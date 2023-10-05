Арт-директор Silent Hill 3 похвалил фанатов за то, что они заметили жуткие детали, скрывавшиеся в течение 20 лет ©

Пока ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team еще не выпущен, есть немало людей, которые по-прежнему с удовольствием играют и переигрывают старые игры серии. Достаточно посмотреть, что спустя более 20 лет после выхода Silent Hill 3 наконец-то раскрыт один из самых безумных секретов игры.

В сообщении, опубликованном в минувшую субботу в Twitter, аккаунт Silent Hill Fact Hub рассказал поклонникам хоррор-франшизы от Konami о небывалом открытии: шланг, подсоединенный к ванне, с помощью которой осуществляется переход между мирами в Центре Хиллтопа, обладает не самым приятным происхождением.

Как показано в ролике, для этого достаточно следовать подсказкам, оставленным разработчиками, чтобы спустя два десятилетия обнаружить, что ванна, найденная в игре Silent Hill 3, связана с трупом, покрытым струпьями, который лежит в дверях той же комнаты. Хуже того? В душевой комнате тоже используется тот же самый "импровизированный бак для воды".

Но самое интересное в этой истории то, что твит привлек внимание Масахиро Ито, художника-постановщика Silent Hill 3 и создателя главного злодея франшизы - Пирамидоголового. В ответном сообщении арт-директор поблагодарил сообщество за то, что оно наконец-то заметило связь со зловещей сантехникой.

Я построил комнату. Наконец-то кто-то обратил внимание на эти окровавленные шланги. В этой игре еще больше неизвестных деталей. Прошло 20 лет. Я совсем забыл о кровавых шлангах".

Это наглядно показывает, насколько детально прорабатывается каждая часть Silent Hill. Остается только догадываться, насколько тщательно будут проработаны миры грядущих релизов, как это делал Ито в классических играх. Впрочем, он ведь работает над ремейком вместе с Bloober Team, так что увидим.

В преддверии Хэллоуина поклонники по всему миру будут держать ухо востро, чтобы не пропустить никаких событий, связанных с триумфальным возвращением легендарной серии ужасов от Konami.