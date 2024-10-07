Высокие оценки критиков и игроков вывели ремейк Silent Hill 2 на второе место в списке самых продаваемых игр Steam

До релиза стандартного издания ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami остается меньше суток, но похоже что разработчикам удалось заинтересовать аудиторию.

На фоне крайне высоких оценок от игроков в магазине (96% обзоров из 3537 положительные) и не менее высоких оценок критиков (87 баллов на Metacritic), ремейку удалось за счет предзаказов подняться на второе место в списке самых продаваемых игр Steam, из платных игр уступив лишь Dragon Ball: Sparking! Zero и обойдя ряд сильных конкурентов.

Список самых продаваемых игр Steam на данный момент:

DRAGON BALL: Sparking! ZERO SILENT HILL 2 EA SPORTS FC™ 25 Diablo® IV Steam Deck Warhammer 40,000: Space Marine 2 Black Myth: Wukong Metaphor: ReFantazio Rust Hearts of Iron IV

Общий релиз ремейка Silent Hill 2 состоится на PC и PS5 уже завтра. Владельцам Deluxe-издания игра уже доступна.