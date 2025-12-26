ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill 4: The Room 07.09.2004
Экшен, Адвенчура, Ужасы
8.4 712 оценок

Для PS2-версии Silent Hill 4 The Room вышла русская озвучка от Perfect End Strange

Perfect End Strange Perfect End Strange

Озвучку Ребята, я представляю на всеобщее обозрение первую русскую озвучку спустя 21 год!

У меня была мечта ещё с 2007 года, что я когда-нибудь озвучу свою самую любимую игру, и вот это случилось. Скажу сразу, что я не профи, и моя помощница тоже, мы старались. Теперь я предоставляю оценить озвучку вам, но вам нужно ПОМНИТЬ, что это «любительская озвучка».

Это версия 1.0 в будущем планируется полный дубляж с разными голосами

Озвучивали: Владислав Рехколайнен (А) и Елена Рехколайнен (И).

Енот Херсонский

Ясно)

Твоя Мaмкa

Одна из лучших частей SH

Feliskotta

Самый упоротый SH из всей серии)

Barred

Классный трейлер озвучки, где всего пара фраз.

xmyr4ik

Трейлер озвучки бестолковый конечно . Парень молодец , решил сделать свой перевод , критику принимай легко она поможет тебе становится лучше в качестве дубляжа ) Хороших тебе проектов и с наступающим

WAR1OCKS

Лоол

vertehwost

"здесь что то не так, со всем этим зданием "это весь трейлер ,браво. еще и актер озвучки не по возрасту, а какой то "робин" ,даже произношение фразы идиотское мимо контекста .Ну просто покритиковать то я могу ? SH особо в озвучке, (особенно 20 с лишним лет спустя) не особо нуждается там достаточно медленные и короткие диалоги что бы чтото озвучивать весь лор через записки подается , у гг в этой части так вообще как я помню самое распространенное это "что за ?" и "что?" игра классная но сильно устарела , чувствуется не камерность а скорее уровневость локаций слишком все коротенькое поделенное на миссии , но тогда лет 20 назад было классно конечно не спорю ооочень необычно , я ремейка от блуберов the room жду сильнее чем 1ю часть