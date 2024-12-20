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Silent Hill 3 23.05.2003
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.9 774 оценки

Инсайдер: ремейки Silent Hill и Silent Hill 3 от Bloober Team уже находятся в разработке

AceTheKing
Новости

Один из инсайдеров сообщает о том, что ремейк Silent Hill 3 от Bloober Team уже находится в разработке.

По словам инсайдера, ремейк третьей части проходит под кодовым названием "Проект H". Он будет выполнен в стиле ремейка Silent Hill 2, но больше сосредоточен на Survival Horror элементах. Сообщается, что ремейк будет иметь сильное повествование. Инсайдер сообщил, что Konami хочет сделать франшизу Silent Hill большой и значимой.

Так же сообщается, что помимо "Проекта H" в разработке у Bloober Team так же находится "Проект G", известно, что на момент получения информации о нем он уже был на стадии концепции. Предполагаются, что оба эти проекта связаны и выйдут друг за другом (в алфавитном порядке). Пользователи считают, что "Проект G" - это ремейк оригинальной Silent Hill, который выйдет перед Silent Hill 3, что было бы логично, учитывая сильную сюжетную взаимосвязь двух игр.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Alex Spector

Ну так и Ориджин тоже тогда нужно со временем ремейкнуть. Также ведь взаимосвязь имеет.

2
ГАЗ-М20

Ориджинс не оригинальная часть, а необязательный приквел, который делала малоизвестная посторонняя студия, никто его ремейком заниматься не будет, дай бог чтобы оставшиеся 3 каноничные части до ума довели. К тому же в отличие от первой части Ориджинс все еще вполне неплохо играется, она устарела, но не так безнадежно, как игра 1999 года.

1
Kenn1y

Отлично, как раз не прошёл оригинал, не смотря на то, что те же модели хорошие, все же игре уже нужен ремейк.

2
Пользователь ВКонтакте

Едва ли им хватит смелости вернуть оригинальных монстров из японской версии: https://www.silenthillmemories.net/sh1/differences_en.htm#Retail_Version_Differences // Игорь Сергеев

1
Пользователь ВКонтакте

Вот на хрена 3й? Если есть 1й! Игроки не игравшие первую часть, ни хрена не поймут о чем третья. Если это инфа правда, то это хреновый ход. // Кот Феликс

0
YanDesu

так написали же что скорее всего ВОЗМОЖНО выйдет сначала сх1 под кодовым название проект G и выйдут они параллельно рядом

2
koenigsegg22

Кто фанат SH, поиграл на эмулятор DS. И не надо тут про устаревшее писать.

0
Пользователь ВКонтакте

Так для этого ремейки 1 и 3 части делают // Тимур Амирзянов

0
ГАЗ-М20

Блуберы, похоже, нашли свою нишу. Если качество ремейков не упадет, то почему бы и нет. Первая часть давно нуждается в ремейке, многие называют ее самой жуткой и значимой частью серии, даже несмотря на всю популярность второй. А вот третья часть хорошо сохранилась, там даже графика до сих пор выглядит прилично, не знаю, стоит ли им тратить на нее время. А вообще франшизе сейчас нужны новые части больше, чем ремейки старых.

0
Гомер11

Только Silent Hill 1999 года, только хардкор!

0