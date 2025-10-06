Слух: Bloober Team планирует выпустить ремейк Silent Hill 3 в 2028 году и работает над новой игрой по Silent Hill

Bloober Team, известная по ремейку Silent Hill 2, недавно выпустила Cronos: The New Dawn и официально подтвердила работу над ремейком оригинальной Silent Hill.
В компании уточнили, что официальное соглашение с Konami заключено только по одному проекту - ремейку первой Silent Hill. Однако по данным французского сайта Biohazardultimate, ремейк Silent Hill 3 может выйти в 2028 году, следом за ремейком первой части, который ожидается в 2027-м.
Также студия якобы трудится над новой игрой во вселенной Silent Hill, оригинальным проектом в духе Resident Evil с планируемым релизом в 2026 году, а также несколькими пока неанонсированными играми.
даёшь ремейки всех частей1!
Если правда то круто!
4ый бы лучше ремейкнули
4-ке точно нужен ремейк, оригинал банально не доделан. А 2-ке лучше бы подошёл ремастер со сменой движка, чем ремейк с сомнительными изменениями.
Ремейк 2 мне в целом понравился, классно то что в ремейке сделали локаций бесшовными да и в целом играть было приятно. Когда то начинал играть оригинал но забросил, а ремейк прошел до конца на несколько концовок
слухами земля полнится...
О класс 3 часть очень жду.!!
А ремейк первого SH когда выйдет? В 2027?
Долго слишком долго
ЧИВО? Бздёшь 150% Хотите сказать что в следующем году уже выйдет совершенно новая часть франшизы а её ещё даже не анонсировали??? Бред 100 пудово.