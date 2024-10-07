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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 543 оценки

В свежем видео Silent Hill 2 Remake сравнивают версии для PC и PlayStation 5

Simple Jack

Канал ElAnalistaDeBits на YouTube выпустил новое видео, которое посвящено сравнению версии Silent Hill 2 Remake для PC и PlayStation 5. Как обычно, в центре внимания оказались такие аспекты, как разрешение, частота кадров, отражения, освещение, текстуры и тени.

Для версии на PS5 проводилось сравнение между режимами качества и производительности. В свою очередь, на ПК исследовались различные графические настройки: низкие, средние и высокие параметры в сочетании с опциями технологий DLSS, TSR и другими.

Кроме того, в отдельном видео ElAnalistaDeBits показал, как выглядит ремейк с включенной трассировкой лучей и без неё.

Сейчас Silent Hill 2 Remake доступен для владельцев делюкс-издания на PC и PS5. В Steam игра уже успела заручиться «крайне положительным» рейтингом. Полноценный релиз запланирован на завтра, и в данный момент собираются средства на русскую озвучку.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
ugf16349

Можно спокойно ставить текстуры низкие. От этого хуже не станет, тени на средние и т.д.

2
Колесова Людмила

масштаб на 200, тени вниз

1
Kenn1y

Местами без RT смотрится лучше, особенно общее затенение. Еще странно, что почему в зеркалах кроме сюжетного момента нет отражений, даже при RT?

2
BluntZebulon

косяк

6
kolinmah

Не все разрабы умеют в RT )

2
boevayakiska

В интерьерах без RT слишком темно, это сильно напрягает.

3
nisanis boevayakiska

Там и с рт то темно, а без рт в некоторых местах вообще ничего не видно ;)

1
boevayakiska nisanis

Настал день когда rt врубают не ради графона а ради того что бы лучше видеть в темноте)

3
AE 86

по нынешним меркам различия в графике конечно есть, хотя все выглядит фотореалистично

1
Max Horror Games

Графон средний, даже хуже чем в RE4, но при этом есть фризы

1
chaebol

Графика не растет видеокарты растут и системные требование помоему это не рост а деградация)) по сути щас выпустят скоро rtx 5090ti и игры будут хуже графикой и будут играть в 30 fps rtx 4090ti))а прироста графона не будет)) покупай видеокарту rtx 60000000 мощная тем что стоит 50000 доларов)) но прогресса в графике и прочем не будет)

0
Комментарий удален
Kartonkratos

Чем же? или ты просто перднул в лужу.

2
synth17dm

Если настроить нормально опцию AO, то выкрученные затенения отключались бы или отображались не так плотно. Так как это UE5, то даже при отсутствии этой опции в меню в ini возможно это получится поправить не дожидаясь модов, для тех, кто не имеет карточек с RT. Странно еще что с ним местами свет дрожит точно также, а листья имеют след в движении, может разрабы позже это допилят.

0
mrKAB2N

В этой игре странная отрисовка AO, как и многие параметры, а эти косяки скорее всего "особенность" движка. Проблему с листьями не первый раз замечаю

0
synth17dm mrKAB2N

Алан 2й вроде без этих косяков был, скорее дело тут в самих разрабах. Увидел мельком в одном обзоре по настройкам, там затенения как SSAO обозначены. Регулировки плотности у опции конечно нет, так чтобы как в Решейде 100500 ползунокв на все пилили, но гостинг для DLSS пишут чинится следующим образом:

- Надо скачать последнюю версию https://www.techpowerup.com/download/nvidia-dlss-dll

- И заменить nvngx_dlss.dll по пути SHProto - Plugins - DLSS - Binaries - ThirdParty - Win64

FSR там только 1й версии, тут в Файлах уже залили FSR3, похожий фикс по сути, но за счет правок в ini https://www.playground.ru/silent_hill_2/file/silent_hill_2_remake_generatsiya_kadrov_fsr3_fg_ghosting_fix-1727289

Может быть не хотят огромной разницы между ПК и PS5 на старте или же как всегда им не хватило время, во что верится правда меньше судя по быстро найденным игроками фиксам.

1
mrKAB2N synth17dm

Спасибо за инфу!

1
Listoman

Без рт играть смысла никакого)

-1