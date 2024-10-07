В свежем видео Silent Hill 2 Remake сравнению версии для PC и PlayStation 5

Канал ElAnalistaDeBits на YouTube выпустил новое видео, которое посвящено сравнению версии Silent Hill 2 Remake для PC и PlayStation 5. Как обычно, в центре внимания оказались такие аспекты, как разрешение, частота кадров, отражения, освещение, текстуры и тени.
Для версии на PS5 проводилось сравнение между режимами качества и производительности. В свою очередь, на ПК исследовались различные графические настройки: низкие, средние и высокие параметры в сочетании с опциями технологий DLSS, TSR и другими.
Кроме того, в отдельном видео ElAnalistaDeBits показал, как выглядит ремейк с включенной трассировкой лучей и без неё.
Сейчас Silent Hill 2 Remake доступен для владельцев делюкс-издания на PC и PS5. В Steam игра уже успела заручиться «крайне положительным» рейтингом. Полноценный релиз запланирован на завтра, и в данный момент собираются средства на русскую озвучку.
Можно спокойно ставить текстуры низкие. От этого хуже не станет, тени на средние и т.д.
масштаб на 200, тени вниз
Местами без RT смотрится лучше, особенно общее затенение. Еще странно, что почему в зеркалах кроме сюжетного момента нет отражений, даже при RT?
косяк
Не все разрабы умеют в RT )
В интерьерах без RT слишком темно, это сильно напрягает.
Там и с рт то темно, а без рт в некоторых местах вообще ничего не видно ;)
Настал день когда rt врубают не ради графона а ради того что бы лучше видеть в темноте)
по нынешним меркам различия в графике конечно есть, хотя все выглядит фотореалистично
Чем же? или ты просто перднул в лужу.
Без рт играть смысла никакого)