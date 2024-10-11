"Возможно, это лучшая игра в жанре хоррор": создатель God of War в восторге от ремейка Silent Hill 2

Silent Hill 2 Remake - одна из самых ожидаемых игр октября, а оценки журналистов, множество положительных отзывов и немалый интерес в Steam говорит о том, что ажиотаж вокруг этой игры будет продолжаться еще долгое время.
Дэвид Яффе, создатель God of War и Twisted Metal — часто делится своими мыслями на тему новостей игровой индустрии и дебютов. В начале этой недели он сообщил, что впервые в жизни благодаря Bloober Team у него появилась возможность поиграть в Silent Hill 2. Всего через несколько часов игры Яффе признался, что ему очень понравился ремейк.
После того как он полностью ознакомился с Silent Hill 2 Remake, его впечатления стали еще лучше - создатель God of War поблагодарил Bloober Team и Konami за отличную игру. По его мнению, сейчас мы имеем дело с одной из лучших игр года и, возможно, даже с лучшим представителем жанра survival horror, когда-либо созданным.
Итак, на прохождение SILENT HILL 2 REMAKE у меня ушло 25 часов. Я с нетерпением жду возможности обсудить ее на стриме, сделать видеообзор и видео с более подробным обзором. Но позвольте мне просто сказать:
#1- Без сомнения, одна из лучших игр года. Очевидно.
#2- Возможно, лучшая игра в жанре хоррор из когда-либо созданных.
#3- Слишком затягивает.
#4- Я многого не понимаю. Возможно, дело в том, что игра кажется многослойной, глубокой и наполненной метафорами. Иначе это может быть просто «странно=страшно», что было бы отстойно. Мне нужно потратить еще немного времени на анализ.
#5- Боже, какая фантастическая игра! Спасибо BlooberTeam и Konami!
Можно только поздравить поляков из Bloober Team с таким хорошим приемом, так как ремейк обладает исключительно сильной атмосферой. А еще можно смело сказать, что с каждым днем краковские разработчики все ближе и ближе к своей цели и попаданию в высшую лигу среди разработчиков хоррор-игр.
До кровавых соплей уже игру облизали.
Заслужено. Не так нынче много хороших игр делают. Такие ремейки, они как самородок в наше время.
Да эти пшееки криворукие только в оптимизацию бы ещё умели. А тут они видно вообще даже слов таких не знают.
Так и есть , если игра шикарная . Мало таких шедевров выходило в последнее время.
Ну да, криворукие которые выпустили одну из лучших игр года.
а много таких графонистых игрушек на уе5 с хорошей оптимизацией?
Так и есть. Ни у одной игры нет такой тревожной атмосферы, дизайна. Дучший survival horror
Игра отличная, но оптимизация отсутствует и просто полное дно. Фризит постоянно везде как собака сутулая с сильными просадками фпс. Это всё впечатление сильно поганит.
так правку в конфигах сделай -в чем проблема .уже много инфы на счет этого выложили и все будет нормально работать .
Alien isolation?
Ну уж может перебарщивать то хватит?))
моральные уроды и педофилы ставят дизлайки...запомните !игра шедевр и супер ..у меня даже на gtx 1080 нет проблем с игрой...играю на оптимальных настройках для себя а криворукие жопоруки с виндовс сборками от всяких васей пупкиных и захламленой системой которая полна бычками от сигарет .пыли и остатками пиццы и жира от пирожков жалуються на оптимизацию..))убогие насекомые(((конами красавцы и поляки красавцы ....жду других ремейков и новых частей ...так держать.процветания и всех благ!!
Чувак , я с тобой полностью согласен , поддерживаю тебя
Хоть разрабы звёзд с неба не хватают, но всяко лучше чем что вышло с трилогей гта, такие бомжи игру делали это ппц, ещё смотришь на цену древней рдр и не понимаешь за что 50$, ленивая hd версия ладно бы игру с нуля делали как 1 мафии но нет.
Друг другу лизать очко это тема разрабов.
Вот оно реал - Анрэал 5 классная графика.Я как зашел в лес там и крутился наслаждался как оно всё живо атмосферно смотрится ощущается звук кстати тоже отличный.Дальше леса не ходил потому что моя 1060 6g не очень тянет и наверно после обновы пройду да и русскую озвучку хотелось бы дождаться.Я даже в оригинал этой игры не играл так что мне будет весьма интересненько.
Это нормально.
Если игра достойна своих оценок, то я игру оцениваю 10 из 10, мало таких шедевров выходило в последнее время. Игра просто шикарная , графика на unreal engine 5 просто великолепная, если играть на самых высоких настройках графики и в 2к, музыка, звуки сделаны качественно, саму игру расширили, это уже плюс, добавили нового контента, по поводу атмосферы , она там присутствует. Из минусов только редко бываю фризы, и мне не понравилось , то что катсцены идут в 30фпс, на пк можно было б сделать хотя б 60. Играю в 2к на ультрах + трассировка лучей+длсс 80-100 фпс, видеокарта ртх 4080 и лично меня все устраивает, игра просто шикарная. Лично мне все равно, кто что про нее будет писать, говорить, свои плюсы , минусы, хвалить или поливать грязью, хейтить, главное мне silent hill 2 remake понравился очень . Разработчики BlooberTeam молодцы, видно что старались.
АУФ!
так он опять приложился)
Возможно ГГ стал мелковат...
Вообще то СХ2 это конами, а ремейк делала вообще польская студия Блубер тим. Капком это резики
Это не capcom а конами делала // Андрей Айкон
вроде все как в оригинале
Я удивлен тому, что поляки достойно сделали ремейк, мне игра очень понравилась, но она и оставляет осадок депрессивный, раньше, в детстве, как-то не задумывался о том, что происходит в игре, просто пугался пирамидхеда)
Ни разу не пожалел, что купил игру.
Кстати, кому интересно, то послушайте, как в оригинале звучит прощальное письмо Мэри - https://youtu.be/4Tl2xZKpHWU?si=m4kM2RtFnaazUj2o
Актриса всерьез начала плакать, потому и получилось так эмоционально. В ремейке переозвучили, к сожалению)
жаль, что оптимизацию не завезли
У обзорщиков видимо в пекарне 2 видюхи 4090 стоят
игра вышла 20+ лет в зад , верх непрофессионализма оценивать сюжет, которому дофига лет и который уже оценили тогда при выходе оригинала ! выглядит мега ущербно и рофляно, тот кто делал ремейк (им честь и хвала конечно) никакого отношения к сюжету не имееют - все равно что взять рассказ какой нить старый пойти на хорошей бумаге перепечатать и неожиданно начать сюжет восхвалять отождествляя с тем кто напечатал заново 🤌 хороший ремейк это 5 из 10 максимум оценка и то в случае отсутствия фейлов тк выбирая ремейк или ремастер разрабу тут же нужно делать на 50 а то более процентов меньше чем при разработке игры новой… оценивать на 10 из 10 повторно то что вышло 20 лет в зад это тупо и смишно… журнашлю так ничего про игры и не поняли к сожалению
RE 2 и 4: "да, да, пошли мы на..."
4 вообще не хоррор. 2 с натяжкой можно назвать но до сх2 ему очень далеко по хоррорности
в каком месте сх2 хоррор? Там бояться нечего, они даже в скримеры не смогли, кого вообще можно напугать погасшей лампочкой или трясущейся стиралкой, так еще и без должного нагнетания. Прешь как танк из комнаты в комнату, а о мобах радио предупреждает заранее
Меня. Я все прохождение на очке сидел , в пол наушника. Моменты где я в штаны насрал конкретно.
-При взятие фонарика когда 4хНогий набросился
-Когда в комнату 307 вроде зашел там голос шепот чей то был
Ну еще много моментов где на пол шишки обсирался , вроде когда перепрыгиваешь окно оно резко закрывается или ветер в отеле что то такое.
Но я так каефанул знатно прям каеееф...
Когда уже эти жопорукие ублю...ки начнут патчи делать на это кусок фризящего в нулину неоптимизированного кала. С этим они видно совсем не торопятся как будто всё в порядке. Жопу только друг другу подлизывают ради хайпа и инфо шумихи.
Компьютер нормальный купил лучше, твой калькулятор 10-летней давности уже далеко не топ)
зачем тебе патчи если для тебя это кал ?
и игра полностью соответствует своим системным требованиям. так что хз что тебе там не нравится с оптимизацией.
Игра сама норм, мне зашла. А вот оптимизация очень плохая и это факт. Многие это так же подтверждают. Этому кривому в нулину куску кода ещё потребуется тонна обновлений, может тогда ещё производительность хоть немного поправят. Никуя она не соответствует. Дурачки выше пишут что на 4080 у них с ДЛСС(качество) в 1440р, то есть это уже рендер из 1080р, еле выжимает 70-80кадров, с просадками местами до 45+. И радуются ещё всё нахваливая. Где же это нормально то на видеокарте которая 100к+ стоит. То есть эти дурочки в нативе без апскейлеров не смогут даже стабильные 60 кадров получить. В чём тут хорошесть оптимизации тогда заключается? 🤦♂️
хз что там пишут выше. но согласно тестам. 3060 (которая ровно в два раза слабее чем 4080) выдает стабильные 60 кадров в 1440 на длсс баланс.
так что возможно у этих людей выше, разыгралась фантазий. ну или какие то проблемы с системой, железом. и все упирается далеко не в виюху.