Вышел новый трейлер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" - сразу на русском

В сети опубликовали международный трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» — экранизации Silent Hill 2. Компания «Вольга» сразу выпустила дублированную версию ролика: хоррор официально покажут в России с 22 января — на день раньше мирового проката.

По сюжету Джеймс Сандерленд получает загадочное письмо и отправляется в Сайлент Хилл на поиски своей возлюбленной. Однако некогда знакомый город ныне окутан густым туманом, в котором скрываются порождения самых жутких кошмаров. Сомневаясь в собственном рассудке, Джеймс должен любой ценой остаться в живых, чтобы спасти ту, кого любит.

Режиссером выступил Кристоф Ган, снявший первую экранизацию «Сайлент Хилл». Композитором ленты выступил Акира Ямаока, много лет сочинявший музыку к играм франшизы.

В «Возвращении в Сайлент Хилл» главного героя Джеймса Сандерленда сыграл Джереми Ирвин («Боевой конь»), Мэри и Марию — Ханна Эмили Андерсон («Пила 8»), девочку Лору — Иви Темплтон (сериал «Уэнздей»), которая ранее воплотила образ и в ремейке Silent Hill 2. В других ролях появятся Роберт Нэйрн (сериал «Властелин колец: Кольца власти»), Ив Маклин («Гнев человеческий»), Пирс Иган (сериал «Моя леди Джейн») и другие.