Silent Hill 3 получит камеру от третьего лица при помощи мода

Моддер под псевдонимом ZealotTormunds сообщил о разработке мода, добавляющим в Silent Hill 3 современную камеру от третьего лица.

На данный момент точный срок даты выхода данного мода неизвестен, однако создатель точно собирается его выпустить после релиза аналогичного мода для Silent Hill 4: The Room, над которым он также работает и который, как он уверяет, выйдет "совсем скоро". Если вам интересно, как выглядит Silent Hill 3 с камерой из-за плеча, то можете посмотреть демонстрацию ниже:

Silent Hill 3 вышла 23 мая 2003 года на PlayStation 2 и 7 ноября того же года на PC. В 2012 году игра получила ремастер для консолей PlayStation 3 и Xbox 360. В прошлом году игра также получила неофициальную профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice.