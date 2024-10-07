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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 464 оценки

Высокие оценки критиков и игроков вывели ремейк Silent Hill 2 на второе место в списке самых продаваемых игр Steam

AceTheKing
Новости

До релиза стандартного издания ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami остается меньше суток, но похоже что разработчикам удалось заинтересовать аудиторию.

На фоне крайне высоких оценок от игроков в магазине (96% обзоров из 3537 положительные) и не менее высоких оценок критиков (87 баллов на Metacritic), ремейку удалось за счет предзаказов подняться на второе место в списке самых продаваемых игр Steam, из платных игр уступив лишь Dragon Ball: Sparking! Zero и обойдя ряд сильных конкурентов.

Список самых продаваемых игр Steam на данный момент:

  1. DRAGON BALL: Sparking! ZERO
  2. SILENT HILL 2
  3. EA SPORTS FC™ 25
  4. Diablo® IV
  5. Steam Deck
  6. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  7. Black Myth: Wukong
  8. Metaphor: ReFantazio
  9. Rust
  10. Hearts of Iron IV

Общий релиз ремейка Silent Hill 2 состоится на PC и PS5 уже завтра. Владельцам Deluxe-издания игра уже доступна.

51
67
Комментарии: 67
Ваш комментарий
Madiark

Хорошей игре хорошие продажи

34
Roayal cat

А где все эти которые по сто сообщений в теме плодили о том какой лютый кал всех ожидает, ау вы гдееее?

11
RickeyIMBA Roayal cat

ну как бы игру еще патчить и патчить, RTX у которого нету настроек никаких, генерация кадров которой нету, драйвера которых нету, статеры которые есть практически на любом конфиге, крч все приколы анрила 5 собрались, а так да игра очень атмосферная и на хардкоре играть очень интересно, детализация либо на уровне с алан вейком вторым либо даже лучше, работа со светом с RTX точно не хуже

10
ckott4 RickeyIMBA

опять уе5 что ли?

1
Stasonich_spb RickeyIMBA

Кому на фпски наяривать,а кому то просто играть,но на скромных настройках.

-3
CAN I HABE PIZZA PLS Roayal cat

Я здесь. Блуберы ещё ни одной игры хорошей не сделали. С чего бы такой быть СХ? Про отсутствие оптимизации у их игр я уж упоминать не буду в этот раз.

-3
Onisus

Игра действительно захватывающая и атмосферная.
Разработчики молодцы, постарались на совесть.

24
SERGEY-SP

Игра 100 из 100!топ

6
Freund Benno SERGEY-SP

Какая банальная цифровая оценка, сейчас более прогрессивная шкала есть, что бы реально отделить средняк от хороших игр, оценивают по 237 бальной системе. Ремейк сайлент хилла 2 смело забирает 214 баллов из 237. Это шутка если что

-1
MrDork

Отличный пример что норм играм денува не нужна

22
Бэтмен из Блавикена

Как говорится, нормально делай - нормально будет

11
TastelessGerman

Оказывается можно и без дерьмувы хорошо продавать игры. А представьте на сколько сильно упала бы производительность, если бы они добавили эту тормозящую защиту.

9
CAN I HABE PIZZA PLS

Она и так валяется - это ж игра от Блуберов

-5
Stas776

Примерно на 0-2%, ага

-3
TastelessGerman Stas776

Нет, примерно на процентов 20-40.

-1
Дроникс

Дак я и говорю где эти лицензионщики которые против пиратства?Сразу попрятались!

0
kolinmah

Официальный римейк SH2 просто не мог быть провальным. Конами посмотрели на Капком и тоже так захотели)

5
CAN I HABE PIZZA PLS

Серия СХ всегда уныло плелась за Резиком. С выходом ремейков ничего не изменилось.

-4
kolinmah CAN I HABE PIZZA PLS

У СХ своя аудитория. Она более нишевая)

0
Dmitro0_0

Если бы эта игра была оригинальной, то стала бы игрой года.

4
ГАЗ-М20

Начал проходить и по первым впечатлениям - играется очень приятно, мир красивый и интересный, радует, что большинство игравших подольше хвалят игру, значит и дальше все в игре будет норм.

3
Денис Сидоров 5

Пзд шляпа какая то на 1 месте, это вообще можно игрой назвать?)))))Капец меняется поколение.....

2
Dmitro0_0

Оригинальная игра входила в рейтинги лучших игр всех времён. Это лучший психологический хоррор не только среди игр, но и вообще. Ну ещё резик первый, хоть он и получил в своё время оценки ниже. Музыка, сюжет, гнетущие декорации. Вот боевка была скучная, благо в ремейке ее переработали.

-5
SULIK 712 Dmitro0_0

тебе про dragon ball сказали)

0
Dmitro0_0 SULIK 712

А тебе про GTA5 сказали? К чему это? Не понимаю я зумерских шуточек, старый стал.

-5
Лидер X

Это анимешники, бич нашего времени

0
SULIK 712 Dmitro0_0

какие шуточки?Чел которому ты ответил -он написал на первом месте шляпа какая-то,он имел ввиду драгон бол,который в посте указан на первом месте.А ты я так понимаю про сайлент хилл подумал.И если что-про зумерские шуточки,это ты скорее всего ошибся,скорее ты зумер для меня) 1985

1
Jeliya Jam

смотрите, не разочаруйтесь

1
DemandingRufus

На первом месте DRAGON BALL, который имеет графику двадцатилетней давности, но лучше всего имеет кошельки мам фанатов. 8-9 должно быть лет, чтобы в это играть и кайфовать.

0
Пользователь ВКонтакте

Пиратка вчера вышла😆 // Олег Анатольевич

0
Пользователь ВКонтакте

До твоей пиратки уже пол игры прошли)) // Константин Игоревич

0
tvorog8088

Про онлайн то чего никто не говорит, какой он сейчас?

А это всё относительные цифры.

0
Your Hair is Beautiful

Пиковый - около 9 тысяч людей. В 3 раза меньше, чем у ремейка "Деда под спайсом" с его 30 тысяч, который EA посчитали провалом, и в 17 раз меньше пикового онлайна ремейка четвертого "Обителя зла".

-2
Freund Benno Your Hair is Beautiful

еще не релиз, что ты там сравниваешь

13
Ardolon Your Hair is Beautiful

Надо будет завтра глянуть, лично я бы не стал переплачивать ради двух убогих шляп и раннего доступа.

4
Freund Benno Ardolon

А ради 3-х шляп?

0
Ardolon Freund Benno

Могли бы добавить костюмы главных героев из других частей, тут я бы ещё мог понять, но эти шляпы неуместно смотрятся, разве что проходить на концовку с собакой.

3
Павел Бородкин

Тоже очень зашла,вчера прям оторваться не мог,но оптимизацию надо подтянуть.Ладно там ещё просадки,но фризы/статеры/микрофризы - очень сильно напрягают хоть и не часто,играю на максимальных настройках в 2к с лучами и ДЛСС.

0
Пользователь ВКонтакте

Уже пиратку все качнули // Роман Бондарь

0
Vladislav Eduardovich

оптимизация в игре лютый кал, сам геймплей уровня 2015 года

0
Rimasted

Как говорят некоторые фанаты Silent Hill: "В Silent Hill никогда не было хорошего геймплея, поэтому нефиг начинать". По крайне мере такой вывод я сделал, когда смотрел стримы и там часто обсуждали трейлеры ремейка Silent Hill 2.

0
XOJIODHbIU

У Homecoming и Downpour было по 800 тысяч копий на консолях, обе добил в этом году + тени проклятых)

0
ghoul22222berserk

анимации сырые а так норм

-1
bohdan2015

Начинайте сразу на макс. сложности/без подсказок. А то когда всё помечается на карте метками не так интересно) Вначале и так ограниченная карта, много чего закрыто, можно и запомнить)

-7
Unicorling

И играть лучше на бананах, лучше сразу с завязанными глазами

19
caliskan

Очень интересно по 10 ударов на каждого врага тратить и помирать от 3 тычек

14
жифорсник

Там даже на среднем сложно

1
Денис Сидоров 5 жифорсник

Легко там на среднем, сейчас в больнице уже 18 банок бояры и 7 шприцов патронов правда маловато

0
Stas776

Чтобы попасть в ту же ловушку, что в и оригинале, где с макс сложностью боёв игра становилась почти непроходима?

0
NatanieLzZ

Не ожидал, что press w to win так много кому понравится

-10
BENDJI

В игре буквально нет ни одного QTE момента. Тебя там спокойно первый же монстр может убить на последней сложности.

0
NatanieLzZ BENDJI

я был бы рад, если бы в игре хотя бы qte были, а то жать час, а на большее меня не хватило, кнопку вперед мне не понравилось, палец затек. Жмешь вперед, сохраняешься у красного квадрата, жмешь вперед, сохраняешься у красного квадрата, жмешь вперед, сохраняешься у красного квадрата.. очень интересный геймплей. А да, закликать моба на лкм было еще

-4
Sinmax NatanieLzZ

во-первых, они там есть, а во-вторых, у тебя кажись не палец затёк, а мозг, жиром)

1
NatanieLzZ Sinmax

описал геймплей как есть.

0
Лидер X

Убийца вейка 2, хотя походу вейк этот слизанный хилс

-12
ka27

Да Alan Woke 2 и любой старый Сайлент Хилл убьёт :) что там убивать то ? скучную бродилку, как у нового Alone in the dark ?

0