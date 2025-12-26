Для PS2-версии Silent Hill 4 The Room вышла русская озвучка от Perfect End Strange

Озвучку Ребята, я представляю на всеобщее обозрение первую русскую озвучку спустя 21 год!
У меня была мечта ещё с 2007 года, что я когда-нибудь озвучу свою самую любимую игру, и вот это случилось. Скажу сразу, что я не профи, и моя помощница тоже, мы старались. Теперь я предоставляю оценить озвучку вам, но вам нужно ПОМНИТЬ, что это «любительская озвучка».
Это версия 1.0 в будущем планируется полный дубляж с разными голосами
Озвучивали: Владислав Рехколайнен (А) и Елена Рехколайнен (И).
Ясно)
Одна из лучших частей SH
Самый упоротый SH из всей серии)
Классный трейлер озвучки, где всего пара фраз.
Трейлер озвучки бестолковый конечно . Парень молодец , решил сделать свой перевод , критику принимай легко она поможет тебе становится лучше в качестве дубляжа ) Хороших тебе проектов и с наступающим
Лоол
"здесь что то не так, со всем этим зданием "это весь трейлер ,браво. еще и актер озвучки не по возрасту, а какой то "робин" ,даже произношение фразы идиотское мимо контекста .Ну просто покритиковать то я могу ? SH особо в озвучке, (особенно 20 с лишним лет спустя) не особо нуждается там достаточно медленные и короткие диалоги что бы чтото озвучивать весь лор через записки подается , у гг в этой части так вообще как я помню самое распространенное это "что за ?" и "что?" игра классная но сильно устарела , чувствуется не камерность а скорее уровневость локаций слишком все коротенькое поделенное на миссии , но тогда лет 20 назад было классно конечно не спорю ооочень необычно , я ремейка от блуберов the room жду сильнее чем 1ю часть