Моддер показал, как выглядела бы Silent Hill 4: The Room с современной камерой от третьего лица

Моддер под именем ZealotTormunds показал, как выглядела бы Silent Hill 4: The Room, если бы в ней была камера из-за плеча на манер современных игр.Моддер под именем ZealotTormunds показал, как выглядела бы Silent Hill 4: The Room, если бы в ней была камера из-за плеча на манер современных игр.

На результат его работы вы можете посмотреть ниже:

Хоть данный мод и выглядит вполне неплохо, к сожалению, он раскрывает некоторые огрехи в графике игры (как, например, отсутствие скайбокса в локации с приютом). Но, несмотря на это, фанаты игры все равно остались впечатлены трудом моддера и заявили, что готовы перепройти игру с его модификацией, если он выложит ее в общий доступ. Однако планирует ли автор это сделать и продолжить работу над ней - неизвестно.