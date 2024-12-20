Инсайдер: ремейки Silent Hill и Silent Hill 3 от Bloober Team уже находятся в разработке

Один из инсайдеров сообщает о том, что ремейк Silent Hill 3 от Bloober Team уже находится в разработке.
По словам инсайдера, ремейк третьей части проходит под кодовым названием "Проект H". Он будет выполнен в стиле ремейка Silent Hill 2, но больше сосредоточен на Survival Horror элементах. Сообщается, что ремейк будет иметь сильное повествование. Инсайдер сообщил, что Konami хочет сделать франшизу Silent Hill большой и значимой.
Так же сообщается, что помимо "Проекта H" в разработке у Bloober Team так же находится "Проект G", известно, что на момент получения информации о нем он уже был на стадии концепции. Предполагаются, что оба эти проекта связаны и выйдут друг за другом (в алфавитном порядке). Пользователи считают, что "Проект G" - это ремейк оригинальной Silent Hill, который выйдет перед Silent Hill 3, что было бы логично, учитывая сильную сюжетную взаимосвязь двух игр.
Ну так и Ориджин тоже тогда нужно со временем ремейкнуть. Также ведь взаимосвязь имеет.
Ориджинс не оригинальная часть, а необязательный приквел, который делала малоизвестная посторонняя студия, никто его ремейком заниматься не будет, дай бог чтобы оставшиеся 3 каноничные части до ума довели. К тому же в отличие от первой части Ориджинс все еще вполне неплохо играется, она устарела, но не так безнадежно, как игра 1999 года.
Отлично, как раз не прошёл оригинал, не смотря на то, что те же модели хорошие, все же игре уже нужен ремейк.
Едва ли им хватит смелости вернуть оригинальных монстров из японской версии: https://www.silenthillmemories.net/sh1/differences_en.htm#Retail_Version_Differences // Игорь Сергеев
Вот на хрена 3й? Если есть 1й! Игроки не игравшие первую часть, ни хрена не поймут о чем третья. Если это инфа правда, то это хреновый ход. // Кот Феликс
так написали же что скорее всего ВОЗМОЖНО выйдет сначала сх1 под кодовым название проект G и выйдут они параллельно рядом
Кто фанат SH, поиграл на эмулятор DS. И не надо тут про устаревшее писать.
Так для этого ремейки 1 и 3 части делают // Тимур Амирзянов
Блуберы, похоже, нашли свою нишу. Если качество ремейков не упадет, то почему бы и нет. Первая часть давно нуждается в ремейке, многие называют ее самой жуткой и значимой частью серии, даже несмотря на всю популярность второй. А вот третья часть хорошо сохранилась, там даже графика до сих пор выглядит прилично, не знаю, стоит ли им тратить на нее время. А вообще франшизе сейчас нужны новые части больше, чем ремейки старых.
Только Silent Hill 1999 года, только хардкор!