Вышел ремастер FMV-катсцен для Silent Hill 4: The Room

Всем привет. Наконец-то я готов поделиться проектом, над которым работал долгое время. Это была моя давняя мечта — увидеть ролики «четверки» в достойном качестве, и теперь этот ремастер закончен.

Процесс оказался технически интересным. Все сцены из концовок я обнаружил в файлах игры — мне удалось запустить их в реальном времени прямо на движке и записать в высоком разрешении. Что касается кат-сцен с призраками, их пришлось буквально воссоздавать с нуля, используя свободную камеру.

Надеюсь, вы оцените эти старания. Мод уже доступен для скачивания.