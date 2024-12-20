Инсайдер: ремейки Silent Hill и Silent Hill 3 от Bloober Team уже находятся в разработке

Один из инсайдеров сообщает о том, что ремейк Silent Hill 3 от Bloober Team уже находится в разработке.

По словам инсайдера, ремейк третьей части проходит под кодовым названием "Проект H". Он будет выполнен в стиле ремейка Silent Hill 2, но больше сосредоточен на Survival Horror элементах. Сообщается, что ремейк будет иметь сильное повествование. Инсайдер сообщил, что Konami хочет сделать франшизу Silent Hill большой и значимой.

Так же сообщается, что помимо "Проекта H" в разработке у Bloober Team так же находится "Проект G", известно, что на момент получения информации о нем он уже был на стадии концепции. Предполагаются, что оба эти проекта связаны и выйдут друг за другом (в алфавитном порядке). Пользователи считают, что "Проект G" - это ремейк оригинальной Silent Hill, который выйдет перед Silent Hill 3, что было бы логично, учитывая сильную сюжетную взаимосвязь двух игр.