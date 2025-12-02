ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 3 676 оценок

Вышел новый трейлер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" - сразу на русском

Simple Jack Simple Jack

В сети опубликовали международный трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» — экранизации Silent Hill 2. Компания «Вольга» сразу выпустила дублированную версию ролика: хоррор официально покажут в России с 22 января — на день раньше мирового проката.

По сюжету Джеймс Сандерленд получает загадочное письмо и отправляется в Сайлент Хилл на поиски своей возлюбленной. Однако некогда знакомый город ныне окутан густым туманом, в котором скрываются порождения самых жутких кошмаров. Сомневаясь в собственном рассудке, Джеймс должен любой ценой остаться в живых, чтобы спасти ту, кого любит.

Режиссером выступил Кристоф Ган, снявший первую экранизацию «Сайлент Хилл». Композитором ленты выступил Акира Ямаока, много лет сочинявший музыку к играм франшизы.

В «Возвращении в Сайлент Хилл» главного героя Джеймса Сандерленда сыграл Джереми Ирвин («Боевой конь»), Мэри и Марию — Ханна Эмили Андерсон («Пила 8»), девочку Лору — Иви Темплтон (сериал «Уэнздей»), которая ранее воплотила образ и в ремейке Silent Hill 2. В других ролях появятся Роберт Нэйрн (сериал «Властелин колец: Кольца власти»), Ив Маклин («Гнев человеческий»), Пирс Иган (сериал «Моя леди Джейн») и другие.

21
5
Комментарии:  5
Anomander Reyk

Че-то вообще не зацепило...

9
Каприз888

Неправильный Джеймс И тумана маловато. Остальное все норм.

3
ant 36436

Этот Джеймс заблудился, ему в Пилу надо было.

Patrick_Leon

Начало и поведение Джеймса как в новелле, его мысли о возможной биологической угрозе и в какой-то момент зацикливание на том что он в коме, вот только игра Лоры не в тему, для неё нет никакого своего Сайлент Хилла, она просто девочка, которая ищет Мэри по своим причинам и выглядит как обычный ребенок, здесь же показывают что она типа часть кошмара, ну надеюсь хоть Эдди при гибели будут мерещится собаки из его Сайлент Хилла которые преследовали его весь путь и в итоге загрызли, хотя убил его Джеймс, хотя там как-то по другому немного было и в концовке Джеймс достанет труп Мэри из заднего сиденья, посадит рядом, обнимет, нажмёт на газ и они влетят в реку, а Лора в конце прочитает то самое финальное письмо... Судя по трейлеру я сомневаюсь что фильм будет по игре, где всё не такое динамичное и экшоновое, надеюсь старик на книгу опирался, потому что если это будет очередное самодурство просто на фундаменте игры, ну тогда это писец

3
Искусственный интеллeкт

не знаю, пока что выглядит весьма подозрительно, но надежда есть. первая часть от этого же режиссера - понравилась

3