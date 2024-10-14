Модель Эшли из ремейка Resident Evil 4 хотела бы сыграть Хизер в ремейке Silent Hill 3 - Масахиро Ито уже отреагировал

Косплеерша Peach Milky, которая подарила свою внешность Эшли в недавнем ремейке Resident Evil 4, обратилась к компании Konami: она хотела бы принять участие в разработке еще одного ремейка классического хоррора и предложила японскому издателю сыграть Хизер в ремейке Silent Hill 3, если он когда-нибудь состоится.

На данный момент неизвестно обратится ли Konami к услугам модели. Однако на это предложение уже отреагировал Масахиро Ито, концепт-художник, который принимал участие в создании ремейка Silent Hill 2:

Вы очень привлекательны и очень привлекательны...Если это произойдет, возможно нам придется внести небольшие изменения в 3D-модель, чтобы вы стали больше похожи на Хизер.

Ремейк Silent Hill 2 вышел на PC и PS5 8 октября. Планируются ли ремейки других частей франшизы - на данный момент неизвестно, но фанаты уже просят Konami заняться их разработкой: