Модель Эшли из ремейка Resident Evil 4 хотела бы сыграть Хизер в ремейке Silent Hill 3 - Масахиро Ито уже отреагировал

Косплеерша Peach Milky, которая подарила свою внешность Эшли в недавнем ремейке Resident Evil 4, обратилась к компании Konami: она хотела бы принять участие в разработке еще одного ремейка классического хоррора и предложила японскому издателю сыграть Хизер в ремейке Silent Hill 3, если он когда-нибудь состоится.
На данный момент неизвестно обратится ли Konami к услугам модели. Однако на это предложение уже отреагировал Масахиро Ито, концепт-художник, который принимал участие в создании ремейка Silent Hill 2:
Вы очень привлекательны и очень привлекательны...Если это произойдет, возможно нам придется внести небольшие изменения в 3D-модель, чтобы вы стали больше похожи на Хизер.
Ремейк Silent Hill 2 вышел на PC и PS5 8 октября. Планируются ли ремейки других частей франшизы - на данный момент неизвестно, но фанаты уже просят Konami заняться их разработкой:
Nani?
И еще очень привлекательны?
Вы очень даже еще привлекательны
А я ?
Вы очень привлекательны и очень привлекательны...Если это произойдет, возможно нам придется внести небольшие изменения в 3D-модель, чтобы вы стали выглядеть хуже.*
Так японец же. Таких там большая часть страны.
а в какой стране больше хейтеров?
В Польше.
Она для модели Алессы подойдёт. Обгоревшей. Подкопчёной.
Может лучше в ней изменения произвести что бы она стала похожа на Хизер.
подходит)
Пич Милки дала пропорции тела для модели Эшли . Лицо Эшли совершенно от другой девушки .
Ну, а что? Будет неплохо. // Назар Асаншоев
залупа 3 часть давай ремейк 1 части
Вначале пусть ремейк 1-й части сделают, она лучшая из всех!