Вышел новый трейлер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" - сразу на русском

В сети опубликовали международный трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» — экранизации Silent Hill 2. Компания «Вольга» сразу выпустила дублированную версию ролика: хоррор официально покажут в России с 22 января — на день раньше мирового проката.
По сюжету Джеймс Сандерленд получает загадочное письмо и отправляется в Сайлент Хилл на поиски своей возлюбленной. Однако некогда знакомый город ныне окутан густым туманом, в котором скрываются порождения самых жутких кошмаров. Сомневаясь в собственном рассудке, Джеймс должен любой ценой остаться в живых, чтобы спасти ту, кого любит.
Режиссером выступил Кристоф Ган, снявший первую экранизацию «Сайлент Хилл». Композитором ленты выступил Акира Ямаока, много лет сочинявший музыку к играм франшизы.
В «Возвращении в Сайлент Хилл» главного героя Джеймса Сандерленда сыграл Джереми Ирвин («Боевой конь»), Мэри и Марию — Ханна Эмили Андерсон («Пила 8»), девочку Лору — Иви Темплтон (сериал «Уэнздей»), которая ранее воплотила образ и в ремейке Silent Hill 2. В других ролях появятся Роберт Нэйрн (сериал «Властелин колец: Кольца власти»), Ив Маклин («Гнев человеческий»), Пирс Иган (сериал «Моя леди Джейн») и другие.
Че-то вообще не зацепило...
Неправильный Джеймс И тумана маловато. Остальное все норм.
Этот Джеймс заблудился, ему в Пилу надо было.
Начало и поведение Джеймса как в новелле, его мысли о возможной биологической угрозе и в какой-то момент зацикливание на том что он в коме, вот только игра Лоры не в тему, для неё нет никакого своего Сайлент Хилла, она просто девочка, которая ищет Мэри по своим причинам и выглядит как обычный ребенок, здесь же показывают что она типа часть кошмара, ну надеюсь хоть Эдди при гибели будут мерещится собаки из его Сайлент Хилла которые преследовали его весь путь и в итоге загрызли, хотя убил его Джеймс, хотя там как-то по другому немного было и в концовке Джеймс достанет труп Мэри из заднего сиденья, посадит рядом, обнимет, нажмёт на газ и они влетят в реку, а Лора в конце прочитает то самое финальное письмо... Судя по трейлеру я сомневаюсь что фильм будет по игре, где всё не такое динамичное и экшоновое, надеюсь старик на книгу опирался, потому что если это будет очередное самодурство просто на фундаменте игры, ну тогда это писец
не знаю, пока что выглядит весьма подозрительно, но надежда есть. первая часть от этого же режиссера - понравилась