Моддер показал, как выглядела бы Silent Hill 4: The Room с современной камерой от третьего лица

Моддер под именем ZealotTormunds показал, как выглядела бы Silent Hill 4: The Room, если бы в ней была камера из-за плеча на манер современных игр.Моддер под именем ZealotTormunds показал, как выглядела бы Silent Hill 4: The Room, если бы в ней была камера из-за плеча на манер современных игр.
На результат его работы вы можете посмотреть ниже:
Хоть данный мод и выглядит вполне неплохо, к сожалению, он раскрывает некоторые огрехи в графике игры (как, например, отсутствие скайбокса в локации с приютом). Но, несмотря на это, фанаты игры все равно остались впечатлены трудом моддера и заявили, что готовы перепройти игру с его модификацией, если он выложит ее в общий доступ. Однако планирует ли автор это сделать и продолжить работу над ней - неизвестно.
Лучшее что можно было добавить в эту игру. Прям камера там дико бесила.
Выглядит как глоток свежего воздуха после этой камерности с разных сторон
Анимация "ходьбы" в играх серии - отдельный вид искусства видимо был. Хотя судя по презентации 2й ремейка, они не нарушают традиции ^_^