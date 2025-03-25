Обновление Silent Hill 4: The Room для ПК добавило призраков и улучшило поддержку контроллеров

Konami выпустила важное обновление для Silent Hill 4: The Room, доступное на платформе GOG, в рамках программы сохранения игр. Это обновление направлено на устранение множества проблем, улучшение совместимости с современными системами и восстановление утраченных элементов.

Одним из ключевых нововведений стало восстановление ранее отсутствовавших призраков, что возвращает игре атмосферу, свойственную оригинальной версии. Это дополнение значительно улучшает общий игровой процесс, делая его более соответствующим оригинальной концепции Silent Hill 4.

Кроме того, обновление значительно улучшает совместимость с Windows 10 и 11, устраняя многочисленные баги, такие как ошибка при переключении задач с помощью Alt + Tab, которая приводила к зависанию игры. Также были скорректированы звук и панорамирование для более сбалансированного звучания, что улучшает восприятие звуковой среды в игре.

Не менее важным улучшением стала поддержка современных контроллеров, включая DualSense Edge, Nvidia Shield, и других популярных устройств. Также была добавлена функция горячего подключения и вибрации, что делает использование контроллеров еще удобнее. Для поклонников визуала, яркость и гамма были настроены, чтобы более точно соответствовать оригинальной версии игры для PS2.

Согласно официальному описанию, обновление также устраняет проблемы с разрешением и проверяет стабильность работы игры, обеспечивая плавный игровой процесс.

До 3 апреля на GOG действует скидка 30% на обновленную версию Silent Hill 4: The Room, что делает её отличной возможностью для поклонников вернуться в мир мистики и ужаса.