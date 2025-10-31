Версия ремейка Silent Hill 2 для Xbox Series X/S получила рейтинг от ESRB

Эпический ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team сразил всех наповал на PS5 и ПК. Игра была консольным эксклюзивом для PS5, но новый рейтинг ESRB показал, что игра выйдет на консолях Xbox Series X|S.

Сайт ESRB обновился 31 октября, сообщив о сертификации Silent Hill 2. Ключевое отличие на этот раз заключается в том, что игра предназначена для платформ Xbox Series.

Насколько известно, рейтинг игры не изменился: Mature 17+, тот же развратный контент, тот же жуткий и кровавый геймплей и те же «враги с сшитыми частями тел».

Не уточняется, когда ремейк Silent Hill 2 выйдет на Xbox.