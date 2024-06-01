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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.1 1 199 оценок

Внешность Анжелы из ремейка Silent Hill 2 не будет изменена, несмотря на всю критику со стороны сообщества

butcher69
Новости

Ремейк Silent Hill 2 находится в разработке у Bloober Team. Во время недавнего State of Play был выпущен трейлер, раскрывающий дату выхода: 8 октября 2024 года. В нем также были показаны различные аспекты игрового процесса, например, боевая система, а также некоторые персонажи, такие как Мария и, собственно, Анжела.

После этой презентации многие геймеры раскритиковали новую внешность Анжелы Ороско и даже начали создавать мемы с этим персонажем. Некоторые пользователи выразили надежду, что поляки из Bloober Team прислушаются к отзывам и успеют изменить внешность персонажа до релиза игры. Однако, судя по всему, этого не произойдет.

По словам пользователя Клейна Харви, имеющего связи в Bloober Team и Konami, это окончательный дизайн Анжелы, подтвержденный ему одним из членов команды разработчиков. Поэтому никаких изменений не будет.

По словам пользователя X LearningTheLaw, выбор этого дизайна был обусловлен привлечением консалтинговой фирмы Hit Detection, занимающейся вопросами инклюзивности в видеоиграх. Однако стоит отметить, что это лишь предположение с его стороны и ничем не подтверждено. Доподлинно неизвестно, насколько широкой свободой действий они располагали при выборе окончательной модели.

Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 8 октября текущего года.

-38
63
Комментарии: 63
Ваш комментарий
Без негатива
Поэтому никаких изменений не будет.

Как и продаж, очередные похороны от конами

25
SEV DRAKE

Уже много кто предзаказы побежал делать, к сожалению.

0
Пользователь ВКонтакте SEV DRAKE

И ещё больше тех, кто уже отменил // Александр Ковалёв

3
SEV DRAKE Пользователь ВКонтакте

Будем надеяться что их будет больше.

10
shurasick876

Ну удачи им провалиться, чё)

16
Ely Maze

Провал только из за одного персонажа?
как же глупо это звучит

-22
DarkScorpius Ely Maze

вовсе нет. Недовольство повесткой растет, особенно когда игнорируется мнение целевой аудитории и пытаются навязать видение очередных Sweet Baby Inc. Игроки уже показали, что могут консолидироваться в данных вопросах.

24
Ely Maze DarkScorpius

В данном случае тут ничего не изменишь разработчики завуалировано сказали всем фанатам идите на…. четыре стороны мы не будем менять внешность и подстраиваться под ваши хотелки

-17
shurasick876 Ely Maze

А фанаты не будут покупать их игру. Всё честно)

9
Roayal cat DarkScorpius
Игроки уже показали, что могут консолидироваться в данных вопросах.

Да а можно примеры? Я вот слышал что чёт скандал с привязкой аков к псн никак не повлиял на продажи игр сони.

-8
Oscilograf
выбор этого дизайна был обусловлен привлечением консалтинговой фирмы Hit Detection, занимающейся вопросами инклюзивности в видеоиграх

ну и пусть тогда сами играют в инклюзивную защеканку

Убытки оплачивать от этого тоже консалтинговая фирма будет?

6
DarkScorpius

не привыкать, могуть поныть "какая токсичная аудитория" и все.

0
Кей Овальд

Ну ещё бы. Конами можно спускать в унитаз.

6
DarkScorpius

После Metal Gear Solid: Master Collection (особенно с впихнутой тупо с эмулятором первой части) от Конами вообще ничего хорошего в плане "римейков" не ждешь.

1
Skessa

Что, теперь уже даже японцы не могут выпустит игру без чертовой "инклюзивности"? Даже поляки? Что ж там за международная мафия такая, что разработчики не могут отказаться от бесполезного консалтинга или засудить их за навязывание услуг? Это же какая-то игровая коррупционная составляющая: мы создадим фирму и будем грести деньги на требованиях ввести в игру ЛГБТ-персонаж или увеличить героине ширину щек, а вы будете на всё соглашаться и платить нам, потому что без этого ваша игра хрен нормально издастся или мы закажем разгромные отзывы в знакомой прессе. Причем руководитель фирмы - некий Стерлинг МакГарви, который до этого работал обзорщиком игр в различных изданиях. Вот так человек пописывал себе субъективные статейки со своими впечатлениями от игры, а потом вдруг решил, что может диктовать другим, как должны выглядеть женщины. Появится ли у Hit Detection куратор в стиме, как у Sweet Baby Inc? Хотя, судя по послужному списку, эти "консультанты" уже повсюду.

4
Ely Maze

Конами лишь издатель и владелец серии по сути игра уже не японская

вот если бы они отдали игру японской студии то там не было бы повесточки

-1
caliskan

Никакая она не толстая. Она и в оригинале то не особо красивая была. Тут может чуть стремнее. Не понятно с чего такой бугурт. Опять всем повестка везде мерещится.

4
Ely Maze

Просто все смотрят через ностальгию и сравнивают а по сути то ничего такого

-3
Сергей Бачинец

Никто и не утверждал, что она толстая - просто малость бесформенная и не носит бюстгальтер, отчего грудь норовит опуститься в район живота. Основная претензия к внешности - это щеки, которые при таком телосложении выглядят неестественно и делают лицо диспропорциональным, будто у девушки флюс или комки ваты за щеками. А бугурт как раз из-за повестки. Одно дело, если бы внешность персонажа, далекая от оригинала, была результатом криворукости или собственного видения разработчиков - например, списана с какой-нибудь знакомой. Это еще можно понять. Но когда выясняется, что в разработку со своими требованиями вмешивается вообще какая-то левая контора, не имеющая отношения к играм, не разделяющая ответственность за возможные убытки и недовольство игроков, а просто следящая за тем, чтобы люди в играх не были слишком красивы, потому что это якобы ущемляет посредственностей - это совсем другое дело.

3
WarCraf4er Сергей Бачинец

Золотые слова

0
Bob Mlka

опять тебе эвтаназию принять надо

0
ka27 Сергей Бачинец

Вспомнилась:

0
жифорсник

Моддеры изменят )

1
Ely Maze

Если будет возможность

так как файлы могут так закопать что моды нельзя будет делать

3
Etteri

А для Элой из HFW уже вышел мод на внешность?

-2
Skessa Etteri

Все еще ждем.

6
AT_Sagor

И потом их забанят на Nexus. Уже классика.

0
Пользователь ВКонтакте

// Roman Romanov

1
Oshiro Mugen

После увиденного геймплея, честно, внешность Анжелы меня волнует меньше всего...

1
CT3H

Ну и всё тогда... Хотел не купить эту игру, но теперь только торрент.

1
hamshut

Ужас, что за образина?!)

1
K0t Felix

За нет и суда нет

0
Вадим Бухтуев

Моды поправят внешность, а геймплей под вопросом.

0
darkboteuh

Ребята игра на анриле, моддеры возьмут дело в свои руки!

0
Сорью Аска Ленгли

Как же все обиделись на обычный ремейк )

0
Пользователь ВКонтакте

Мдэ бахнув пельменей... // Архип Сапковской

0
Пользователь ВКонтакте

Опять трансы🔚 // Владислав Александрович

0
bohdan2015

Мода после распухнутой Элой из Horizon Forbidden West :D

0
bohdan2015

- это окончательный дизайн Анжелы, никаких изменений не будет.

Private Division разорвала соглашение с Bloober Team по выпуску хоррора на основе новой IP. просто к месту:D

0
Ely Maze

Take-Two Interactive запланировала избавиться от издательства Private Division

0
Sider999

Ну сожрала пару тройку лишних пирамидоголвых, с кем не бывает

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

С жертвы сексуального насилия, ее сделал в жертву бабушкиных пирожков.

0
Ely Maze

Снимите очки ностальгии и вспомните в какое время мы живем и задумайтесь над этим

0
rmplaton

Трудно поверить, что я дожил до момента, когда вырожденческую повестку начнут запихивать в, браттымой, Silent Hill! Как до этого вообще можно было додуматься, Конами?..

0
Ely Maze

Тут не Конами тут Bloober Team так как они делают игру

0
Gelyr

Им нужно было по смеяться с мемов и сказать что это со старого билда и поправить модель, но нет мы будем бороться. Как там было ? Если ты плюнешь в сообщество то оно вытереться, а если сообщество плюнет в тебя, то ты утонешь. Их борьба пусть боряться, посмотрим что с продажи будет.

0
Bob Mlka

удачи с продажами

0
no homo

Графика середины десятых годов. Прям очень плохо... не ожидал такой подлости от японцев.

0
1barac9U7ada7

ну продадут в какой ни будь пасс эту шнягу да и всё. откуда столько негатива

-1
Эдик Писюкович

Славик может быть горд, его внешность использовали для игры

-1
Skessa

Это была бы уже не Анжела, а какой-нибудь Анжелий.

10
warp 37

Ничего плохого не вижу. Внешность как внешность.

-2
Roayal cat

Ну если у неё дизайн именно с этого кадра то я не против.

-4
RaptoR BTR

Красавчики, не прогнулись под нытиков. Внешность у девушки идеальная!

-13
Nekromant34

👍👍👍

-1