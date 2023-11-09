Интерактивный хоррор Silent Hill: Ascension стал самым низко оцененным проектом франшизы по версии игроков

Культовая серия хорроров Silent Hill существует уже больше двух десятков лет. За это время франшиза получила множество игр, книг, комиксов и даже успела получить несколько экранизаций. Далеко не все продукты или решения этой серии были удачными в глазах фанатов, но они всегда оставались терпимыми до сегодняшнего дня. Недавно поклонникам удалось выделить самый ненавистный проект, и им стал интерактивный ужастик Silent Hill: Ascension от студии Genvid.
Еще в день премьеры Silent Hill: Ascension многие пользователи высказали резкую критику в сторону проекта. Его формат, модель монетизации и подача не нашли отклика у аудитории. Спустя неделю после выхода первого эпизода Silent Hill: Ascension, рейтинг интерактивного хоррора был разрушен пользователями. Теперь это самый низко оцененный проект во всей серии Silent Hill.
Согласно данным агрегатора Metacritic, пользователи присвоили Silent Hill: Ascension рейтинг в 0,4 балла из 100 возможных. Даже в период заката франшизы не выходило настолько ужасных, по мнению пользователей, проектов.
Ясное дело- это не интерактивный фильм, не игра- а какая -то жертва инцеста) эксперимент провалился- лучше пусть уж делают игры.
Так они ещё в среднем выпускают по 3-5 минут в день.
Посмотрите на оценки классики, типа 88 баллов, 85 баллов... В нашу эпоху "11 из 10" и "- 1 из 10" это кал какой-то, фу. Хорошо, что есть Metacritic, с его "10 объективных оценок из 10 необъективных". Вот и современный "P.T." всего 0,1 не дотянул до 1-ой части у объективных, но 2-ю обогнал.
удивительно - дойка серии в конечном счете не стонкс оказалась , никогда небыло такого и вот опять… это уже и не SH а трышокал чтоб денех на последок хапнуть