В свежем видео Silent Hill 2 Remake сравнивают версии для PC и PlayStation 5

Канал ElAnalistaDeBits на YouTube выпустил новое видео, которое посвящено сравнению версии Silent Hill 2 Remake для PC и PlayStation 5. Как обычно, в центре внимания оказались такие аспекты, как разрешение, частота кадров, отражения, освещение, текстуры и тени.

Для версии на PS5 проводилось сравнение между режимами качества и производительности. В свою очередь, на ПК исследовались различные графические настройки: низкие, средние и высокие параметры в сочетании с опциями технологий DLSS, TSR и другими.

Кроме того, в отдельном видео ElAnalistaDeBits показал, как выглядит ремейк с включенной трассировкой лучей и без неё.

Сейчас Silent Hill 2 Remake доступен для владельцев делюкс-издания на PC и PS5. В Steam игра уже успела заручиться «крайне положительным» рейтингом. Полноценный релиз запланирован на завтра, и в данный момент собираются средства на русскую озвучку.