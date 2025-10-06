ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill 3 23.05.2003
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.9 836 оценок

Слух: Bloober Team планирует выпустить ремейк Silent Hill 3 в 2028 году и работает над новой игрой по Silent Hill

AceTheKing AceTheKing

Bloober Team, известная по ремейку Silent Hill 2, недавно выпустила Cronos: The New Dawn и официально подтвердила работу над ремейком оригинальной Silent Hill.

В компании уточнили, что официальное соглашение с Konami заключено только по одному проекту - ремейку первой Silent Hill. Однако по данным французского сайта Biohazardultimate, ремейк Silent Hill 3 может выйти в 2028 году, следом за ремейком первой части, который ожидается в 2027-м.

Также студия якобы трудится над новой игрой во вселенной Silent Hill, оригинальным проектом в духе Resident Evil с планируемым релизом в 2026 году, а также несколькими пока неанонсированными играми.

14
10
Комментарии:  10
вортигонт вортигонтович

даёшь ремейки всех частей1!

4
Твоя Мaмкa

Если правда то круто!

3
Madiark

4ый бы лучше ремейкнули

2
ant 36436

4-ке точно нужен ремейк, оригинал банально не доделан. А 2-ке лучше бы подошёл ремастер со сменой движка, чем ремейк с сомнительными изменениями.

Madiark ant 36436

Ремейк 2 мне в целом понравился, классно то что в ремейке сделали локаций бесшовными да и в целом играть было приятно. Когда то начинал играть оригинал но забросил, а ремейк прошел до конца на несколько концовок

нитгитлистер

слухами земля полнится...

1
Axel Made

О класс 3 часть очень жду.!!

K0t Felix

А ремейк первого SH когда выйдет? В 2027?

xmyr4ik

Долго слишком долго

AlluringJake

ЧИВО? Бздёшь 150% Хотите сказать что в следующем году уже выйдет совершенно новая часть франшизы а её ещё даже не анонсировали??? Бред 100 пудово.