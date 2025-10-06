Слух: Bloober Team планирует выпустить ремейк Silent Hill 3 в 2028 году и работает над новой игрой по Silent Hill

Bloober Team, известная по ремейку Silent Hill 2, недавно выпустила Cronos: The New Dawn и официально подтвердила работу над ремейком оригинальной Silent Hill.

В компании уточнили, что официальное соглашение с Konami заключено только по одному проекту - ремейку первой Silent Hill. Однако по данным французского сайта Biohazardultimate, ремейк Silent Hill 3 может выйти в 2028 году, следом за ремейком первой части, который ожидается в 2027-м.

Также студия якобы трудится над новой игрой во вселенной Silent Hill, оригинальным проектом в духе Resident Evil с планируемым релизом в 2026 году, а также несколькими пока неанонсированными играми.