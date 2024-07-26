Silent Hill 3 получит камеру от третьего лица при помощи мода

Моддер под псевдонимом ZealotTormunds сообщил о разработке мода, добавляющим в Silent Hill 3 современную камеру от третьего лица.
На данный момент точный срок даты выхода данного мода неизвестен, однако создатель точно собирается его выпустить после релиза аналогичного мода для Silent Hill 4: The Room, над которым он также работает и который, как он уверяет, выйдет "совсем скоро". Если вам интересно, как выглядит Silent Hill 3 с камерой из-за плеча, то можете посмотреть демонстрацию ниже:
Silent Hill 3 вышла 23 мая 2003 года на PlayStation 2 и 7 ноября того же года на PC. В 2012 году игра получила ремастер для консолей PlayStation 3 и Xbox 360. В прошлом году игра также получила неофициальную профессиональную русскую озвучку от студии GamesVoice.
Там она и так была норм, зачем чего-то большее? // Андрей Нестеров
Да, только через одно место.
Не было в игре камеры от третьего лица. Может пойдешь поиграешь для начала. // Mikhail Romanenkov
Была, но не такая классная как в этом моде)
Там геймдизайн настроен под тут старую камеру, многие моменты просто перестанут работать как задумали авторы если поменять камеру.
А без мода игра от первого лица?
Вид из статических камерах как в СХ2
И какое это лицо?
Снова делаем то,что разработчиком не задумано.Делаем то,что игре в принципе не нужно. // Влад Винчестер
"Моддер под псевдонимом ZealotTormunds сообщил о разработке мода, добавляющим в Silent Hill 3 современную камеру от третьего лица.
На данный момент точный срок даты выхода данного мода неизвестен" - чушь какая то))) на видео уже все работает, но мод еще в разработке, и уй его знает когда выйдет))))
Это же КАМЕРА а не переделка текстур, и т.д.)))
P.s. и я кстати так и не увидет от этого модера камеру от третьего лица для SH4 ?
Еще короче один чудила выполз покичиться - "да Я да Я..."