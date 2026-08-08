Perfect End Strange выпустил русскую озвучку для Silent Hill 4: The Room

Perfect End Strange выпустил русскую озвучку для культового хоррора Silent Hill 4: The Room.

Главных героев озвучили Владислав Рехколайнен (Генри Таунсенд), Елена Шеремет (Айлин Галвин), Юлия Быстрова (Синтия Веласкес), Всеволод Нельсон (Джаспер Гейн), Максим Дергунов (Эндрю ДеСальво и Ричард Брейнтри), Роман Стакионис (Мальчик) и Олег Абдуназаров (Уолтер Салливан).

В озвучивании также приняли участие Андрей Зайцев, Александр Алексейкин, Алексей Щегорский, Андрюс Стакионис, Галина Масайкина, Дамир Халиуллин, Максим Лукин, M4XD3V1L и другие артисты, которые озвучили второстепенных персонажей и радиоведущих.

Компиляцией и запаковкой файлов занимался Владислав Рехколайнен, а тестирование релизной версии и первое прохождение на русском языке провёл Павел Субботин.