Для PS2-версии Silent Hill 4 The Room вышла русская озвучка от Perfect End Strange

Озвучку Ребята, я представляю на всеобщее обозрение первую русскую озвучку спустя 21 год!

У меня была мечта ещё с 2007 года, что я когда-нибудь озвучу свою самую любимую игру, и вот это случилось. Скажу сразу, что я не профи, и моя помощница тоже, мы старались. Теперь я предоставляю оценить озвучку вам, но вам нужно ПОМНИТЬ, что это «любительская озвучка».

Это версия 1.0 в будущем планируется полный дубляж с разными голосами

Озвучивали: Владислав Рехколайнен (А) и Елена Рехколайнен (И).