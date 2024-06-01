Внешность Анжелы из ремейка Silent Hill 2 не будет изменена, несмотря на всю критику со стороны сообщества

Ремейк Silent Hill 2 находится в разработке у Bloober Team. Во время недавнего State of Play был выпущен трейлер, раскрывающий дату выхода: 8 октября 2024 года. В нем также были показаны различные аспекты игрового процесса, например, боевая система, а также некоторые персонажи, такие как Мария и, собственно, Анжела.
После этой презентации многие геймеры раскритиковали новую внешность Анжелы Ороско и даже начали создавать мемы с этим персонажем. Некоторые пользователи выразили надежду, что поляки из Bloober Team прислушаются к отзывам и успеют изменить внешность персонажа до релиза игры. Однако, судя по всему, этого не произойдет.
По словам пользователя Клейна Харви, имеющего связи в Bloober Team и Konami, это окончательный дизайн Анжелы, подтвержденный ему одним из членов команды разработчиков. Поэтому никаких изменений не будет.
По словам пользователя X LearningTheLaw, выбор этого дизайна был обусловлен привлечением консалтинговой фирмы Hit Detection, занимающейся вопросами инклюзивности в видеоиграх. Однако стоит отметить, что это лишь предположение с его стороны и ничем не подтверждено. Доподлинно неизвестно, насколько широкой свободой действий они располагали при выборе окончательной модели.
Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 8 октября текущего года.
Как и продаж, очередные похороны от конами
Уже много кто предзаказы побежал делать, к сожалению.
И ещё больше тех, кто уже отменил // Александр Ковалёв
Будем надеяться что их будет больше.
Ну удачи им провалиться, чё)
Провал только из за одного персонажа?
как же глупо это звучит
вовсе нет. Недовольство повесткой растет, особенно когда игнорируется мнение целевой аудитории и пытаются навязать видение очередных Sweet Baby Inc. Игроки уже показали, что могут консолидироваться в данных вопросах.
В данном случае тут ничего не изменишь разработчики завуалировано сказали всем фанатам идите на…. четыре стороны мы не будем менять внешность и подстраиваться под ваши хотелки
А фанаты не будут покупать их игру. Всё честно)
Да а можно примеры? Я вот слышал что чёт скандал с привязкой аков к псн никак не повлиял на продажи игр сони.
ну и пусть тогда сами играют в инклюзивную защеканку
Убытки оплачивать от этого тоже консалтинговая фирма будет?
не привыкать, могуть поныть "какая токсичная аудитория" и все.
Ну ещё бы. Конами можно спускать в унитаз.
После Metal Gear Solid: Master Collection (особенно с впихнутой тупо с эмулятором первой части) от Конами вообще ничего хорошего в плане "римейков" не ждешь.
Что, теперь уже даже японцы не могут выпустит игру без чертовой "инклюзивности"? Даже поляки? Что ж там за международная мафия такая, что разработчики не могут отказаться от бесполезного консалтинга или засудить их за навязывание услуг? Это же какая-то игровая коррупционная составляющая: мы создадим фирму и будем грести деньги на требованиях ввести в игру ЛГБТ-персонаж или увеличить героине ширину щек, а вы будете на всё соглашаться и платить нам, потому что без этого ваша игра хрен нормально издастся или мы закажем разгромные отзывы в знакомой прессе. Причем руководитель фирмы - некий Стерлинг МакГарви, который до этого работал обзорщиком игр в различных изданиях. Вот так человек пописывал себе субъективные статейки со своими впечатлениями от игры, а потом вдруг решил, что может диктовать другим, как должны выглядеть женщины. Появится ли у Hit Detection куратор в стиме, как у Sweet Baby Inc? Хотя, судя по послужному списку, эти "консультанты" уже повсюду.
Конами лишь издатель и владелец серии по сути игра уже не японская
вот если бы они отдали игру японской студии то там не было бы повесточки
Никакая она не толстая. Она и в оригинале то не особо красивая была. Тут может чуть стремнее. Не понятно с чего такой бугурт. Опять всем повестка везде мерещится.
Просто все смотрят через ностальгию и сравнивают а по сути то ничего такого
Никто и не утверждал, что она толстая - просто малость бесформенная и не носит бюстгальтер, отчего грудь норовит опуститься в район живота. Основная претензия к внешности - это щеки, которые при таком телосложении выглядят неестественно и делают лицо диспропорциональным, будто у девушки флюс или комки ваты за щеками. А бугурт как раз из-за повестки. Одно дело, если бы внешность персонажа, далекая от оригинала, была результатом криворукости или собственного видения разработчиков - например, списана с какой-нибудь знакомой. Это еще можно понять. Но когда выясняется, что в разработку со своими требованиями вмешивается вообще какая-то левая контора, не имеющая отношения к играм, не разделяющая ответственность за возможные убытки и недовольство игроков, а просто следящая за тем, чтобы люди в играх не были слишком красивы, потому что это якобы ущемляет посредственностей - это совсем другое дело.
Золотые слова
опять тебе эвтаназию принять надо
Вспомнилась:
Моддеры изменят )
Если будет возможность
так как файлы могут так закопать что моды нельзя будет делать
А для Элой из HFW уже вышел мод на внешность?
Все еще ждем.
И потом их забанят на Nexus. Уже классика.
// Roman Romanov
После увиденного геймплея, честно, внешность Анжелы меня волнует меньше всего...
Ну и всё тогда... Хотел не купить эту игру, но теперь только торрент.
Ужас, что за образина?!)
За нет и суда нет
Моды поправят внешность, а геймплей под вопросом.
Ребята игра на анриле, моддеры возьмут дело в свои руки!
Как же все обиделись на обычный ремейк )
Мдэ бахнув пельменей... // Архип Сапковской
Опять трансы🔚 // Владислав Александрович
Мода после распухнутой Элой из Horizon Forbidden West :D
- это окончательный дизайн Анжелы, никаких изменений не будет.
Private Division разорвала соглашение с Bloober Team по выпуску хоррора на основе новой IP. просто к месту:D
Take-Two Interactive запланировала избавиться от издательства Private Division
Ну сожрала пару тройку лишних пирамидоголвых, с кем не бывает
С жертвы сексуального насилия, ее сделал в жертву бабушкиных пирожков.
Снимите очки ностальгии и вспомните в какое время мы живем и задумайтесь над этим
Трудно поверить, что я дожил до момента, когда вырожденческую повестку начнут запихивать в, браттымой, Silent Hill! Как до этого вообще можно было додуматься, Конами?..
Тут не Конами тут Bloober Team так как они делают игру
Им нужно было по смеяться с мемов и сказать что это со старого билда и поправить модель, но нет мы будем бороться. Как там было ? Если ты плюнешь в сообщество то оно вытереться, а если сообщество плюнет в тебя, то ты утонешь. Их борьба пусть боряться, посмотрим что с продажи будет.
удачи с продажами
Графика середины десятых годов. Прям очень плохо... не ожидал такой подлости от японцев.
ну продадут в какой ни будь пасс эту шнягу да и всё. откуда столько негатива
Славик может быть горд, его внешность использовали для игры
Это была бы уже не Анжела, а какой-нибудь Анжелий.
Ничего плохого не вижу. Внешность как внешность.
Ну если у неё дизайн именно с этого кадра то я не против.
Красавчики, не прогнулись под нытиков. Внешность у девушки идеальная!
👍👍👍