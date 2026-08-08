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Silent Hill 4: The Room 07.09.2004
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.3 742 оценки

Perfect End Strange выпустил русскую озвучку для Silent Hill 4: The Room

AceTheKing AceTheKing

Perfect End Strange выпустил русскую озвучку для культового хоррора Silent Hill 4: The Room.

Silent Hill 4: The Room "Русская озвучка для ПК с профессиональными актерами дубляжа"

Главных героев озвучили Владислав Рехколайнен (Генри Таунсенд), Елена Шеремет (Айлин Галвин), Юлия Быстрова (Синтия Веласкес), Всеволод Нельсон (Джаспер Гейн), Максим Дергунов (Эндрю ДеСальво и Ричард Брейнтри), Роман Стакионис (Мальчик) и Олег Абдуназаров (Уолтер Салливан).

В озвучивании также приняли участие Андрей Зайцев, Александр Алексейкин, Алексей Щегорский, Андрюс Стакионис, Галина Масайкина, Дамир Халиуллин, Максим Лукин, M4XD3V1L и другие артисты, которые озвучили второстепенных персонажей и радиоведущих.

Компиляцией и запаковкой файлов занимался Владислав Рехколайнен, а тестирование релизной версии и первое прохождение на русском языке провёл Павел Субботин.

ПК 12
45
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
MaliciousAcolyte

Вот детям реально заняться нечем, кроме как кривляться перед плохим микрофоном изображая актёрскую игру? Перед родителями так кривляйтейсь, а прежде чем выдавать на всеобщее обозрение такое, посетите хотя бы для начала актёрские курсы млять, а потом посмотрите как делают другие люди с адекватной самооценкой, хотябы возьмите в пример архолос. Надеюсь критика моя уместная

17
DimonAda

русская озвучка всегда хорошо. к любой игре.

14
Crosh1980

Хорошая новость!

7
Lvinomord

Хорошая новость, только осталось дождаться, чтобы игру перевыпустили.

6
Mr.DOOM

Компания Фаргус представляет?

6
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