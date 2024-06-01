Внешность Анжелы из ремейка Silent Hill 2 не будет изменена, несмотря на всю критику со стороны сообщества

Ремейк Silent Hill 2 находится в разработке у Bloober Team. Во время недавнего State of Play был выпущен трейлер, раскрывающий дату выхода: 8 октября 2024 года. В нем также были показаны различные аспекты игрового процесса, например, боевая система, а также некоторые персонажи, такие как Мария и, собственно, Анжела.

После этой презентации многие геймеры раскритиковали новую внешность Анжелы Ороско и даже начали создавать мемы с этим персонажем. Некоторые пользователи выразили надежду, что поляки из Bloober Team прислушаются к отзывам и успеют изменить внешность персонажа до релиза игры. Однако, судя по всему, этого не произойдет.

По словам пользователя Клейна Харви, имеющего связи в Bloober Team и Konami, это окончательный дизайн Анжелы, подтвержденный ему одним из членов команды разработчиков. Поэтому никаких изменений не будет.

По словам пользователя X LearningTheLaw, выбор этого дизайна был обусловлен привлечением консалтинговой фирмы Hit Detection, занимающейся вопросами инклюзивности в видеоиграх. Однако стоит отметить, что это лишь предположение с его стороны и ничем не подтверждено. Доподлинно неизвестно, насколько широкой свободой действий они располагали при выборе окончательной модели.

Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 8 октября текущего года.