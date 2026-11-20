Энтузиаст Lorean The Gamer, известный созданием впечатляющего ПК-порта P.T., в настоящее время работает над фанатским ремастером Silent Hill 3. Проект получил название Silent Hill 3 Modernized и предложит не только значительно улучшенную графику, но и множество новых игровых возможностей.

В основу ремастера легли технологии движка, который автор ранее использовал при переносе P.T. на персональные компьютеры. Благодаря этому оригинальная Silent Hill 3 получит масштабную модернизацию, затрагивающую как визуальную составляющую, так и игровой процесс.

Одним из наиболее значительных нововведений станет полностью переработанная система освещения. Silent Hill 3 Modernized предложит трассировку путей (Path Tracing), тени и отражения с трассировкой лучей, а также непрямое освещение с учётом отражённого света. Кроме того, разработчик подготовил улучшенные текстуры с детализацией до четырёх раз выше оригинальной. Игра сможет работать в разрешении вплоть до 4K и получит поддержку технологии масштабирования NVIDIA DLSS.

Серьёзные изменения коснутся и системы камеры. Игрокам станет доступен современный ракурс из-за плеча главной героини, позволяющий наблюдать за происходящим с более привычной для современных хорроров перспективы. При этом поклонники классического исполнения смогут сохранить фиксированные ракурсы камеры из оригинальной игры. Дополнительно предусмотрен совершенно новый режим с видом от первого лица.

Управление и боевая система также подвергнутся значительной переработке. Появится свободное прицеливание с экранным перекрестием, а интерфейс начнёт отображать количество боеприпасов. Игроки смогут быстрее выбирать оружие и перезаряжать его. Ближний бой получит рывки, улучшенную работу ног и дополнительные движения, позволяющие точнее наносить удары по противникам. Также появится возможность фиксировать прицел на врагах. На ПК эта функция будет работать с оружием ближнего боя, а при использовании контроллера — с любым вооружением.

Помимо этого, автор добавит добивающие приёмы и новые реакции противников на попадания. Удары станут ощущаться более весомыми благодаря переработанным звуковым эффектам столкновений. Все эти изменения призваны сделать сражения более реалистичными и увлекательными.

Ещё одним нововведением станет полноценный фоторежим, позволяющий создавать снимки с эффектом глубины резкости и различными фильтрами. Изменения затронут и меню игры. При первом запуске пользователи смогут выбрать между режимами Modern Game и Original Game. При этом каждое новое улучшение разрешат включать или отключать отдельно.

Таким образом, игроки смогут самостоятельно комбинировать классические и современные элементы. Например, можно будет оставить оригинальную фиксированную камеру, но использовать переработанную боевую систему. При желании все нововведения можно полностью отключить, вернув игровой процесс к первоначальному варианту.

Кроме того, Silent Hill 3 Modernized получит поддержку 14 языков, что позволит ознакомиться с проектом более широкой международной аудитории.

На данный момент разработчик не объявил даже приблизительные сроки выхода Silent Hill 3 Modernized. Тем временем ознакомиться с особенностями фанатского ремастера можно в представленном видеоролике, демонстрирующем обновлённую графику и игровые механики.