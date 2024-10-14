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Silent Hill 3 23.05.2003
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.9 750 оценок

Модель Эшли из ремейка Resident Evil 4 хотела бы сыграть Хизер в ремейке Silent Hill 3 - Масахиро Ито уже отреагировал

AceTheKing
Новости

Косплеерша Peach Milky, которая подарила свою внешность Эшли в недавнем ремейке Resident Evil 4, обратилась к компании Konami: она хотела бы принять участие в разработке еще одного ремейка классического хоррора и предложила японскому издателю сыграть Хизер в ремейке Silent Hill 3, если он когда-нибудь состоится.

На данный момент неизвестно обратится ли Konami к услугам модели. Однако на это предложение уже отреагировал Масахиро Ито, концепт-художник, который принимал участие в создании ремейка Silent Hill 2:

Вы очень привлекательны и очень привлекательны...Если это произойдет, возможно нам придется внести небольшие изменения в 3D-модель, чтобы вы стали больше похожи на Хизер.

Ремейк Silent Hill 2 вышел на PC и PS5 8 октября. Планируются ли ремейки других частей франшизы - на данный момент неизвестно, но фанаты уже просят Konami заняться их разработкой:

Геймеры требуют от Konami и Bloober Team выпустить ремейки первой Silent Hill и Silent Hill 3
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
shit again
Вы очень привлекательны и очень привлекательны

Nani?

5
JackReacher
Вы очень привлекательны и очень привлекательны.

И еще очень привлекательны?

5
aktivnyy gomes

Вы очень даже еще привлекательны

0
Hall_1920 aktivnyy gomes

А я ?

0
Tommy.

Вы очень привлекательны и очень привлекательны...Если это произойдет, возможно нам придется внести небольшие изменения в 3D-модель, чтобы вы стали выглядеть хуже.*

4
Диванный Боец
Вы очень привлекательны и очень привлекательны...Если это произойдет, возможно нам придется внести небольшие изменения в 3D-модель, чтобы вы стали больше похожи на Хизер.
1
Sider999

Так японец же. Таких там большая часть страны.

0
аctive Sider999

а в какой стране больше хейтеров?

0
Wing42 аctive

В Польше.

1
аctive Wing42
0
Sider999

Она для модели Алессы подойдёт. Обгоревшей. Подкопчёной.

0
tvorog8088

Может лучше в ней изменения произвести что бы она стала похожа на Хизер.

0
жифорсник

подходит)

0
gloccc

Пич Милки дала пропорции тела для модели Эшли . Лицо Эшли совершенно от другой девушки .

0
Пользователь ВКонтакте

Ну, а что? Будет неплохо. // Назар Асаншоев

0
Arno_Dorrian

залупа 3 часть давай ремейк 1 части

0
DelDark

Вначале пусть ремейк 1-й части сделают, она лучшая из всех!

-1