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Silent Hill: Ascension 31.10.2023
5.9 65 оценок

Интерактивный хоррор Silent Hill: Ascension стал самым низко оцененным проектом франшизы по версии игроков

Gutsz
Новости

Культовая серия хорроров Silent Hill существует уже больше двух десятков лет. За это время франшиза получила множество игр, книг, комиксов и даже успела получить несколько экранизаций. Далеко не все продукты или решения этой серии были удачными в глазах фанатов, но они всегда оставались терпимыми до сегодняшнего дня. Недавно поклонникам удалось выделить самый ненавистный проект, и им стал интерактивный ужастик Silent Hill: Ascension от студии Genvid.

Еще в день премьеры Silent Hill: Ascension многие пользователи высказали резкую критику в сторону проекта. Его формат, модель монетизации и подача не нашли отклика у аудитории. Спустя неделю после выхода первого эпизода Silent Hill: Ascension, рейтинг интерактивного хоррора был разрушен пользователями. Теперь это самый низко оцененный проект во всей серии Silent Hill.

Согласно данным агрегатора Metacritic, пользователи присвоили Silent Hill: Ascension рейтинг в 0,4 балла из 100 возможных. Даже в период заката франшизы не выходило настолько ужасных, по мнению пользователей, проектов.

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Silent Hill: Ascension
31.10.2023
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex Row

Ясное дело- это не интерактивный фильм, не игра- а какая -то жертва инцеста) эксперимент провалился- лучше пусть уж делают игры.

0
Нейтан Дрейк

Так они ещё в среднем выпускают по 3-5 минут в день.

0
TAPAKAH222

Посмотрите на оценки классики, типа 88 баллов, 85 баллов... В нашу эпоху "11 из 10" и "- 1 из 10" это кал какой-то, фу. Хорошо, что есть Metacritic, с его "10 объективных оценок из 10 необъективных". Вот и современный "P.T." всего 0,1 не дотянул до 1-ой части у объективных, но 2-ю обогнал.

0
Wolfenstein

удивительно - дойка серии в конечном счете не стонкс оказалась , никогда небыло такого и вот опять… это уже и не SH а трышокал чтоб денех на последок хапнуть

-1