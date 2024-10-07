В свежем видео Silent Hill 2 Remake сравнивают версии для PC и PlayStation 5

Канал ElAnalistaDeBits на YouTube выпустил новое видео, которое посвящено сравнению версии Silent Hill 2 Remake для PC и PlayStation 5. Как обычно, в центре внимания оказались такие аспекты, как разрешение, частота кадров, отражения, освещение, текстуры и тени.
Для версии на PS5 проводилось сравнение между режимами качества и производительности. В свою очередь, на ПК исследовались различные графические настройки: низкие, средние и высокие параметры в сочетании с опциями технологий DLSS, TSR и другими.
Кроме того, в отдельном видео ElAnalistaDeBits показал, как выглядит ремейк с включенной трассировкой лучей и без неё.
Сейчас Silent Hill 2 Remake доступен для владельцев делюкс-издания на PC и PS5. В Steam игра уже успела заручиться «крайне положительным» рейтингом. Полноценный релиз запланирован на завтра, и в данный момент собираются средства на русскую озвучку.
Можно спокойно ставить текстуры низкие. От этого хуже не станет, тени на средние и т.д.
масштаб на 200, тени вниз
Местами без RT смотрится лучше, особенно общее затенение. Еще странно, что почему в зеркалах кроме сюжетного момента нет отражений, даже при RT?
косяк
Не все разрабы умеют в RT )
В интерьерах без RT слишком темно, это сильно напрягает.
Там и с рт то темно, а без рт в некоторых местах вообще ничего не видно ;)
Настал день когда rt врубают не ради графона а ради того что бы лучше видеть в темноте)
по нынешним меркам различия в графике конечно есть, хотя все выглядит фотореалистично
Графон средний, даже хуже чем в RE4, но при этом есть фризы
Графика не растет видеокарты растут и системные требование помоему это не рост а деградация)) по сути щас выпустят скоро rtx 5090ti и игры будут хуже графикой и будут играть в 30 fps rtx 4090ti))а прироста графона не будет)) покупай видеокарту rtx 60000000 мощная тем что стоит 50000 доларов)) но прогресса в графике и прочем не будет)
Чем же? или ты просто перднул в лужу.
Если настроить нормально опцию AO, то выкрученные затенения отключались бы или отображались не так плотно. Так как это UE5, то даже при отсутствии этой опции в меню в ini возможно это получится поправить не дожидаясь модов, для тех, кто не имеет карточек с RT. Странно еще что с ним местами свет дрожит точно также, а листья имеют след в движении, может разрабы позже это допилят.
В этой игре странная отрисовка AO, как и многие параметры, а эти косяки скорее всего "особенность" движка. Проблему с листьями не первый раз замечаю
Алан 2й вроде без этих косяков был, скорее дело тут в самих разрабах. Увидел мельком в одном обзоре по настройкам, там затенения как SSAO обозначены. Регулировки плотности у опции конечно нет, так чтобы как в Решейде 100500 ползунокв на все пилили, но гостинг для DLSS пишут чинится следующим образом:
- Надо скачать последнюю версию https://www.techpowerup.com/download/nvidia-dlss-dll
- И заменить nvngx_dlss.dll по пути SHProto - Plugins - DLSS - Binaries - ThirdParty - Win64
FSR там только 1й версии, тут в Файлах уже залили FSR3, похожий фикс по сути, но за счет правок в ini https://www.playground.ru/silent_hill_2/file/silent_hill_2_remake_generatsiya_kadrov_fsr3_fg_ghosting_fix-1727289
Может быть не хотят огромной разницы между ПК и PS5 на старте или же как всегда им не хватило время, во что верится правда меньше судя по быстро найденным игроками фиксам.
Спасибо за инфу!
Без рт играть смысла никакого)