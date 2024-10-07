Высокие оценки критиков и игроков вывели ремейк Silent Hill 2 на второе место в списке самых продаваемых игр Steam

До релиза стандартного издания ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team и Konami остается меньше суток, но похоже что разработчикам удалось заинтересовать аудиторию.
На фоне крайне высоких оценок от игроков в магазине (96% обзоров из 3537 положительные) и не менее высоких оценок критиков (87 баллов на Metacritic), ремейку удалось за счет предзаказов подняться на второе место в списке самых продаваемых игр Steam, из платных игр уступив лишь Dragon Ball: Sparking! Zero и обойдя ряд сильных конкурентов.
Список самых продаваемых игр Steam на данный момент:
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO
- SILENT HILL 2
- EA SPORTS FC™ 25
- Diablo® IV
- Steam Deck
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Black Myth: Wukong
- Metaphor: ReFantazio
- Rust
- Hearts of Iron IV
Общий релиз ремейка Silent Hill 2 состоится на PC и PS5 уже завтра. Владельцам Deluxe-издания игра уже доступна.
Хорошей игре хорошие продажи
А где все эти которые по сто сообщений в теме плодили о том какой лютый кал всех ожидает, ау вы гдееее?
ну как бы игру еще патчить и патчить, RTX у которого нету настроек никаких, генерация кадров которой нету, драйвера которых нету, статеры которые есть практически на любом конфиге, крч все приколы анрила 5 собрались, а так да игра очень атмосферная и на хардкоре играть очень интересно, детализация либо на уровне с алан вейком вторым либо даже лучше, работа со светом с RTX точно не хуже
опять уе5 что ли?
Кому на фпски наяривать,а кому то просто играть,но на скромных настройках.
Я здесь. Блуберы ещё ни одной игры хорошей не сделали. С чего бы такой быть СХ? Про отсутствие оптимизации у их игр я уж упоминать не буду в этот раз.
Игра действительно захватывающая и атмосферная.
Разработчики молодцы, постарались на совесть.
Игра 100 из 100!топ
Какая банальная цифровая оценка, сейчас более прогрессивная шкала есть, что бы реально отделить средняк от хороших игр, оценивают по 237 бальной системе. Ремейк сайлент хилла 2 смело забирает 214 баллов из 237. Это шутка если что
Отличный пример что норм играм денува не нужна
Как говорится, нормально делай - нормально будет
Оказывается можно и без дерьмувы хорошо продавать игры. А представьте на сколько сильно упала бы производительность, если бы они добавили эту тормозящую защиту.
Она и так валяется - это ж игра от Блуберов
Примерно на 0-2%, ага
Нет, примерно на процентов 20-40.
Дак я и говорю где эти лицензионщики которые против пиратства?Сразу попрятались!
Официальный римейк SH2 просто не мог быть провальным. Конами посмотрели на Капком и тоже так захотели)
Серия СХ всегда уныло плелась за Резиком. С выходом ремейков ничего не изменилось.
У СХ своя аудитория. Она более нишевая)
Если бы эта игра была оригинальной, то стала бы игрой года.
Начал проходить и по первым впечатлениям - играется очень приятно, мир красивый и интересный, радует, что большинство игравших подольше хвалят игру, значит и дальше все в игре будет норм.
Пзд шляпа какая то на 1 месте, это вообще можно игрой назвать?)))))Капец меняется поколение.....
Оригинальная игра входила в рейтинги лучших игр всех времён. Это лучший психологический хоррор не только среди игр, но и вообще. Ну ещё резик первый, хоть он и получил в своё время оценки ниже. Музыка, сюжет, гнетущие декорации. Вот боевка была скучная, благо в ремейке ее переработали.
тебе про dragon ball сказали)
А тебе про GTA5 сказали? К чему это? Не понимаю я зумерских шуточек, старый стал.
Это анимешники, бич нашего времени
какие шуточки?Чел которому ты ответил -он написал на первом месте шляпа какая-то,он имел ввиду драгон бол,который в посте указан на первом месте.А ты я так понимаю про сайлент хилл подумал.И если что-про зумерские шуточки,это ты скорее всего ошибся,скорее ты зумер для меня) 1985
смотрите, не разочаруйтесь
На первом месте DRAGON BALL, который имеет графику двадцатилетней давности, но лучше всего имеет кошельки мам фанатов. 8-9 должно быть лет, чтобы в это играть и кайфовать.
Пиратка вчера вышла😆 // Олег Анатольевич
До твоей пиратки уже пол игры прошли)) // Константин Игоревич
Про онлайн то чего никто не говорит, какой он сейчас?
А это всё относительные цифры.
Пиковый - около 9 тысяч людей. В 3 раза меньше, чем у ремейка "Деда под спайсом" с его 30 тысяч, который EA посчитали провалом, и в 17 раз меньше пикового онлайна ремейка четвертого "Обителя зла".
еще не релиз, что ты там сравниваешь
Надо будет завтра глянуть, лично я бы не стал переплачивать ради двух убогих шляп и раннего доступа.
А ради 3-х шляп?
Могли бы добавить костюмы главных героев из других частей, тут я бы ещё мог понять, но эти шляпы неуместно смотрятся, разве что проходить на концовку с собакой.
Тоже очень зашла,вчера прям оторваться не мог,но оптимизацию надо подтянуть.Ладно там ещё просадки,но фризы/статеры/микрофризы - очень сильно напрягают хоть и не часто,играю на максимальных настройках в 2к с лучами и ДЛСС.
Уже пиратку все качнули // Роман Бондарь
оптимизация в игре лютый кал, сам геймплей уровня 2015 года
Как говорят некоторые фанаты Silent Hill: "В Silent Hill никогда не было хорошего геймплея, поэтому нефиг начинать". По крайне мере такой вывод я сделал, когда смотрел стримы и там часто обсуждали трейлеры ремейка Silent Hill 2.
У Homecoming и Downpour было по 800 тысяч копий на консолях, обе добил в этом году + тени проклятых)
анимации сырые а так норм
Начинайте сразу на макс. сложности/без подсказок. А то когда всё помечается на карте метками не так интересно) Вначале и так ограниченная карта, много чего закрыто, можно и запомнить)
И играть лучше на бананах, лучше сразу с завязанными глазами
Очень интересно по 10 ударов на каждого врага тратить и помирать от 3 тычек
Там даже на среднем сложно
Легко там на среднем, сейчас в больнице уже 18 банок бояры и 7 шприцов патронов правда маловато
Чтобы попасть в ту же ловушку, что в и оригинале, где с макс сложностью боёв игра становилась почти непроходима?
Не ожидал, что press w to win так много кому понравится
В игре буквально нет ни одного QTE момента. Тебя там спокойно первый же монстр может убить на последней сложности.
я был бы рад, если бы в игре хотя бы qte были, а то жать час, а на большее меня не хватило, кнопку вперед мне не понравилось, палец затек. Жмешь вперед, сохраняешься у красного квадрата, жмешь вперед, сохраняешься у красного квадрата, жмешь вперед, сохраняешься у красного квадрата.. очень интересный геймплей. А да, закликать моба на лкм было еще
во-первых, они там есть, а во-вторых, у тебя кажись не палец затёк, а мозг, жиром)
описал геймплей как есть.
Убийца вейка 2, хотя походу вейк этот слизанный хилс
Да Alan Woke 2 и любой старый Сайлент Хилл убьёт :) что там убивать то ? скучную бродилку, как у нового Alone in the dark ?