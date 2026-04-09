Вышел ремастер FMV-катсцен для Silent Hill 4: The Room

Всем привет. Наконец-то я готов поделиться проектом, над которым работал долгое время. Это была моя давняя мечта — увидеть ролики «четверки» в достойном качестве, и теперь этот ремастер закончен.
Процесс оказался технически интересным. Все сцены из концовок я обнаружил в файлах игры — мне удалось запустить их в реальном времени прямо на движке и записать в высоком разрешении. Что касается кат-сцен с призраками, их пришлось буквально воссоздавать с нуля, используя свободную камеру.
Надеюсь, вы оцените эти старания. Мод уже доступен для скачивания.
Я столько раз пытался в неё играть много лет назад, но так и не осилил, а вот ремейк я прошел на рас два.
Круто, на DTF с делай пост, может там кому пригодится
Каждая игра - это определённая подготовка и уровни подготовки которым ты ОБЯЗУЕШСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕГДА, НО ЭТО ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО С ОДНОЙ ИГРОЙ И ЕЁ ЧАСТЬЮ, две это уже клонирование - более 100 очков мастерства не получит. Но существует ещё действие в котором ты это способен КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИ выполнять, АННИМАЦОННО полностю поддерживается. Светить тоже хорошо - но сериалы они жервенные и не прослеживают все пути источников света, солнца, звёзд и небесных тел. Это как щит твой, а меч - он индивидуален и им можно приколоть есть.
Я прошёл: 1,2,3,4 и хоумкамин полностью.
Прошёл начало даунпура до леса (ужасно это не сайлент) и часа два поразглядывал римейк 2-ки (не понравилась отсебятина поляков). В F не могу себя заставить проходить - не хочу.
Скажу вам как на духу, самая цепляющая и атмосферная это первая имхо. Кстати почему здесь нет странички на сайте первого сайлента с первой плойки? Я б ему 10/10 поставил. Конами могли бы портануть всё же оригинал на все платформы, до выхода римейка, но не делают, чтоб люди не сравнивали.