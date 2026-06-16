Silent Hill 4: The Room получит полноценный русский дубляж на ПК - работа над озвучкой уже завершена наполовину

Команда энтузиастов, ранее выпустившая русскую озвучку для версии Silent Hill 4: The Room на PlayStation 2, сообщила о работе над новым проектом. На этот раз локализацию готовят для ПК-версии культового хоррора, причём речь идёт уже не о двухголосом озвучивании, а о полноценном русском дубляже.

Авторы представили две демонстрационные кат-сцены, позволяющие оценить качество работы и выбранный подход к адаптации персонажей. Судя по опубликованной информации, проект находится на достаточно продвинутой стадии производства: на данный момент озвучена примерно половина сюжетной кампании.

В отличие от предыдущей версии локализации для PS2, новая озвучка нацелена на более полное погружение в атмосферу игры за счёт расширенного актёрского состава и индивидуальных голосов для персонажей. Это может стать одним из самых масштабных фанатских проектов по локализации Silent Hill 4 на русском языке.

Оригинальная Silent Hill 4: The Room вышла в 2004 году и до сих пор остаётся одной из самых необычных частей серии. Игра заметно отличается от первых трёх выпусков франшизы, делая акцент на замкнутом пространстве квартиры главного героя и психологическом напряжении. Несмотря на неоднозначную реакцию на релизе, за годы проект приобрёл статус культового среди поклонников серии.

Сроки выхода русской озвучки для ПК-версии пока не раскрываются. Разработчики продолжают работу над дубляжом и обещают делиться новостями по мере продвижения проекта. Если темпы сохранятся, поклонники Silent Hill 4 смогут получить ещё один повод вернуться к одному из самых необычных хорроров эпохи PlayStation 2.