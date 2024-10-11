"Возможно, это лучшая игра в жанре хоррор": создатель God of War в восторге от ремейка Silent Hill 2

Silent Hill 2 Remake - одна из самых ожидаемых игр октября, а оценки журналистов, множество положительных отзывов и немалый интерес в Steam говорит о том, что ажиотаж вокруг этой игры будет продолжаться еще долгое время.

Дэвид Яффе, создатель God of War и Twisted Metal — часто делится своими мыслями на тему новостей игровой индустрии и дебютов. В начале этой недели он сообщил, что впервые в жизни благодаря Bloober Team у него появилась возможность поиграть в Silent Hill 2. Всего через несколько часов игры Яффе признался, что ему очень понравился ремейк.

После того как он полностью ознакомился с Silent Hill 2 Remake, его впечатления стали еще лучше - создатель God of War поблагодарил Bloober Team и Konami за отличную игру. По его мнению, сейчас мы имеем дело с одной из лучших игр года и, возможно, даже с лучшим представителем жанра survival horror, когда-либо созданным.

Итак, на прохождение SILENT HILL 2 REMAKE у меня ушло 25 часов. Я с нетерпением жду возможности обсудить ее на стриме, сделать видеообзор и видео с более подробным обзором. Но позвольте мне просто сказать:



#1- Без сомнения, одна из лучших игр года. Очевидно.

#2- Возможно, лучшая игра в жанре хоррор из когда-либо созданных.

#3- Слишком затягивает.

#4- Я многого не понимаю. Возможно, дело в том, что игра кажется многослойной, глубокой и наполненной метафорами. Иначе это может быть просто «странно=страшно», что было бы отстойно. Мне нужно потратить еще немного времени на анализ.

#5- Боже, какая фантастическая игра! Спасибо BlooberTeam и Konami!

Можно только поздравить поляков из Bloober Team с таким хорошим приемом, так как ремейк обладает исключительно сильной атмосферой. А еще можно смело сказать, что с каждым днем краковские разработчики все ближе и ближе к своей цели и попаданию в высшую лигу среди разработчиков хоррор-игр.