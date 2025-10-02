Задержка с выпуском исправлений для Silent Hill 2 на PS5 Pro произошла из-за Konami

Исправления, которые планировалось внести в Silent Hill 2 при запуске на PS5 Pro, оказались в руках Konami, а не Bloober Team. На вопрос об оптимизации на PS5 Pro разработчик ответил, что «вопросами публикации занимается Konami», намекнув, что больше не имеет отношения к исправлениям.

Ранее, в мае, польские разработчиик заявили, что «работают с издателем над решением и поделятся более подробной информацией, как только таковая появится». Теперь они перенаправляют соответствующие запросы на Konami.

Silent Hill 2 была отмечена как игра с улучшенной поддержкой PS5 Pro при запуске, но наряду с такими играми, как Silent Hill F и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, на обновленной консоли она работает хуже. Проблема заключается в том, что на PS5 Pro присутствует «мерцающий» эффект, мешающий играть. Из-за этих проблем некоторые пользователи PS5 Pro высказывают недовольство тем, что им пришлось заплатить больше за систему, на которой некоторые игры работают хуже, чем на базовой PS5.