лучей и без неё.

Сейчас Silent Hill 2 Remake доступен для владельцев делюкс-издания на PC и PS5. В Steam игра уже успела заручиться «крайне положительным» рейтингом. Полноценный релиз запланирован на завтра, и в данный момент собираются средства на русскую озвучку.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
ugf16349

Можно спокойно ставить текстуры низкие. От этого хуже не станет, тени на средние и т.д.

2
Колесова Людмила

масштаб на 200, тени вниз

1
Kenn1y

Местами без RT смотрится лучше, особенно общее затенение. Еще странно, что почему в зеркалах кроме сюжетного момента нет отражений, даже при RT?

1
BluntZebulon

косяк

4
kolinmah

Не все разрабы умеют в RT )

1
boevayakiska

В интерьерах без RT слишком темно, это сильно напрягает.

2
nisanis boevayakiska

Там и с рт то темно, а без рт в некоторых местах вообще ничего не видно ;)

0
boevayakiska nisanis

Настал день когда rt врубают не ради графона а ради того что бы лучше видеть в темноте)

1
AE 86

по нынешним меркам различия в графике конечно есть, хотя все выглядит фотореалистично

1
Комментарий удален
Kartonkratos

Чем же? или ты просто перднул в лужу.

2
Listoman

Без рт играть смысла никакого)

-2